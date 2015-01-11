به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاک روح عصر یکشنبه در آیین معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان، که در محل این شرکت برگزار شد با اشاره به اضافه شدن ۲۰ درصد به تعرفه آب بها در سال گذشته، اظهار داشت: کمتر از نیم درصد از هزینه های سبد خانوار در کشور مربوط به هزینه آب مصرفی خانواده ها اختصاص دارد که بسیار ناچیز است.

وی ضمن بیان اینکه ارزانی آب، بی توجهی به مدیریت تقاضا و رعایت نشدن الگوی مصرف باعث شکل گیری مصارف غیرعادی آب در کشور شده است افزود: اصلاح فرهنگ مصرف باید به یک امر مستمر در کشور تبدیل شود زیرا موج تنش آبی کشور سال به سال تشدید می شود.

اجرای یک هزار و ۸۰ پروژه آبرسانی در سطح کشور

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب کشور از دست اجرا بودن یک هزار و ۸۰ پروژه آبرسانی خبر داد و گفت: ۸۰ پروژه آبرسانی به شهرهای بزرگ و هزار پروژه آبرسانی به مجتمع های روستایی کشور در حال اجرا است.

پاک روح به خشکسالی یک دهه بر کشور اشاره کرد و افزود: تهدید آبخوان ها در کشور جدی است.

وی با تاکید بر اینکه کشور در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد عنوان کرد: باوجود این، سرانه تولید آب نسبت به جوامع توسعه یافته و کشورهای پرآب اروپایی، یک و نیم برابر بیشتر است.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ۸۸ تا ۹۰ درصد آب کشور به مصرف کشاورزی می رسد، تصریح کرد: بهترین راندمان مصرف آب در شبکه کشاورزی کشور ۴۰ درصد است و کشاورزان هنوز روش غرقابی را بهترین تعریف آبیاری می دانند که این تفکر باید اصلاح شود.

پاک روح، از برنامه دولت برای خروج آب از دریافت یارانه هدفمندی به منظور واقعی تر شدن قیمت آب بها خبر داد.

استفاده از کولر آبی باید ممنوع شود

امام جمعه موقت سمنان نیز ضمن بیان اینکه استفاده از کولر آبی در کشور باید ممنوع شود، اظهار داشت: این نوع کولر در شبانه روز ۲۰۰ لیتر آب مصرف دارد، آبی که در مناطق کویری دست نیافتنی است.

حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه صرفه‌جویی و عدم اسراف در نعمات خدادادی افزود: با توجه به کم‌آبی موجود در پنج سال آینده متاسفانه شاهد خشک شدن باغات و درختان و فضای سبز خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برق را می‌توان تولید کرد؛ ولی منابع آبی قابل تولید نیست.

کاهش ۱۶ تا ۲۰درصدی بارندگی طی سال زراعی جاری در استان سمنان

معاون عمرانی استاندار سمنان نیز با اشاره به این مطلب که ارزش اقتصادی آب به شکل واقعی در بخش های مختلف لحاظ نمی شود که به مصرف بی رویه آن منجر شده است افزود: تا زمانی که ارزش اقتصادی آب در پروژه های عمرانی، کشاورزی و شرب محاسبه نشود وضعیت مصرف در کشور تغییر نمی کند.

پرهام جانفشان عراقی با تاکید بر خشکسالی های چندساله در کشور و کمبود آب در بخشهای مختلف، عنوان کرد: تامین آب در کشور اکنون به موضوعی راهبردی تبدیل شده است.

وی با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی بارندگی استان سمنان طی سال گذشته در مقایسه با میانگین بلندمدت، بیان داشت: در سال زراعی جاری نیز بارندگی در این استان کاهش ۱۶ تا ۲۰ درصدی دارد.

استفاده از پسماند آب از جمله راهکارهای مدیریت کاهش مصرف

معاون عمرانی استاندار سمنان، مدیریت تقاضا، استفاده از پسماند آب، استفاده از توان تصفیه خانه های موجود در شهرک صنعتی، اصلاح الگوی مصرف و ... را از راهکارهای مدیریت کاهش مصرف آب عنوان کرد.

جانفشان عراقی با تاکید بر لزوم همراهی مردم در کاهش مصرف و مدیریت آب گفت: امسال کاهش بارندگی موجب شده با مشکل کمبود منابع زیرزمینی و روان آب ها مواجه باشیم و مردم باید صرفه جویی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان نیز به قرار گرفتن این استان در منطقه خشک و نیمه خشک کشور اشاره کرد و بر تلاش برای تکمیل پروژه های در حال اجرا در استان تاکید کرد.

در این آئین با حضور مسئولان کشوری شرکت آبفا و مسئولان استان سمنان، برگزار شد، محمد طاهری به عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری این استان معرفی و از تلاش های عباس تجلی مدیرعامل قبلی تجلیل شد.