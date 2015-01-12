25 واحد دانشگاه پیام نور تا پایان سال تجمیع می شوند

دکتر محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در گیر و دار تغییرات سال گذشته 20 واحد دانشگاه پیام نور که بیشتر در استان تهران قرار داشتند، تجمیع شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 500 مرکز و واحد این دانشگاه فعال هستند افزود: از این تعداد، چند واحد دانشگاهی آمادگی تجمیع دارند که در دست بررسی است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: حدود 20 تا 25 واحد اکنون آمادگی تجمیع دارد و ما امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم تجمیع این واحدها را عملیاتی کنیم .

وی با بیان اینکه واحدهایی که تجمیع می شوند واحد هایی هستند که توجیه جمیعتی و مالی ندارد، افزود: یکی از سیاست هایی که دانشگاه پیام نور پیگیری می کند وجود و یا عدم وجود دانشجوی واقعی در مراکز واحدهای پیام نور است.

کریمی افزود: دانشجوی واقعی به این معنی است که در دانشگاه پیام نور، اصل را براین گذاشتیم که دانشجو در نزدیک ترین محل سکونت و اشتغال خود امکان تحصیل داشته باشد، اکنون مشاهده می کنیم با این تکثری که رخ داده، دانشجوها مسافتی را باید طی کنند تا در مرکز و یا واحد تحصیل کنند، این وضعیت را سامان دهیم .

وی ادامه داد: برای همین یکی از سیاست هایی که در یک سال گذشته در دانشگاه پیام نور پیگیری شد، تسهیل بحث میهمانی و انتقال بود ما شرایط را نسبت به گذشته خیلی سهل کردیم و سخت گیری گذشته را اعمال نکردیم تا به شرایطی دست یابیم که که دانشجوی واقعی ما در مراکز و واحدها نمود داشته باشد و در سیاست گذاری های خود این مساله را مد نظر قرار دادیم.

وی درپایان تاکید کرد: در تجمیع واحدها تنها یک فاکتور تعیین کننده نیست. ترکیب جمیعتی دانشجو در مرکز واحد، ترکیب جمیعتی شهر، نزدیکی به مراکز واحد اطراف ، جمیت دانشجویی در سایر مراکز و تنوع رشته ها همه را کنارهم قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که ادامه فعالیت یک واحد به صلاح است یا خیر.