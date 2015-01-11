تیم ملی ایران بخت قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیروزی دو بر صفر تیم ملی فوتبال ایارن مقابل تیم ملی بحرین، سایت فیفا در گزارشی به این پیکار اشاره کرد و تیم ملی فوتبال کشورمان را یکی از بخت های اصلی قهرمای دانست.

سایت فیفا در این باره نوشت: تیم ملی ایران به عنوان بخت قهرمانی جام ملتهای آسیا که بدنبال پایان دادن به انتظار 39 ساله برای چهارمین قهرمانی است در اولین دیدار خود از مرحله گروهی به مصاف تیم بحرین رفت. و با گلهای احسان حاج صفی در دقیقه 46 و مسعود شجاعی در دقیقه 71 سه امتیاز اولین دیدار خود در گروه C را قطعی کرد و به مقاومت شجاعانه بحرین در ملبورن پایان داد.

تیم ایران که در جدول رده بندی فیفا در صدر قاره آسیا ایستاد است در دقیقه 20 این دیدار فرصت یافت دروازه بحرین را باز کند.حاج صفی در آخرین لحظات وقت تلف شده نیمه اول، یک لحظه جادویی خلق کرد و دروازه بحرین را گشود.

گل دوم ایران که توسط شجاعی به ثمر رسید، جمعیت 17 هزار هوادار ورزشگاه ملبورن که تیم ملی ایران را تشویق می کردند به شور آورد.

در دیگر دیدار گروه C، امارات متحده عربی نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل قطر به پیروزی دست یافت. در این دیدار خلفان ابراهیم که به مارادونا قطر شهرت دارد ابتدا تیم خود را پیش انداخت.

قطر میزبان جام جهانی 2022 در این دیدار دفاع شکننده ای داشت و دروازه بان تیم دو اشتباه پرهزینه مرتکب شد.

امارات در این دیدار با بازی عمر عبدالرحمن خطرناک ظاهر شد و در دقیقه 37 احمد خلیل گل تساوی را برای امارات به ثمر رساند. احمد خلیل موفق شد در دقیقه 52 گل دوم خودش و تیمش را وارد دروازه قطر کند و این بار این امارات بود که پیش افتاد. علی مخبوط با گلزنی در دقیقه 56 اختلاف را به دو گل رساند و با گلزنی در دقیقه 89 دومین گل خود و چهارمین گل تیمش را به ثمر رساند.