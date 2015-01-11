انفجار خودرو بمبگذاری شده در غرب سامراء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از انفجار خودرو بمبگذاری شده در یک پادگان نظامی وابسته به نیروهای مردمی در منطقه الحویش در غرب سامراء خبر داد و افزود: جزییات بیشتری از آمار تلفات و خسارات این انفجار مخابره نشده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی وابسته به فرماندهی عملیات صلاح الدین اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی طی عملیاتی در جنوب شرق ناحیه الصینیه در بیجی در چهل کیلومتری شمال تکریت هفت داعشی را به هلاکت رساندند.

بر اثر اصابت گلوله خمپاره به منازل مسکونی در مناطق العصری و فلسطین در المقدادیه در شمال شرق بعقوبه در استان دیالی دو غیر نظامی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

عدنان التمیمی رئیس شورای شهر المقدادیه اعلام کرد: این خمپاره ها از سوی مراکز داعش در روستاهای شمال المقدادیه شلیک شده است و باید سریعا این مناطق از لوث داعش آزاد شود زیرا جان مردم تهدید می شود.

عبدالخالق العزاوی عضو شورای استان دیالی نیز بیان کرد: 12 روستا در شمال المنصوریه همچنان تحت اشغال داعش است و اقداماتی برای آزادی آن در جریان است.