۲۲ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۱

معاون دانشگاه به مهر خبر داد:

25 واحد دانشگاه پیام نور تا پایان سال تجمیع می شوند

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از تجمیع حدود 20 واحد این دانشگاه خبر داد.

دکتر محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در گیر و دار تغییرات سال گذشته 20 واحد دانشگاه پیام نور که بیشتر در استان تهران قرار داشتند، تجمیع شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 500 مرکز و واحد این دانشگاه فعال هستند افزود: از این تعداد، چند واحد دانشگاهی آمادگی تجمیع دارند که در دست بررسی است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: حدود 20 تا 25 واحد اکنون آمادگی تجمیع دارد و ما امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم تجمیع این واحدها را عملیاتی کنیم .

وی با بیان اینکه واحدهایی که تجمیع می شوند واحد هایی هستند که توجیه جمیعتی و مالی ندارد، افزود:  یکی از سیاست هایی که دانشگاه پیام نور پیگیری می کند وجود و یا عدم وجود دانشجوی واقعی در مراکز واحدهای پیام نور است.

کریمی افزود: دانشجوی واقعی به این معنی است که در دانشگاه پیام نور، اصل را براین گذاشتیم که دانشجو در نزدیک ترین محل سکونت و اشتغال خود امکان تحصیل داشته باشد،  اکنون مشاهده می کنیم با این تکثری که رخ داده، دانشجوها مسافتی را باید طی کنند تا در مرکز و یا واحد تحصیل کنند، این وضعیت را سامان دهیم .

وی ادامه داد: برای همین یکی از سیاست هایی که در یک سال گذشته در دانشگاه پیام نور پیگیری شد، تسهیل بحث میهمانی و انتقال بود ما شرایط را نسبت به گذشته خیلی سهل کردیم و سخت گیری گذشته را اعمال نکردیم تا به شرایطی دست یابیم که که دانشجوی واقعی ما در مراکز و واحدها نمود داشته باشد و در سیاست گذاری های خود این مساله را مد نظر قرار دادیم.

وی درپایان تاکید کرد: در تجمیع واحدها تنها یک فاکتور تعیین کننده نیست. ترکیب جمیعتی دانشجو در مرکز واحد، ترکیب جمیعتی شهر، نزدیکی به مراکز واحد اطراف ، جمیت دانشجویی در سایر مراکز و تنوع رشته ها همه را کنارهم قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که ادامه فعالیت یک واحد به صلاح است یا خیر.

کد مطلب 2462865
زهرا سیفی

