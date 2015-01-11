نظارت بر ساخت و ساز در مناطق مسکونی مورد توجه بیشتر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر یک شنبه در نشست برسی مشکلات بخش مسکن با اشاره به اینکه نظارت بر ساخت و ساز در مناطق مسکونی چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اظهار داشت: راه و شهرسازی و شهرداری ها باید در خصوص ساخت مسکن نظارت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کوهستانی است، تاکید کرد: بر اساس تجربیات وقوع زلزله در مناطق مختلف باید نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی در برابر زلزله توجه بیشتری شود.

وی بیان کرد: واحد های مسکونی باید بر اساس استاندارد های ایمنی در مقابل زلزله ساخته شوند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری ها نقش مهمی در راستای نظارت بر ساخت و ساز در شهرها دارند، تاکید کرد: ساخت و ساز غیر مجاز باید شناسایی شوند و بر اساس قانون با صاحبان سازنده انها برخورد شود.

امیری گفت: در روستاها نیز ساخت و ساز ها باید مورد نظارت قرار یگرد و دهیاران در راستای ساخت واحد های مسکونی با رعایت استاندارد ها دقت نظر داشته باشند.