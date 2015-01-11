به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز طی مراسمی با حضور ائمه جمعه، معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران و جمعی از مسئولان و روسای ادارات، سعید ناجی به عنوان فرماندار شهرستان شهریار معارفه شد.

شهاب الدین چاوشی در ابن مراسم اظهار داشت: پروسه انتخاب فرماندار در دوره جدید از دشواری های خاصی برخوردار است چراکه دولت تلاش دارد تا افرادی سالم و باتجربه کاری مرتبط را به عنوان امین و نماینده خود در شهرستانها بگمارد که این مساله نیز بررسی ها و دقت بسیاری را می طلبد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به انتخاب سعید ناجی به عنوان فرماندار شهریار گفت: شهرستان شهریار ظرفیتهای فراوانی در حوزه های کشاورزی، صنعتی و... دارد و به عنوان یکی از قطب های اصلی توسعه در استان تهران محسوب می شود اما در کنار تمام این مزایا، مسائل و مشکلات بسیاری دارد که با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیتی با برخی استانهای کشور برابری می کند.

وی ادامه داد: بنابراین باید فردی با شرایط جامع تر برای شهریار انتخاب شود که دوره مدیریتی طولانی و کارآمدی در این منطقه داشته باشد، ناجی نیز علاوه بر تحصیلات عالیه مرتبط و آشنایی با منطقه، فردی پرتلاش و فراجناحی است که کارنامه بسیار خوبی از خود در بهارستان برجای گذاشته است لذا امیدواریم ایشان با نگرشی فراجناحی و ارتباط مستقیم با مردم، برنامه های دولت را در راستای رفاه و رضایت مردم دنبال و در منطقه به اجرا درآورد.

این مسئول ضمن تعبیر فرماندار به عنوان پدر هر شهرستان توصیه کرد: نمایندگان عالی دولت در شهرستانها نباید جناحی و گروهی عمل کنند، باید به تمام اقشار توجهی یکسان داشته و فضای شهر را سالم نگاه دارند، از برخورد تحقیرآمیز با مردم بپرهیزند چراکه مردم سرمایه اصلی نظام هستند و در شرایطی که کشورهای همسایه وضعتی مطلوبی ندارند باید مردم و مسئولان را به اتحاد و همدلی فرابخوانیم.

در ادامه نیز سعید ناجی طی سخنانی بیان کرد: شهرستان شهریا با وسعت و جمعیت قابل توجه، شرایط حساس و ویژه ای دارد که وظیفه مسئولان را سنگین تر می کند البته در کنار تمام این سختی ها، پتانسل هایی بسیاری نیز وجود دارد که باید شناسایی و معرفی شده و در مسیر توسعه هرچه بیشتر منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار جدید شهریار ضمن تشریح برنامه های آتی خود متذکر شد: تلاش داریم تابا همکاری و هماهنگی سایر دستگاه هایی اداری و اجرایی شهرستان، برنامه ها را طوری تنظیم کنیم که سیاسیت های دولت تدبیر و امید بدرستی و به طور جامع در شهرستان اجرا شود و رفاه و رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد.

گفتنی است؛ در تاریخ هفتم دیماه جاری همت الله هادیزاده که در دوم آذرماه سال ۹۲ با حکم سید حسین هاشمی به فرمانداری شهریار منصوب شده بود، پس از ۱۳ ماه فعالیت در این دستگاه دولتی تودیع و محمدرضا یوسفی مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری تهران به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار معرفی شد.

حال پس از گذشته ۱۴ روز و بر اساس تصمیمات وزارت کشور و استانداری تهران، سعید ناجی که پیش از این سکان فرمانداری بهارستان را در دست داشت به شهریار آمد، شنیده ها حاکی است که به دنبال این جابجایی، بیژن سلیمانپور فرماندار رباط کریم نیز طی روزهای آتی تودیع و در بهارستان معارفه خواهد شد.