عکاسان اردبیلی به مرحله نهایی سوگواره عکس عاشورایی کیش راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان اردبیل، داور علایی، محسن زارع و احمد زعفری هشجین جزو ۳۸ عکاس راه یافته به این مسابقه از بین چهار هزار و ۷۹۵ عکس ارسال شده به دبیرخانه با موضوع آیینها و مراسم عزاداری ماه محرم هستند.

این انتخاب از سوی محمد نوروزی، حسن غفاری و سیدعباس میرهاشمی به عنوان هیئت داوران نخستین سوگواره سراسری عکس عاشورایی کیش صورت گرفته بود.

آیین اختتامیه و اهدای جوایز این سوگواره جمعه ۱۰ بهمن‌ماه ۹۳ همزمان با گشایش نمایشگاه آثار برگزیده در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برپا می‌شود.

علاوه بر برگزاری آئین اختتامیه نمایشگاه آثار برگزیده نیز به مدت یک هفته بدر کیش برپا و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این سوگواره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف ثبت آیین‌های عزاداری ماه محرم در هر یک از شهرها و روستاهای ایران یا سایر کشورها برگزار می شود.