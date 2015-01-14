کارنامه یکساله دولت در پایش و پویش استانی/ سفرهای کاری یا ویترینی؟

خبرگزاری مهر- سرویس سیاسی: ۲۴ دیماه ۹۲ با سفر روحانی به استان خوزستان سفرهای استانی دولت یازدهم کلید خورد. سفرهایی که توسط نهاوندیان "پایش و پویش" نام گرفت.

نهاوندیان در مراسم تودیع و معارفه معاونت هماهنگی و پیگیری‌های نهاد ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۱۱ آبان ماه برگزار شد از تغییر نام سفرهای استانی به پایش و پویش استانی خبر داد و گفت: حیف است که اسم این برنامه‌ها را سفرهای استانی بگذاریم، چرا که استان‌ها با یک یا چند سفر آباد نمی‌شوند، بلکه باید جوشش درون‌زا داشته باشند.

محمود احمدی نژاد مبتکر نوع جدیدی از سفرهای استانی بود. سفرهایی که با استقبال مردم مواجه شد و یکی از دلایل حمایت مردم از وی در انتخابات ۸۸، همین سفرهای استانی بود. بطوریکه دور اول تا سوم سفرهای استانی احمدی نژآد با استقبال پرشور مردم مواجه بود اما این سفرها در دور چهارم رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و به سوژه انتقادی علیه دولت دهم تبدیل شد.

دولت جدید با بیان رویکردهایی مبنی بر اینکه؛ نباید تعهداتی در استان‌ها ایجاد کنیم که امکان تأمین آنها را نداشته باشیم، باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تأمین کند، مدیریت انتظارات مردم و پرهیز از ایجاد توقعات غیرمنطقی، ضمن انتقاد از سفرهای استانی دولت گذشته تاکید داشت دور جدید سفرهای استانی در دولت تدبیر و امید سفر کاری است و نه تبلیغاتی.

نوبخت سخنگوی دولت پس از اولین سفراستانی رئیس جمهور با تشریح دستاوردهای این سفر، گفت: در این سفر به جای آنکه مردم در خیابان‌ها پراکنده شوند و به صورت یکطرفه شاهد سخنرانی رئیس جمهور باشند، ترجیح داده شد که گروه‌های مرجع که مبین نظرات واقعی مردم هستند اعم از عشایر، ایثارگران و کارآفرینان صحبت کنند و رئیس جمهور شنونده صحبت‌های آنان باشد. علاوه بر آن نیز قبل از سفر به خوزستان از نمایندگان استانی این استان مطالبات لازم مردم را دریافت کرده بودیم.

یکی از ویژگی های سفرهای استانی احمدی نژاد رفتن به چندین شهر یک استان و گرفتن نامه های مردمی بود بطوریکه در سه دوره اول این سفر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نامه مردمی جمع آوری شد اما در دوره جدید، دولت در زمینه گردآوری و جمع آوری نامه های مردم یک نوآوری داشت و سامانه ارتباطی ۱۱۱ را جایگزین دریافت مستقیم نامه های مردمی کرد.

ارزیابی سفرهای استانی دولت از نگاه نمایندگان

رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته در چندین نوبت در خصوص سفرهای استانی و اهمیت آن سخن گفته اند. ایشان در خصوص وعده های داده شده از سوی دولت در این سفرها به نکته مهمی اشاره دارند: "نكته لازمي كه بايد عرض بكنم، اين است كه مردم به اين وعده ها و به اين سفرهاي استانيِ پُربركت، حقيقتاً اميد بسته اند؛ كوشش كنيد اين اميدها برآورده شود. مبادا در هر بخشي از بخشها طوري عمل شود كه مردم احساس كنند كه اميدوار نيستند. "

در همین خصوص حجت الله درویش پور نماینده مردم ایذه و باغ ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر استانی رئیس جمهور به استان خوزستان گفت: در این سفر رئیس جمهور بیشتر سخنرانی کردند تا اینکه تصمیمات مهم بگیرند و یا مصوبه ای در مورد شهرها داشته باشد. سخنرانی رئیس جمهور را در تلویزیون هم می توانستیم بشنویم.

وی با بیان اینکه سفرهای پایش و پویش هیچ تفاوتی با سفرهای استانی دولت قبل ندارد، گفت: درست است دولت گذشته مصوباتی داشت که برخی از آنان عملی نشد اما حداقل رئیس جمهور گذشته یک نفر را به نمایندگی از خود به تمام شهرهای یک استان می فرستاد تا از مشکلات آنان با اطلاع شود. اما در این سفر بیشتر رئیس جمهور سخن گفت تا مردم؛ چراکه حتی ما نمایندگان هم نتوانستیم به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود حرفهایمان را به رئیس جمهور بگوئیم.

در ادامه عیسی دارابی نماینده مردم اندیمشک در گفتگو با مهر ضمن مثبت ارزیابی کردن سفرهای استانی دولت گفت: رئیس جمهور در اولین سفر استانی خود به استان خوزستان سه وعده به مردم این خطه داد که دوتای آن در حال محقق شدن است.

وی افزود: رئیس جمهور در این سفر بخشی از منطقه خرمشهر و آبادان را منطقه آزاد اعلام کرد که مقدمات آن در حال انجام است و دیگری بحث آب شرب بود که این وعده عملی شد.

دارایی با بیان اینکه هنوز آزاد راه اهواز اندیمشک که یکی دیگر از وعده های رئیس جمهور به مردم خوزستان بود عملیاتی نشده است، گفت: سفرهای استانی اقدام مثبتی است که مسئولان از نزدیک با مشکلات مردم آشنا می شوند و دستورات و اقدامات لازم را برای رفع این مشکلات می دهند.

نماینده مردم اندیمشک در مقایسه سفر استانی دولت یازدهم با دولت گذشته گفت: دولت گذشته به همراه هیات همراه به تمام شهرهای یک استان سفر می کرد و از نزدیک با آنان سخن می گفت و صحبت های مردم را هم گوش می کرد و حتی بعد از پایان سفر هیاتی را در استان می گذاشت که به تمام نامه های مردمی پاسخ دهد و به طور قاطع می توانم بگویم که دولت به تمام نامه ها پاسخ می داد. اما در دولت یازدهم رئیس جمهور تنها به دو سه شهر سفر کرد و هیات وزیران را هم به نمایندگی ا خود به دیگر شهرها نفرستاد.

سید علی محمد طاهری نماینده استان گلستان نیز حضور مسئولین تراز اول بین مردم را کار ارزشمندی دانست و گفت: مقام معظم رهبری مبدع سفرهای استانی بودند و دولت احمدی نژاد نیز این کار را ادامه داد. نفس این کار بسیار ارزشمند است و ارتباط بین مردم و مسئولین را تقویت می کند.

وی ضمن ابراز بی اطلاعی از پروژه ها و طرح هایی که دولت برای استان گلستان در نظر گرفته است گفت: ما از دولت محترم انتظار داشتیم که حداقل نماینده ها از پروژه هایی که دولت برای استان ها در نظر می گیرد با اطلاع باشند. رئیس جمهور ۱۲۱ پروژه را برای استان ما در نظر گرفته است که من به عنوان نماینده استان از ۱۱۵ تای آن بی خبرم چراکه من به عنوان نماینده به منظور نظارت بر دولت باید بدانم که چه پروژه ای مصوب شده است.

در همین راستا احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر سفرهای استانی رئیس جمهور را در حل مشکلات استانها موثر دانست و در تفاوت سفر دولت یازدهم با دولت گذشته گفت: در سفر آقای روحانی به استان هرمزگان بر خلاف سفر دولت گذشته مصوبه ای در مورد مسائل و مشکلات استان نداشتیم.

نماینده استان بندرلنگه در مجلس یادآور شد: رئیس جمهور در این سفر قول داد اعتباراتی را به این استان تخصیص دهد که آنهم بر می گردد به سال ۹۴ .

وی ادامه داد: اینکه رئیس جمهور به شهرهای مختلف استان سفر نکردند موجبات گلایه مردم را فراهم کرد چراکه مردم همه شهرها توقع دارند رئیس جمهور و یا نماینده اش به شهرشان سفر کند.

همچنین محمدرضا خانمحمدی نماینده مردم زنجان در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: با توجه به منابع مالی که در کشور وجود دارد امکان اینکه مطالبات همه استان ها را برآورده کنیم امکان پذیر نیست لذا باید طرح ها را اولویت بندی کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به زیرساخت هایی که در حوزه های صنایع تبدیلی، نفت، گاز، پتروشیمی و معدن داریم اگر دولت در این زیرساخت ها سرمایه گذاری کند بهتر می توان رونق اقتصادی ایجاد کرد چراکه بخش خصوصی توانایی ورود به این عرصه را ندارد و اگر دولت با اولویت بندی طرح ها این پروژه ها را اجرایی کند و نیم نگاهی نیز به آمایش سرزمینی داشته باشد بهتر می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه هایی که در سفرهای استانی تصویب می شود غربال شده نیست و اگر آن پروژه را بخواهند در یکی دو سال آینده افتتاح کنند باید در همان سال جاری تخصیص منابع داده شود و خیلی از آن پروژه ها اولویت دار هم نیستند.

وی یکی از ایرادات به این این سفرها را عدم اختصاص منابع برای همه شهرستان های یک استان نام برد و گفت: مثلا اگر یک شهرستانی هیچ پروژه ای نداشته باشد هیچ منابعی به آن اختصاص نمی یابد. البته در استان ما یک اتفاق خوبی افتاد و به شهرستان هایی که پروژه ای نداشتند اعتباری به ستاد بحران آن شهر تعلق گرفت اما این اعتبار نمی تواند تکان دهنده باشد و تحول ایجاد کند ما باید برای شناسایی طرح های اولویت دار وقت بگذاریم مثلا پروژه تبدیل متانول به بنزین.

خانمحمدی با بیان اینکه در زمان شرایط ویژه باید تصمیمات ویژه نیز گرفت گفت: حال که ما در زمان تحریم هستیم نمی توانیم همان تصمیماتی که در گذشته می گرفتیم را اجرا کنیم بنابراین شرایط ویژه تصمیمات ویژه نیز می خواهد لذا باید در نظام تصمیم گیری و اجرا تحول ایجاد شود و اقتصاد مقاومتی راه ضد تحریمی است لذا ما باید زیرساخت هایی که می تواند در صنعت و تولید کشور تحول ایجاد کند را مورد توجه قرار دهیم و در آن زمینه سرمایه گذاری کنیم که اگر چنین شود آثار و فواید شامل همه شهرها و استان ها خواهد شد.

در همین راستا اسماعیل جلیلی نماینده مجلس سلیمان هم سفرهایی استانی را تصمیم درست دولت های گذشته خواند و در تشریح فواید سفرهایی استانی گفت: پالایش اطلاعاتی که در اختیار مدیران ارشد قرار می گیرد با واقعیت های جامعه به خصوص عدم توازن توسعه در بخش های مختلف کشور، آنها را بهتر با مسائل کشور آشنا می کند.

وی افزود: تصمیمات مدیران ارشد به دلیل اعمال نظرهایی که در هر سطح می شود ممکن است با واقعیتهای جامعه مطابق نباشد لذا سفرهای استانی مدیران را با واقعیت های آشنا می کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان با بیان اینکه قول هایی که دولت در سفرهایی داستانی به مردم می دهد به شدت تعهد برای اجرا برای آنان ایجاد می کند افزود: دولت ها در سفرهای استانی نسبت به توان مالی اش تلاش می کند برای اهدافی که نیاز مهم استان است، پروژه های عمرانی در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: موضوعی که سفرهایی استانی را به خطر می اندازد این است که نیازها و مشکلات مردم را دولت مردان در سفرها بشنوند اما اقدام جدی برای رفع آن انجام ندهند یا دولت به عنوان مجری وعده ای بدهد اما تحقق آن را به تعویق بیاندازند که خطرات جدی را برای اثر گذاری حضور مدیران در سفرهایی استانی دارد.

همچنین حلیمه عالی نماینده زابل در گفتگو در مورد سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان گفت:حدود یک سال از این وعده های رئیس جمهور گذشته است اما تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: طرح لوله کشی به ۴۶ هزار هکتار از مزارع کشاورزی دشت سیستان با هزینه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مصوبات هیات دولت بود. این پروژه شروع شد اما پیشرفت آن بسیار ناچیز و کند است به طوری که چشم انداز خوبی نمی توان برای آن طی سه سالی که آقای روحانی وعده دادند در نظر گرفت.

این نماینده مجلس بااشاره به وعده دیگر دولت در سفر استانی سال گذشته به سیستان گفت: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران پروژه گازرسانی به این استان بود که آقای رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده، علیرغم اینکه مصوبه شورای عالی اقتصاد را داریم و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام این پروژه در نظر گرفته شده است اما متاسفانه اجرای آن به فاینانس واگذار شده در حالی که کسی حاضر نمی شود در آن منطقه سرمایه گذاری کند.

وی خاطرنشان کرد: دو ماه گذشته با معاون پارلمانی مناطق آزاد مذاکره کردم که فرمودند آقای رئیس جمهور به آقای ترکان دستور دادند که منطقه آزاد تجاری سیستان را پیگیری کنید و آقای ترکان هم از استاندار خواسته اند که زیرساخت های خود را ارائه دهید اما تا این لحظه هیچ حرکتی صورت نگرفته این در حالی است که مردم منطقه همچنان این محدوده را از سکنه خالی می کنند ولی هیچ اتفاقی برای بهبود وضعیت رخ نداده است.

نماینده مردم زابل گفت: آقای نوبخت وعده جذب ۸۷۰ نفر از جوانان این استان که در سال ۹۰ در آزمون استخدامی شرکت کردند، را داد و آنرا ره آورد سفر خود عنوان کردند اما تا این لحظه جوانان این منطقه در حالی به بنده مراجعه می کنند که هیچ جذبی تاکنون صورت نگرفته است.

عالی خاطرنشان کرد: ما همچنان به امید زندگی می کنیم تا شاید تدبیری اندیشه شود و این امید مردم به ناامیدی نرود.

تمام وعده های روحانی در ۱۲ سفر استانی

اما دولت در طول این یکسال به ۱۲ استان سفر کرده است که عمده وعده های روحانی در این سفرها بدین شرح است:

در جمع مردم خوزستان: برای ۲۷ شهرستان این استان ۳۳ طرح عمرانی قابل ملاحظه، ۱۶ طرح عمرانی روستایی و ۱۶ طرح عمرانی شهری، جمعاً ۶۵ طرح عمرانی قابل ملاحظه دنبال خواهد شد.

دولت برای این طرح‌ها ۵۲۸ میلیارد تومان، ۲۴۶ میلیارد تومان، ۱۶۳ میلیارد تومان، البته با تفکیک موارد، یک و نیم میلیارد دلار و ۵۹۳ هزار میلیون یورو برای طرح‌های مختلف این استان در سال‌های آینده مد نظر قرار داده است.

در جمع مردم هرمزگان:

- استان هرمزگان در آینده یکی از قطب‌های بسیار مهم فولاد کشور خواهد بود. ظرف ۴ الی ۵ سال آینده ظرفیت فولاد در این استان و تولیدی که امروز حدود ۳ و نیم میلیون تن است به حدود ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

- دولت همه تسهیلات لازم را مهیا می‌کند تا بخش‌های مردمی و کارآفرینان در این زمینه فعال شوند.

- برای صنعت کشتی‌سازی که بسیار مهم است قدم‌های مهمی برداشته شده است. البته در کنار آن دولت برای مسأله شیلات و صیادی هم که استعداد زیادی در این استان وجود دارد و می‌تواند مایه اشتغال فراوان باشد قدم‌های مهمی برخواهد داشت.

- سواحل جنوبی خلیج فارس و عمان به ویژه سواحل استان هرمزگان و مخصوصاً سواحل مکران، برایش برنامه‌ریزی مفصلی به منظور احیای این سواحل برداشته خواهد شد.

- جاسک در آینده به یک بندر بسیار مهم تبدیل خواهد شد و در آینده نزدیک قدم‌های اولیه و تصمیمات لازم در همین سفر اتخاذ خواهد شد.

- ظرفیت‌هایی که امروز برای حمل و نقل کالا وجود دارد از ۸۰ میلیون به صد میلیون تن افزایش پیدا کند. این قدم‌هایی که در طول سال‌های امسال، سال آینده و سال‌های بعده برداشته خواهد شد، استان هرمزگان را به طور کامل متحول خواهد کرد.

-شما مشکلاتی برای اشتغال و بهداشت و درمان، جاده و مخصوصاً جاده ساحلی دارید اما برای رفع این مشکلات قدم‌هایی برداشته خواهد شد.

-هر قولی که به مردم می‌دهیم بدانید به آن قول در همین دوره دولت به آن عمل خواهد کرد.

در جمع مردم سیستان و بلوچستان:

-ان شاء الله و به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن گرانبهای مس، روی، قلع، طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد.

- گازرسانی از منطقه ایرانشهر، به سمت زاهدان و خاش ان شاء الله در دولت یازدهم انجام خواهد شد. البته تأکید من این است که گاز در سال ۹۴ به زاهدان و خاش هم برسد. در مرحله بعد گاز از زاهدان به زابل و همچنین از ایرانشهر به چابهار خواهد رسید.

-پروژه آبیاری تحت فشار برای کشاورزی که مجموعاً حدود ۱۰۰ هزار هکتار است، ان شاء الله در این دولت سال به سال و قدم به قدم اجرایی خواهد شد. شما در این استان شاهد توسعه و رشد کشاورزی خواهید بود.

- باید در این استان در زمینه ترانزیت شاهد تحول بزرگ باشیم و برای اینکه منطقه دریای عمان و اقیانوس هند را نه تنها به شمال کشور که به سایر کشورهای همجوار و شمالی متصل کنیم.

-ان شاء الله توسعه بندر چابهار جزو برنامه‌های این دولت خواهد بود و مرحله اول و دوم توسعه را در دولت یازدهم اجرا و عملی خواهیم کرد همچنین راه‌آهن از چابهار به سمت

-زاهدان یا فهرج و اتصال آن به راه آهن سراسری و در نهایت اتصال این راه آهن به افغانستان و آسیای مرکزی انجام خواهد شد و شاهد توسعه و تحول در این استان خواهیم بود.

در جمع مردم ایلام:

-به حول قوه الهی در این سفر برای اجرای ۴۴ پروژه اقدام خواهیم کرد که این ۴۴ پروژه بخش اعظمش- ۳۴ پروژه- در سال ۹۳ به پایان خواهد رسید و ۱۰ پروژه هم سال آینده تکمیل خواهد شد. پروژه ها مربوط به همه شهرستان‌های این استان است؛ ۱۰ شهرستان استان که ان شاء الله امشب در شورای اداری استان اعلام خواهد شد.

- مردم ایلام، بدانید درسال‌های اولیه- یعنی امسال و سه سال پیش رو- در دولت تدبیر و امید، تلاش ما این است که معضلات ایلام از لحاظ آبیاری و کشاورزی حل و فصل شود.

- دراینجا به شما مردم عزیز قول می‌دهم، آبیاری مدرن برای ۵۰ هزار هکتار اراضی استان ایلام مخصوصا در منطقه جنوب، عین‌خوش، دشت عباس و دهلران، ظرف سه سال و طرح سالانه گرمسیری که به بخش‌های دیگر ایلام مربوط می‌شود ظرف ۴ سال اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

- طرح‌های مهمی که برای ساماندهی گاز و پتروشیمی و همچنین برای گازهایی که امروز در حال سوختن است، جمع آوری و تبدیل به طرح‌های پتروشیمی خواهد شد. عصر امروز یک بخش از پتروشیمی ایلام افتتاح خواهد شد و طرح‌های دیگر در زمینه گاز و پتروشیمی ظرف سال‌های پیش رو جزو طرح‌های مورد نظر خواهد بود.

- سد کنگیر، عین‌خوش و فکه دویرج این سه سد در سال ۹۳ و نیمه سال ۹۴ تکمیل خواهند شد.

- جاده‌هایی که در این استان باید بهسازی شود، مخصوصا گردنه قلاجه که مورد توجه مردم است امسال و تا نیمه سال ۹۴ ان شاء الله عملیاتی خواهد شد. جاده صالح‌آباد به مهران تا پایان امسال و مهران تا مرز هم تا نیمه سال ۹۴ عملیاتی می‌شود و بقیه طرح‌ها هم امشب اعلام خواهد شد.

- بازارچه‌های مرزی استان مورد توجه قرار خواهد گرفت، مخصوصا سه بازارچه مرزی، برای اینکه وضع تجاری مردم و اشتغال مردم در مسیری قرار بگیرد که بیکاری‌ها کاهش پیدا کند.

- مهران عزیز هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. ما در دولت، منطقه آزاد مهران را بررسی خواهیم کرد.

-طرح‌های تجاری، گردشگری، سدهایی که از آنها نام بردم، رسیدگی به جنگل‌های این استان، مسأله کشاورزی، آبیاری مدرن، هم در ۵۰ هزار هکتار و هم در ۳۸ هزار هکتار ظرف امسال و سال‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در جمع مردم لرستان:

- مجموعا ۷۹ طرح به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که در جلسه شورای اداری استان تصویب خواهد شد.

- اولین قدم در زمینه تکمیل سدهایی است که ان شاء الله در سال ۹۳ به انتها و به بهره برداری خواهد رسید. سدهایی از قبیل اینشان، مروک، حوزنشان در سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین سد کمندان تا اوایل سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

- نیروگاه برق آبی رودبار لرستان ان شاء الله در سال ۹۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.

- چندین جاده مهم در دست برنامه ریزی است از جمله آزاد راه خرم آباد - اراک خواهد بود، این کار آغاز شده و ادامه خواهد یافت تا تکمیل این راه موجب آسودگی مردم در رفت و آمد و جذب گردشگر و توریست باشد.

- برای احداث مجتمع های شیلاتی با وزارت جهاد کشاورزی در تهران بحث کردیم و طرح های آن آماده است و اجرایی خواهد شد.

- طرح پتروشیمی خرم‌آباد در حال تکمیل است، منتها برنامه بر این شد در تهران که یک شهرک صنعتی پتروشیمی در کنار پتروشیمی خرم آباد احداث شود. این شهرک پتروشیمی تمام سرمایه گذاری اولیه‌اش را وزارت نفت و همچنین صنعت، معدن و تجارت انجام خواهند داد و بعد از اینکه زیربنای این شهرک آماده شد، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دعوت خواهد شد، این شهرک در زمینه اشتغال زایی قدم بسیار مهمی برای رفع بیکاری برای استان لرستان خواهد بود، ان شاء الله.

- البته دو تا طرح هم وزارت صنعت و معدن و تجارت قول دادند در این استان کار را آغاز کنند، دولت با همه وجود حمایت خواهد کرد. یکی احداث کارخانه لاستیک خودرو است و دیگری کارخانه سنگبری مدرن است که هر دوی اینها را وزارت صنعت متقبل شدند که این کار در استان انجام شد.

- در خصوص مساله گردشگری که نیاز به یک هتل ۴ ستاره داریم هم برای جذب گردشگر و اساتید، متخصصین به این استان، قرار بر این شد که یک هتل ۴ ستاره توسط بنیاد مستضعفان آغاز شود و برای تأمین تسهیلاتش بخشی از تسهیلات را سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به عهده گرفته است.

در جمع مردم چهارمحال و بختیاری:

-استان چهار محال و بختیاری یکی از مشکلاتش آب است و اتفاقاً آب شرب و آشامیدنی است. یکی از طرح‌هایی که در این سفر می‌خواهم اعلام کنم، طرح بن - بروجن است که آب آشامیدنی را از منطقه بن به شهرکرد و در نهایت به بروجن و همه شهرها و روستاهای مسیر راه می‌رساند.

-طرح مهم دیگری که طرحی اثرگذار برای این استان و برای ایران است. طرح راه‌آهن شهرکرد به اهواز است. ما ان‌شاء‌الله راه‌آهن اصفهان را از طریق شهرکرد و از طریق این استان به خوزستان و اهواز، متصل خواهیم کرد.

-تکمیل فولاد، راه‌اندازی آهن اسفنجی و همچنین مسأله ورق که طبق قولی که مسئولین به ما دادند و من اینجا به شما قول خواهم داد؛ اجرای این مراحل که هم با بخش دولتی و خصوصی است و صندوق توسعه ملی هم کمک خواهد کرد در سال ۹۴ و ۹۵ این طرح اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

-این استان باید مرکز و قطب گردشگری شود. این همان قولی است که پارسال در جریان سفر انتخاباتی در شهرکرد اعلام کردم که این استان باید قطب گردشگری شود.

-غیر از ۴ طرح مهمی که اعلام کردم ان شاء الله و به حول و قوه الهی ۷۹ پروژه در سال ۹۳ و ۹۴ اتمام خواهد یافت و عملیاتی خواهد شد. با ۲۰۶ میلیارد تومان که همه این طرح‌ها در شهر‌های مختلف و سراسر این استان اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

در جمع مردم اردبیل:

- مجموعا ۶۷ طرح در سال ۹۳ و ۹ طرح در سال ۹۴ در این استان اجرایی خواهد شد.

-بزرگترین طرحی كه این دولت برای این استان ظرف سه و چهار سال آینده دارد و عملیاتی خواهد كرد، مسئله شبكه های آبیاری است. امسال حدود ۱۷ هزار هكتار تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.

- طرح‌ دوم به پایان رساندن سد و شبكه گیوی خواهد بود، هم برای آب شرب و هم برای آب زراعی كه این طرح را انشاالله با بودجه ای كه امسال می گذاریم و سال آینده، قبل از پایان سال آینده انشاالله در شش ماهه دوم سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید كه این طرح هم ۸ هزار هكتار اراضی زراعی و باغی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

- موضوع بعدی آبرسانی به شهر اردبیل است. اجرای طرح از سد یامچی كه انشاءالله این طرح امسال و سال آینده و در سال ۹۵ به بهره برداری و اتمام خواهد رسید.

- طرح بعدی نیروگاه سبلان است كه بخش بخار آن انشاءالله در همین امروز آغاز خواهد شد و ۴۸۰ مگاوات به برق اضافه خواهد شد. این طرح هم با تامین اعتبارات لازمی كه دولت باید تامین كند و عملا در اختیار بخش خصوصی است انشاءلله اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

- طرح بعد كه طرح مهمی است، راه آهن میانه به اردبیل است. این طرح راه آهن كه البته نیاز به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار و هزینه دارد و بخشی از آن ارزی خواهد بود و طول راه آن ۱۷۵ كیلومتر خواهد بود در این دولت در سال جاری و سال آتی و تا پایان این دولت انشاءالله اجرایی و برنامه ریزی خواهد كرد.

در جمع مردم زنجان:

- ان‌شاء الله به حول و قوه الهی، با تصمیماتی که در شورای اداری فردا جزئیاتش اعلام خواهد شد ۷۱ پروژه برای استان زنجان، ظرف سال ۹۳ و ۹۴ اجرایی و به اتمام خواهد رسید. مبلغ ۳۸۷ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مدنظر قرار دادیم. قول ما این است که در سال ۹۳ و ۹۴ همه این طرح‌ها به اتمام خواهد رسید.

- یکی از طرح های دولت در این استان دو خطه کردن راه‌آهن استان زنجان – قزوین خواهد بود.

- طرح دوم و مسأله دوم توسعه دانشکده‌های صنعتی در استان زنجان است.

- طرح سوم، گازرسانی به روستاهایی است که امروز از نعمت گاز برخوردار نیستند، ۳۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان وجود دارد که لوله‌کشی گاز به آنها نرسیده برنامه‌ریزی و طراحی شده است از همین امروز ان شاء‌الله آغاز و شروع می‌شود و ما ان شاء الله این پروژه را ظرف سه سال اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.

- مسأله چهارم اینکه این استان چهارراه است که چهار استان را به یکدیگر متصل می‌کند، مخصوصاً مرکز کشور را به غرب کشور متصل می‌کند و دارای استعدادهای فراوان از جمله در زمینه انرژی است.

در جمع مردم گلستان:

- دولت برای این استان ۱۲۱ پروژه یا در سال ۹۳، یا در سال ۹۴ ان شاء الله اجرایی و عملیاتی خواهد شد. علاوه بر ۱۲۱ پروژه چند پروژه دیگر است که به عنوان رییس دستگاه اجرایی کشور و منتخب شما مردم عزیز ایران به اطلاع شما می‌رسانم.

- زهکشی برای هزاران هکتار در این استان ادامه خواهد یافت تا پایان این دولت. یعنی در سال جاری و سال ۹۴، ۹۵ و اوایل ۹۶ آنچه اجرایی خواهیم کرد ان شاء‌الله ۲۲ هزار هکتار زهکشی است که آن را در طول این دولت برای زمین‌های زراعی استان به اتمام خواهیم رساند و برای بقیه برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

-سدهایی که در دست اجرا داریم، مثل سد قره چای، زرین گل و سایر سدها ظرف امسال و تا اوایل سال آینده به اتمام خواهند رسید.

- مسأله راه‌آهن گرگان به مشهد مسئله دیگر است. می‌دانید از سمت مشهد کار شروع شده و آغاز شده و ما تصمیم گرفتیم که این پروژه از سمت گرگان به مشهد نیز آغاز شود.

- مسأله دیگر مسأله گردشگری در استان است، استان استعداد بسیار فراوانی برای گردشگری دارد، شما می‌دانید در ۱۵ ماه گردشگران خارجی ما در بعضی از زمینه‌ها حدود ۳ برابر و بیش از ۲ برابر شده‌اند. گردشگرانی که وارد این کشور می‌شوند اشتغال و توسعه درست می‌کنند و آبادانی بوجود می آید و این استان جزو استان‌هایی است که آمادگی دارد برای جذب گردشگر. ان شاء الله ما آشوراده را به عنوان یک قطب گردشگری ایجاد خواهیم کرد.

- تصمیم دیگری که موجب تحول این استان خواهد شد ایجاد منطقه آزاد در منطقه مرزی اینچه‌برون است. اصل تصمیمش اتخاذ شده، طراحی و برنامه ریزی می‌کنیم تا این مرکز و این منطقه تبدیل شود به یک انبار بسیار بزرگی برای انواع سنگهای معدنی که از آسیای مرکزی می آید و تحول بزرگ صنعتی در استان شروع و آغاز می شود و شاهد یک توسعه بزرگ در سال‌های آینده در استان خواهیم بود.

در جمع مردم خراسان رضوی:

- ۳ سد را در این استان تا پایان سال به بهره برداری رسانده و دهها طرح برای بهره وری داریم که آن را به نتیجه خواهیم رساند؛ البته این استان نیاز به طرح هایی دارد که در سالهای آتی باید اجرا شود.

- در شهرهای بزرگ و پرجمعیت با تبدیل بنزین، آب و هوا متفاوت شده که انشاالله در سال ۹۳ بنزین یورو ۳ را برای مشهد اختصاص خواهیم داد.

- اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و نیز راه اندازی بخشی از مترو در این استان در سال ۹۳ از سوی دولت اجرایی خواهد شد.

- ۱۲۹ طرح عمرانی برای خراسان درنظر گرفته شده است که تمام این ۱۲۹ طرح در سال ۹۳ و ۹۴ اجرایی، تکمیل و ان شاالله افتتاح خواهد شد.

در جمع مردم خراسان جنوبی:

- باید مسیرهای اصلی استان تبدیل به بزرگراه شوند بر همین اساس تصمیماتی در تهران با حضور استاندار و وزرا گرفته و مصوب شد ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی استان طی سال ۹۴ و ۹۵ تبدیل به بزرگراه شوند.

- چند سدی که در دست اجرا است از جمله سد سیاه‌کوه، ان شاء الله در سال ۹۴ تکمیل و افتتاح خواهد شد. سد فرخی قائن و مجتمع آب‌رسانی روستایی که ان شاء الله برای ۲۵ هزار نفر تأمین آب خواهد کرد، اجرایی و عملیاتی خواهند شد. تکمیل شبکه آب رسانی روستایی تا پایان سال ۹۴، بهره‌برداری از تصفیه خانه آب شرب بیرجند در ماه‌های پیش رو و طرح انتقال آب با لوله به طول حدود ۶۰۰ کیلومتر برای بخش کشاورزی که عمدتاً تا پایان سال ۹۴ اجرایی و عملیاتی خواهند شد.

- در زمینه طرح‌های مربوط به کشاورزی، طرح‌های آب‌خیزداری بسیار وسیع است. در تهران در جلسه هیات وزرا بحث کردیم که در نتیجه یک طرح بسیار وسیعی در استان اجرایی و عملیاتی خواهد شد، البته در حد توان دولت در بودجه سال آینده و سال ۹۵.

- طرح آبیاری گلخانه‌ای در استان می‌تواند کارساز باشد که تامین زیربناها را دولت انجام می‌دهد و بخش خصوصی دنبال خواهد کرد و تا پایان سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴، هشت طرح گلخانه‌ای و ۱۸ طرح دامپروری برای استان به این ترتیب اجرایی خواهد شد.

راه‌های استان، راه‌هایی است که باید در مسیرهای اصلی تبدیل شود به بزرگراه. لذا ۱۰۰ کیلیومتر از این راه‌ها را تبدیل به بزرگراه خواهیم کرد. این ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه را بر مبنای اولویت‌هایی اجرا می‌کنیم، اما فقط این ۱۰۰ کیلومتر نیست. راه ادامه پیدا می‌کند، منتها این ۱۰۰ کیلومتری است که در سال ۹۴ و ۹۵ ان‌شاء الله به بهره‌برداری خوهد رسید.

- اما مسأله راه‌آهن. اصل اینکه در خراسان جنوبی باید طرح راه‌آهن اجرایی و عملیاتی شود، مورد اتفاق جمع هیأت دولت است. اهمیت استان را از نظر راه‌آهن کاملاً درک می‌کنیم. تمام طرح‌های راه آهن از دید دولت مصوب است به همین دلیل در بودجه سال آینده یعنی بودجه سال ۹۴ هم ردیف پیش‌بینی کردیم و هم ۱۰ میلیارد تومان پول برای مطالعه و طراحی راه‌آهن استان در بودجه گذاشتیم.

- مسأله بعد صنعت و معدن است. برخی کارخانه‌ها بخاطر مسایل مالی و سرمایه در گردش به صورت کامل کار نمی‌کنند و از همه ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود. در تهران با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد که ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مراکز تولیدی استان به عنوان سرمایه در گردش قرار گیرد.

- در زمینه مسایل زیست محیطی ما هم نیاز داریم به بخش بزرگی از بوته‌کاری و هم نیاز داریم به ماش پاشی ما این طرح را امسال اجرا می‌کنیم و عملیاتی می‌کنیم، اما طرح در حد توان دولت ان شاء‌الله در سال‌های آینده ادامه پیدا می‌کند.

- در زمینه مسأله سلامت، بیمارستان بیرجند طراحی که ما در تهران کردیم و بودجه که اختصاص می‌دهیم در نیمه سال ۹۴ ساختمان این بیمارستان ان شاء الله تکمیل خواهد شد که باید بلافاصله تلاش خود را روی تجهیز بیمارستان متمرکز کنیم...

- در این سفر ۲۱ طرح و پروژه به تصویب دولت رسیده است و این ۲۱ طرح و پروژه امشب در شورای عالی استان اعلام خواهد شد تمام این ۲۱ طرح و پروژه تا پایان سال ۹۵ برخی از آن ۹۳، ۹۴، ۹۵ اجرایی و عملیاتی می شود و دولت ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها مد نظر قرار داده است.

در جمع مردم بوشهر:

- اولین تصمیم دولت در این سفر برای استان عزیز بوشهر و شهرستان بوشهر، ایجاد جاده جدید خروجی برای شهر بوشهر خواهد بود. احداث مسیر و جاده خروجی دوم شهر بوشهر از سال آینده آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم تا پایان دولت یازدهم و اوایل سال ۹۶ این جاده را به حول و قوه الهی به اتمام برسانیم.

-تصمیم دومی که برای این شهر اتخاذ شده است، تکمیل فاضلاب شهر بوشهر است. این طرح در طول ۴ سال به اتمام خواهد رسید و بخش اعظم آن در دولت یازدهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

- مسأله بعد جاده‌های این استان است که تکمیل باند دوم جاده برازجان - گناوه و همچنین باند دوم گناوه - دیلم یکی از اقدامات دولت یازدهم خواهد بود.

- وزارت نفت ۵ طرح برای این استان دارد که قول داده شده همه این ۵ طرح در دولت یازدهم اجرایی و عملیاتی شود.

- همچنین دولت منطقه آزاد تجاری در بوشهر را به تصویب رسانده است و به زودی لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. منطقه آزاد تجاری بوشهر موجب رونق کل استان بوشهر خواهد شد.

- با طرح‌هایی که دولت یازدهم دارد ظرفیت بندرگاه بوشهر که دروازه توسعه این شهر و استان است به ۲ برابر ظرفیت فعلی توسعه خواهد یافت.

- برای بخش صنعت استان و رونق در بخش صنعتی استان به بانک مرکزی اعلام شده است از طریق بانک‌های مختلف ۱۳۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و ۳۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌ها، تسهیلات در اختیار بخش صنعتی استان قرار داده شود.

- یکی از طرح‌های مهم برای توسعه این استان، طرح گردشگری است که ۲ نقطه برای ساخت دهکده توریستی در این استان در این سفر مصوب شده است. دولت قدم‌های لازم برای تامین زیرساخت اولیه را برخواهد داشت و از همه سرمایه‌داران، کارآفرینان و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه دعوت خواهد کرد.

- به اطلاع شما مردم عزیز بوشهر می‌رسانم که در این سفر مجموعاً‌۱۱ پروژه مهم تصویب و اعلام خواهد شد. این ۱۱ پروژه با اعتبار ۶۰۳ میلیارد تومان مورد تصویب دولت است.

بی شک سفرهای استانی فوایدی دارد که کسی نمی تواند منکر آن باشد و از سویی نیز ادامه این اقدام مثبت دولت نهم و دهم توسط دولت تدبیر و امید کار شایسته و ارزنده ایست. حضرت آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند: "سفرهاي استانيِ هيأت دولت، جزوِ كارهاي خيلي خوب است. رفتن در ميان مردم و حرفها را بيواسطه از زبان آنها شنيدن، خيلي در شكل بخشيدن به انگيزه هاي آن كسي كه كار متوجه به اوست، تأثير دارد." سفرهای استانی موجب الفت و دوستی میان مردم و دولت شده و فاصله و شکاف میان مردم و مسئولان را کم می کند. رهبر معظم انقلاب در این خصوص هم تذکر مهمی را یادآور می شوند: "رفتارتان بايد مردمي، عادلانه و متواضعانه باشد. آقايان! با مردم گرم بگيريد؛ در مقابل مردم تواضع كنيد؛ به ميان مردم برويد؛ در موارد مقتضي به خانه هاي مردم سر بزنيد. ... اين بسيار بسيار مهم است. مردم ببينند كسي از خودشان است." همچنین دولتمردان با شناخت قابلیت ها و استعدادهای استان ها و شهرهای مختلف در این سفرها می توانند تصمیمات بهتری برای توزیع عادلانه منابع و بهره وری از فرصت ها و ظرفیت های مختلف کشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ کنند. البته این دولت نیز باید مراقبت کند همچنان که خود وعده داده است، این سفر ها خاصیت و مزیت خود را از دست ندهد و به سفرهای نمایشی تبدیل نشود.

گزارش: محبوبه نیاورانی