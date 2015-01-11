فرمانداران درگیر حواشی سیاسی نشوند/دفاع از عملکرد دولت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر یکشنبه در چهارمین گردهمایی فرمانداران استان اظهار داشت: عمده وظایف فرمانداران در حوزه های فرهنگی اجتماعی، سیاسی و امنیتی قرار دارد اما به دلیل وضعیت موجود، شرایط خاص حاکم بر استان و کشور و بعضا عقب ماندگی های تاریخی، هم اکنون زمان بیشتری از وقت فرمانداران صرف ساماندهی پروژه های عمرانی و اقتصادی می شود.

وی، با بیان اینکه امور عمرانی و اقتصادی در بخش های راه سازی، ساختمان سازی، آب رسانی، اشتغال، بازار و ... متولیان خاص خود را دارند، گفت: با توجه به شرایط کنونی این امور نیاز به مدیریت و نظارت عالی فرمانداری ها دارند.

خادمی افزود: لازم است فرمانداران و بخشداران اطلاعات کافی و مستند در خصوص پروژه ها و راهکارهای دقیق برای راه اندازی و بهره برداری پروژه های عمرانی را مهیا کنند و با تحرک بخشی، سرعت عمل در این بخش را افزایش دهند.

جذب سرمایه گذاری در دستور کار قرار گیرد

استاندار در خصوص فعالیتهای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نیز گفت: فرمانداران باید اطلاعات طرحهای اقتصادی برای سرمایه گذاری را تهیه و در راستای رفع مشکلات سرمایه گذاران از طریق تعامل با دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

خادمی تصریح کرد: فرمانداری یک دستگاه اجرایی صرف نیست بلکه ستادی و اجرایی است که در همه مسائل از سوی مردم حلال مشکلات تلقی می شود.

وی افزود: در همین راستا لازم است بودجه، تجهیزات و امکانات موردنیاز فرمانداریها با توجه به سطح و حیطه مسئولیت، در اختیار آنان قرار گیرد.

خادمی با بیان اینکه به دلیل پاره ای مشکلات اقتصادی کشور و همچنین سوء مدیریتها در گذشته بخشی از بودجه استانداری کسر گردید، افزود: با وجود همه محدودیت ها در منابع استانداری در سال های گذشته ۱.۵ میلیارد تومان از بودجه استانداری کسر و به دستگاه های دیگر منتقل شد که این موجب کاهش پایه ای بودجه استانداری شد.

وی تاکید کرد: با توجه به ملی شدن بودجه استانداری ها از سال ۹۳ و با رایزنی ها و پیگیری های صورت گرفته، بودجه استانداری کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۴ افزایش قابل ملاحظه ای دارد.

امکانات فرمانداری ها با شرایط مطلوب فاصله دارد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: فرمانداری ها نمایندگی دولت در شهرستان ها را دارند با اینحال امکانات و تجهیزات آنها با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد که مانند گذشته تلاش بر این است در راستای رفع مشکلات و ارتقای امکانات و تجهیزات آنان اقدام شود.

وی تاکید کرد: ارتقای تجهیزات فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط از طریق اتوماسیون با فرمانداری ها نیز لازم و ضروری است.

خادمی اظهار داشت: فرمانداران در وظایف اساسی خود در حوزه های سیاسی، اجتماعی و انتظامی با مراکز تأثیرگذار جامعه همراهی، هماهنگی و تعامل داشته باشند.

وی تصریح کرد: جز با همراهی، هماهنگی و تعامل در یک جامعه نمی توان کاری از پیش برد بنابراین فرمانداران می بایست در راستای برقراری رابطه با مراکز تأثیرگذار جامعه، ذینفعان و ... برنامه ریزی داشته باشد.

جناح بندی دردی از دردهای مردم را دوا نمی کند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جناح بندی خروجی مثبتی برای استان ندارد و دردی از مردم دوا نمی کند، اظهار داشت: به دنبال تعامل و همکاری در جامعه هستیم، چون ما در برابر مردم مسئول هستیم و در راستای حل مشکلات به استقبال هماهنگی می رویم و در این مسیر بر اصول مشترک تأکید کرده و به دنبال تشویق و تحریک ممانعت ها نیستیم.

خادمی همچنین بر تبیین عملکرد دولت تاکید کرد و گفت: افرادی که توان تحلیل فنی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی دارند، حتما عملکرد دولت در یکسال گذشته را تأیید می کنند.

وی افزود: دفاع از عملکرد دولت لازم است و نباید اجازه داد کسانی به خاطر حب و بغض های شخصی عملکرد دولت را زیر سؤال ببرند.

استاندار، در بخشی از این گردهمایی با بیان اینکه بهترین مبلغ دولت، کار و عملکرد آن است، تأکید کرد: فرمانداران درگیر فعالیت های حاشیه ای سیاسی نشوند.

خادمی، افزود:فرمانداران، در عین اینکه سلیقه سیاسی خود را دارند اما به عنوان کسانی که مسئولیت دارند و همچنین مسئول برگزاری انتخابات هستند، از پرداختن به فعالیتهای جناحی بپرهیزند.

وی، با تأکید بر ضرورت تعامل فرمانداران با مردم، اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و شنیدن حرف و مشکلات آنان از وظایف مهم فرمانداران است.