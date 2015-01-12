شهرک صنعتی لالجین در گرداب مشکلات/قوانینی که همچنان روی کاغذ است

به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت یک منطقه به شمار می‌رود و عناصر مهمی در آن دخیل است بطوریکه یکی از این عناصر ایجاد شهرک‌ها در راستای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است که نقش بسزایی در اشتغالزایی مناطق دارد.

براساس بررسی ها در حال حاضر در استان همدان ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که فعالیت و پویایی آنها در توسعه و پیشرفت اقتصادی استان تأثیرگذار است.

در این میان شهرک صنعتی لالجین یکی از شهرک‌های فعال استان است که حدود ۲۶۴ واحد تولیدی در آن فعالیت دارند و عمده محصولات آن را چینی‌آلات بهداشتی و سفال و سرامیک تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه این شهرک صنعتی جزو نخستین شهرک‌های فعال استان همدان محسوب می‌شود و واحد راکدی در آن وجود ندارد باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا با حفظ این امر شاهد تعطیلی واحدی در این شهرک نباشیم اما وضعیت امروزشهرک گویای این انتظار نیست.

وضعیت نابسامان معابر و آسفالت این شهرک بیش از همه موارد دیگر توجه را به خود جلب می‌کند و این سئوال که چرا باید نخستین شهرک فعال استان از امکانات و زیرساخت‌های مناسب بی‌بهره باشد را به ذهن متبادر می کند.

آنچه مسلم است ارائه خدمات مناسب و حمایت از واحدهای صنعتی در شهرک در کنار ایجاد انگیزه، سودآوری خوبی را برای خود شرکت شهرک‌ها و استان خواهد داشت.

در این برهه از زمان که جذب سرمایه‌گذار دغدغه بسیاری از مسئولان استانی است و چندی پیش شاهد برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاران در استان بودیم باید به این نکته توجه داشت که نخستین گام در اجرای این امر آماده‌سازی زمینه و بستر لازم است که باید با حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و واحدهای صنعتی فعال در استان عملی شود.

عمل کردن به تعهدات و حمایت از صنعتگران نیز از دیگر عوامل اثرگذار در راستای این مهم است، اما وقتی این نکات در فعال‌ترین شهرک استان، لالجین نادیده گرفته می‌شود شاید باعث دلسردی برخی از فعالان این عرصه شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان همدان در همین خصوص از اجرای نهضت آسفالت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و ارتقا آنها در سال جاری خبر داده بود اما هنوز این نهضت به شهرک لالجین نرسیده است.

گذشته از مشکلات بسته‌بندی و برندسازی که هر یک در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از دیگر مشکلات این شهرک به شمار می‌رود، آیا رسیدگی به وضعیت منظر و سیمای شهرک‌ها و حل مشکلات آنها در جذب سرمایه‌گذار در استان تأثیرگذار نیست؟

چرا با وجود مطرح شدن این موضوع در مقاطع مختلف و در جریان بودن مسئولان از مشکلات زیرساختی این شهرک هنوز هیچ اقدامی در راستای رفع آن صورت نگرفته است؟

چرا هنوز مشکلات صدور سند برای واحدهای صنعتی این شهرک حل نشده و تا کی باید شاهد این وضعیت در شهرک صنعتی لالجین باشیم؟

چرا وقتی نوبت به ایجاد شهرک صنعتی جدیدی در استان می‌شود در جذب اعتبارات مشکلی نداریم و تمام تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، اما در این شهرک اعتباری برای حل مشکلات تخصیص نمی‌یابد؟

در راستای بررسی وضعیت شهرک صنعتی لالجین خبرگزاری مهر با چند تن از مسئولان به گفتگو نشسته است

شهرک صنعتی لالجین فقیرترین شهرک استان از لحاظ خدمات زیرساختی و زیربنایی

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی لالجین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهرک صنعتی لالجین ۲۶۴ واحد تولیدی دارد که ۹۰ درصد آن فعال بوده و ۱۰ درصد دیگر نیز در حال ساخت و ساز است.

هاشم نجفیان با بیان اینکه واحد راکدی در این شهرک صنعتی وجود ندارد، افزود: در مقایسه با شهرک‌های دیگر مانند اسدآباد و رزن، شهرک صنعتی لالجین شهرک فعالی است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد محصولات تولیدی شهرک صنعتی لالجین صادراتی است، بیان داشت: بخش اعظم محصولات تولیدی شهرک شامل چینی‌آلات بهداشتی و الباقی نیز سرامیک و سفال است.

عضو هیئت مدیره شهرک لالجین با اشاره به فعالیت یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در شهرک لالجین اظهار کرد: اکثر واحدها به صورت تخصصی در زمینه چینی‌آلات بهداشتی، سرامیک و سفال و یا تولیدات اولیه مرتبط با آنها فعال هستند.

نجفیان ادامه داد: با وجود تمام این ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و ارزش افزوده‌ای که صادرات محصولات این شهرک برای استان دارد، شهرک لالجین از لحاظ خدمات زیرساختی و زیربنایی به نوعی فقیرترین شهرک استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت معابر شهرک اضافه کرد: ۶۰ درصد خیابان‌ها و معابر شهرک فاقد زیرسازی و آسفالت است که در طول سال مشکلات زیادی برای شاغلین در شهرک ایجاد می‌کند.

نجفیان ابراز داشت: با توجه به اینکه محصولات عمده شهرک شکستنی است با وجود زیرساخت‌های نامناسب معابر هنگام جابه‌جایی همواره ۱۰ درصد محصولات دچار آسیب و خسارت می‌شوند.

عضو هیئت مدیره شهرک لالجین عنوان کرد: در نیمه دوم سال نیز با شروع بارندگی‌ها حتی در تردد به شهرک نیز مشکل داریم و مسئولان واحدها برای تردد خود دچار مشکل هستند چه برسد به بقیه مسائل و بازدید مشتریان.

وی با اشاره به اوقافی بودن شهر لالجین یادآور شد: ۹۹ درصد تولیدکنندگان در شهرک صنعتی لالجین اهل لالجین بوده و برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی ندارند.

نجفیان با بیان اینکه هنوز اسناد مالکیت واحدها در اختیار مالکین آن قرار نگرفته است، اضافه کرد: این در حالی است که از روز اول یعنی ۱۵ سال پیش قید شده بود که در اولین فرصت اسناد مالکیت در اختیار ماکلین قرار می‌گیرد اما تاکنون طول کشیده است.

وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سال گذشته در جمع تمام صنعتگران اعلام کرد تا پایان سال ۹۲ اسناد مالکیت صادر می‌شود، افزود: همین امر زمینه‌ای برای تعطیلی واحدها ایجاد کرده زیرا واحدهایی که نیاز به دریافت تسهیلات و سرمایه در گردش دارند نمی‌توانند اقدام به اخذ تسهیلات کنند.

شهردار لالجین نیز در این رابطه با اشاره به مشکلات بسیار شهرک صنعتی لالجین به خبرنگار مهر گفت: مشکل عمده و اساسی این شهرک بحث پسماندها است.

امیر پاک‌رقم با بیان اینکه روزانه ده‌ها تن پسماند سفال و سرامیک در این شهرک تولید می‌شود، افزود: این در حالی است که هیچ مکانی برای این امر پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پسماندهای این شهرک در اطراف شهرک و روستاهای همجوار و کنار جاده، داخل رودخانه و اراضی کشاورزی ریخته می‌شود.

شهردار لالجین با اشاره به اینکه همه از وضعیت شهرک گله‌مند هستند، عنوان کرد: تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی ابراز داشت: در این خصوص حتی یک سرمایه‌گذار بومی دعوت کردیم و زمینی همجوار شهرک را برای این امر در نظر گرفتیم اما به دلیل عدم حمایت شرکت شهرک‌های استان سرمایه‌گذار منصرف شد.

اختلاف ملکی شهرداری و شرکت شهرک‌ها مانعی برای صدور اسناد در شهرک صنعتی لالجین

پاک‌رقم با بیان اینکه سرمایه‌گذار حاضر بود ضایعات شهرک را به چرخه تولید برگرداند، گفت: این امر از سوی اعضای شهرک مورد کم لطفی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مشخص کردن زمینی برای دپوی پسماندها بود که صورتجلسه و جانمایی شد اما گودبرداری و اجرایی نشد.

شهردار لالجین با بیان اینکه صدور سند یکی دیگر از مشکلات اساسی شهرک صنعتی لالجین است، گفت: به دلیل اختلاف ملکی شهرداری و شرکت شهرک‌ها هیچ سندی برای این شهرک صادر نشده است.

وی با اشاره به واگذاری اولیه زمین شهرک که مقرر بوده شهردار وقت ۵۰ هکتار زمین برای ساخت شهرک صنعتی در اختیار شرکت شهرک‌های استان قرار دهد، یادآور شد: در حال حاضر ۵۵ هکتار مساحت شهرک صنعتی لالجین است که پنج هکتار اضافی مورد اختلاف شهرداری و شرکت شهرک‌ها است.

پاک‌رقم با بیان اینکه قیمت پرداختی پنج هکتار اضافی محل اختلاف است، اضافه کرد: شرکت شهرک‌ها می‌خواهد به همان قیمت که ۵۰ هکتار را خریدار کرده هزینه پرداخت کند اما شهرداری به دنبال اخذ هزینه به نرخ کارشناسی امروز است و به همین دلیل سندهای آن صادر نمی‌شود.

هیچ عاملی نباید در خدمات‌رسانی به شهرک لالجین تأثیرگذار باشد

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: واحدهای صنعتی و شاغلین در شهرک لالجین از ارائه خدمات عمومی به ویژه وضعیت نامناسب معابر شهرک گله‌مند هستند.

محمدعلی پورمختار افزود: مشکل دیگر نیز زباله‌های سفال و بخش‌های دیگر است که به صورت غیرمنظم در اراضی کشاورزی رها شده و باعث تخریب محیط زیست می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ عاملی نباید در خدمات‌رسانی به شهرک لالجین تأثیرگذار باشد، بیان داشت: شرکت شهرک‌ها صنعتی استان همدان باید توجه بیشتری به شهرک صنعتی لالجین داشته باشد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلساتی در خصوص رسیدگی به وضعیت سه شهرک صنعتی لالجین، ویان و بهاران با مدیران شهرک‌ها تأکید کرد: در راستای رفع مشکلات و ارزیابی نحوه فعالیت واحدهای تولیدی جلساتی نیز با مسئولان استانی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مشکلاتی از این قبیل مانند معابر و تأمین آب نیز در شهرک صنعتی بهاران و ویان وجود دارد، بر فعال کردن واحدهای تولید این سه شهرک تأکید کرد.

پورمختار اضافه کرد: اگر واحدهای تولیدی در سه شهرک لالجین، بهاران و ویان فعال شوند حداقل دو تا سه هزار شغل ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه امید است در این راستا گام‌های مؤثری برداشته شود، گفت: پیگیری می‌کنیم تا مشکلات و موانع برطرف شوند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: از دیگر مباحث این شهرک واگذاری اسناد است که در تعهدات شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان بوده و باید پیگیری شود که در این امر سازمان ثبت نیز نقش داشته و باید حدود را مشخص کند.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی لالجین از شهرک‌های فعال و نخست استان بوده و درآمد خوبی برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان دارد، بیان داشت: با وجود وضعیت نامناسب خدمات‌رسانی‌ها در شهرک صنعتی لالجین، واحدهای صنعتی دیگر حاضر به پرداخت عوارض و دیگر هزینه‌ها نیستند چراکه آثار آن را در شهرک نمی‌بینند.