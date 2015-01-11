به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس‌جمهور سابق به اظهارات آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خصوص محمود احمدی‌نژاد واکنش نشان داد.

متن پاسخ محمدرضا میرتاج الدینی به اظهارات امام جمعه مشهد به شرح زیر است:

حضرت آیت الله علم الهدی

امام جمعه محترم مشهد مقدس

باسلام و عرض ادب

احتراما، جملات کوتاهی از جنابعالی در حاشیه پنجمین همایش همگرایی اصولگرایان درباره آقای احمدی نژاد، نقل و به سرعت در سایت های خبری خصوصا در رسانه های مخالفین منتشر شد فرموده اید: "آقای احمدی نژاد یک نفری بود که عوضی رفت، مرد و تمام شد احمدی نژاد جریان نیست او در مقابل ولایت ایستاد و سقوط کرد"، این ادبیات زیبنده عالم بزرگواری همچون حضرتعالی نبوده و تعجب بسیاری را برانگخیت.

دکتر احمدی نژاد مردی است که ۸ سال تمام برای ملت بزرگ ایران خدمت کرد و میلیونها انسان بویژه محرومین را شیفته انقلاب و نظام اسلامی کرد.

تکریم و جایگاه احمدی نژاد در میان مردم جهان به عنوان یک شخصیت انقلابی و استکبارستیز و استقبال با شکوه از ایشان در کشورهای گوناگون از ونزوئلا تا لبنان افتخاری برای ملت بزرگ ایران است و به عنوان سرمایه انقلاب در سطح بین الملل شناخته شده اند که باید قدر بدانیم.

احمدی نژاد کسی است که در دوره او ارزش ها و شعارهای انقلاب و گمنام امام و رهبری برجسته تر شد و این حقیقت حتی در اواخر دولت در کلام رهبر معظم انقلاب ذکر شده است: «شعار و گفتمان کلی این دولت که منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمانهای انقلاب است... چطور مجموعه دولت آماج حملات است علتش هم همین است که گفتمان این دولت انقلاب است و در جهت انقلاب حرکت می کند». بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دولت (۲ شهریور ۸۷)

و در شهریور سال ۹۱ آخرین دیدار دولت دهم با مقام معظم رهبری فرمود: «سالهایی که دولت نهم و دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزشهای انقلاب و چیزهائی امام به آن توصیه ... می کردند خوشبختانه کاملا برجسته شد ... یکی از عوامل گرایش مردم به دولت همین ها است، مسئله دعوت به عدالت، مسئله ساده زیستی، دور بودن مسئولان از تجمل، اینها خیلی چیزهای مهمی است». (۲ شهریور ۹۱)

از حضرتعالی که از چهره های شاخص و انقلابی و مدافع ولایت هستید انتظار این بود که نظرات رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار می دادید.

دکتر احمدی نژاد دولتش را به میان مردم برد و اقصی نقاط کشور از استانها و شهرهای محروم شاهد حضور صمیمی او و دولتمردانش بوده اند چنین کسی از یاد مردم نمی رود فردی که تنها یک اقدام او ساخت بیش از دو میلیون مسکن مهر برای اقشار ضعیف جامعه بوده و میلیونها انسان صاحبخانه شده است به بوته فراموشی سپرده نمی شود.

دکتر احمدی نژاد فرزند انقلاب و یاور ولایت بوده و با رهبری پیوند ناگسستنی دارد و دوره او مدیران ارزشی و ولائی در رده ها و سطوح مختلف از وزارت تا روسای سازمانها و استانداران و فرمانداران و مدیران کلی روی کار آمدند.

او در مقابل ولایت نایستاد و اگر موارد شاذی پیش آمد و عده ای خواستند آن را به عنوان تقابل با ولایت القاء کنند یا اقدام و اعلام تبعیت ایشان از رهبری معظم انقلاب به پایان رسید.

در مسائلی که پیش آمد اینجانب و عده ای از اعضاء دولت دهم از نزدیک شاهد بودیم و اسناد تاریخی نشان خواهد داد که ایشان همواره به اصل تبعیت از ولایت فقیه و رهبری تاکید داشتند و طبق آن هم عمل کردند هر چند بنده و عده زیادی از دوستان بهمان مقدار هم رضایت نداشتیم و آن را از باب «الجواد قدیکبو» می دانیم ما هرگز دکتر احمدی نژاد را مبری از خطا و اشتباه نمی دانیم و هیچکس مصون از خطا و اشتباه نیست. لکن انتظار از عالمان دین جذب و اصلاح است نه طرد و نفی مطلق افراد.

طرد و دفع افراد با اتهام مخالفت با ولایت فقیه هنر نیست بلکه، هنر، جذب افراد و افزودن به یاران رهبری و ولایت فقیه است.

دکتر احمدی نژاد یکی از شخصیت های محبوب در میان ملت شریف ایران است و تمام نشده است و این عزت الهی است که در سایه خدمات طاقت فرسا به مردم و ایستادگی در مقابل مستکبران عالم بدست آمده است. خبر حضور ایشان در ماههای گذشته در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و در قم در حرم حضرت معصومه(ع) و در مشهد اردهال ملاحظه فرمائید بیانگر این نکته است که ایشان در دل مردم جای دارد.

حضرت آیت الله علم الهدی شما که از یاران رهبری و از یاوران انقلاب و از مدافعان سرسخت ولایت هستید بر حقیر نسبت به یادآوری این مطالب خرده گیرید که به عنوان یک طلبه در محضر بزرگان حوزه آموخته ام که از اساتید خود نیز انتقاد داشته باشم سماحت و بزرگواری و سعه صدری که حضرتعالی دارید آن را به عنوان یک نقد دوستانه تلقی خواهید فرمود.

امید آنکه همگی در مسیر تحقق آرمانهای امام امت و رهبری معظم انقلاب و پاسداری از ارزشهای انقلاب استوار و ثابت قدم باشیم.

ایام عزت مستدام

سید محمدرضا میرتاج الدینی

۹۳.۱۰.۲۱