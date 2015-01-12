اماکن مذهبی فارس به مراکز فرهنگی آموزشی قرآنی تبدیل شود

حجت الاسلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: باتوجه به اینکه استان فارس در خصوص وجود اماکن مذهبی رتبه نخست کشور را دارد تلاش داریم بر اساس برنامه طبق برنامه چهارساله این سازمان با تخصصی اعتبار وحمایتهای مسئولین امر تمامی بقاع متبرکه فارس را به مراکز فرهنگی آموزشی تبدیل کنیم.

وی با تاکید براینکه هم اکنون یک هزار و 408 بقعه متبرکه در فارس وجود دارد افزود: در تلاش هستیم که با معرفی يک مدیر در هر مرکز فرهنگی با حضور در بقاع متبرکه و با احداث و تجهیز کتابخانه های مراکز فرهنگی در محل امامزادگان مراکز فرهنگی بقاع متبرکه فارس را رونق بخشیم.

حجت الاسلام موسوی وجود بقاع متبرکه در هر منطقه را موجب خیر برکت و آرامش منطقه دانست و افزود: ضروری است که در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری مبنی بر تبديل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی ، فعاليت های فرهنگی و قرآنی از طریق فعالیت در بقاع متبرکه افزایش دهیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در بخش دیگری از گفت وگو خود به موضوع ایجاد انجمن های یاوران وقف در فارس اشاره داشت و تاکید کرد: ضروری است فرهنگ وقف را در جامعه به معنی واقعی کلمه انفاق نهادينه کرد زیرا امروزه موضوع وقف برای تمامی اقشار جامعه به عنوان یک نیاز است.

وی ادامه داد: هم اکنون در تمامی نقاط دنیا از طریق وقف و حمایت های مردمی اقدامات قابل توجه ای در زمینه های علمی، پژوهشی و همچنین اجتماعی در حال انجام است که گواه این موضوع احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور و همچنین احداث موسسه سلول های بنیادین رویان است که چندی پیش رئیس اوقاف و امور خیریه کشور به این مهم اشاره داشت.