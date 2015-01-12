انتقال دانش کارآفرینی ایران به خارج/ گسترش مناسبات با اتحادیه آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دبیر کل و کمیسیونر منابع انسانی، علوم و فناوری اتحادیه آفریقا با قائم مقام وزیر در امور بین الملل دیدار کرد. "مارشال دپل ایکونگا" معاون دبیرکل و کمیسیونر منابع انسانی، علوم و فناوری اتحادیه آفریقا با آقای محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل دیدار کرد.

در این دیدار مقام آفریقایی با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی و فنی و به ویژه در بخش مهارت آموزی و کارآفرینی، خواهان همکاری با جمهوری اسلامی ایران و استفاده از تجربیات کشورمان در زمینه های یاد شده شد.

وی همچنین با اشاره به بخش تعاونی خواستار استفاده از تجربیات کشورمان در مورد گسترش و مدیریت تعاونی ها و آموزش بخش تعاون شد. حسینی نیز با اشاره به قابلیت‌های وزارت کار، آمادگی لازم برای همکاری در زمینه های مهارت‌ آموزی و توسعه کارآفرینی و همچنین آموزش مدیران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا را اعلام کرد و تمایل جمهوری اسلامی ایران را به ارائه تجربیات در این زمینه ها به کشورهای دوست اعلام کرد.

لازم به یادآوری است که اتحادیه آفریقا با 54 کشور عضو، نقش مهمی در توسعه همکاری ها و ایجاد ثبات در قاره آفریقا دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برخی کشورهای آفریقایی در زمینه مهارت‌آموزی و کارآفرینی همکاری دارد. توسعه مناسبات با اتحادیه آفریقا می تواند این همکاری ها را گسترش دهد.