ناله كشاورزان از بی آبی/ درختان انبه و نخلستان های میناب خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر، كمبود منابع آبی، خشكسالی و عدم بارش باران به یكی از دغدغه های اساسی برای مردم و مسئولان استان هرمزگان در سال های اخیر تبدیل شده است.

در این میان یكی از مشكلات عمده، كاهش آب در سد استقلال میناب به عنوان اصلی ترین منبع تامین كننده آب شهر بندرعباس مركز استان هرمزگان و پرجمعیت ترین شهر استان و همچنین شهر بندرخمیر است به گونه ای كه این مشكل طی سال جاری بارها هشدار مسئولان آب منطقه ای هرمزگان و احتمال اتمام منابع آبی سد استقلال میناب را به همراه داشته است.

یكی از راهكارهای اساسی كه همواره در راستای رفع مشكل كمبود آب در هرمزگان و به خصوص شهر بندرعباس مطرح شده احداث آب شیرین كن است كه تاكنون این پروژه تكمیل و به مرحله بهره برداری نرسیده است.

این مشلات موجب شده تا كشاورزان مناطق شرقی هرمزگان و به خصوص شهرستان میناب بیشترین آسیب را از مشكل كمبود آب در سد میناب متحمل شوند و به دلیل قطع شدن آب این سد بر روی آنها بخش عمده ای از اراضی كشاورزی و باغات این منطقه با مشكلات جدی مواجه شده است.

درختان انبه و نخلستان های میناب خشك شد

در این زمینه غلامعباس رسولی به نمایندگی از کشاورزان شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای هرمزگان از یک سال پیش آب سد میناب را بر روی باغداران و کشاورزان این شهرستان بسته است، عنوان کرد: در طی یک سال گذشته پس از تجمعی که ۱۰۰ نفر از کشاورزان در استانداری هرمزگان داشتند تنها حدود ۳۵ روز آب سد میناب در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهانه شرکت آب منطقه ای برای عدم دادن آب به کشاورزان، کمبود آب است و این در حالی است که هم اکنون ۳۵ میلیون متر مکعب آب پشت سد استقلال میناب قرار دارد.

بستن آب بر روی کشاورزان و باغداران موجب ضررهای فراوان این قشر و افزایش بیکاری در این منطقه شده است و هم اکنون بیکاری غوغا می کند. این باغدار و کشاورز مینابی افزود: متاسفانه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان به بهانه های مختلف جو کاذب ایجاد می کند و مدعی می شود که کشاورزان و باغداران آب را به علف هرز می دهند این در حالی است که درخت های انبه و نخلستان های خرما به دلیل چنین اقداماتی در حال خشک شدن است و باغ های لیمو نیز از بین رفته است و مردم و کشاورزان از این اقدامات آسیب دیده اند.

رسولی تصریح کرد: بستن آب بر روی کشاورزان و باغداران موجب ضررهای فراوان این قشر و افزایش بیکاری در این منطقه شده است و هم اکنون بیکاری غوغا می کند.

وی با بیان اینکه آب چاه دارای املاح کافی برای درختان و محصول کشاورزی نیست، اظهار داشت: محصولات کشاورزی به آب سد که دارای غذای کافی است نیاز دارند و قطع کردن آب سد موجب شده که حتی درختان با عمر ۵۰۰ ساله نیز خشک شوند.

نماینده کشاورزان میناب اضافه کرد: همچنین تعدادی از افرادی که در زمینه صیفی کاری در تیرور میناب سرمایه گذاری کرده بودند به دلیل نبود آب با ضررهای بسیاری مواجه شدند.

رسولی گفت: بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کشاورزان، باغداران و نخلداران در نامه ای به آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و همچنین استاندار هرمزگان اعتراض خود نسبت به عملکرد شرکت آب منطقه ای در بستن آب به روی کشاورزان را اعلام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: ما می خواهیم در این خصوص راهکار مناسبی در نظر گرفته شود تا بیش از این در مقابل خانواده خود شرمنده نباشیم و بتوانیم کار کشاورزی را انجام دهیم.

به شدت با رویه فعلی مدیریت آب مخالفم

همچنین سید عبدالكریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه نظر بنده هم نظر مردم و كشاورزان شهرستان میناب و شرق هرمزگان است، اظهار داشت: متاسفانه با این دلیل كه آب شرب بندرعباس در اولویت قرار دارد و آب پشت سد نیز كاهش یافته است، كشاورزان میناب با محدودیت های جدی در ارائه آب مواجه شده اند كه بنده به شدت با چنین رویه ای مخالفم.

وی ادامه داد: برای رفع این مشكل باید راهكارهایی همچون احداث آب شیرین كن و مدیریت مصرف و توزیع آب در بندرعباس اجرایی می شد اما دولت های مختلف پی در پی به این موضوع توجه نكرده اند و بر این اساس فشار زیادی بر دشت ها، كشاورزان و سد میناب وارد شده است.

اعتراضات زیادی به وزیر نیرو و مسئولان استان هرمزگان داشته ام

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با بیان اینكه هر زمان مشكلی وجود داشته آب كشاورزان قطع شده است، تصریح كرد: بنده در این خصوص اعتراضات زیادی هم به وزیر نیرو و هم مسئولان استان هرمزگان داشته ام و متاسفانه مسئولان در این زمینه به فكر اشتغال و معیشت مردم و كشاورزان نیستند و مجموعه مدیریت استان در دوره های مختلف طی حدود هشت سال گذشته در این خصوص همكاری نكرده و خود را مسئول نمی داند.

مسئولان درد كشاورزان را درك نمی كنند

هاشمی با تاكید بر اینكه باید مصرف آب در بندرعباس مدیریت و صرفه جویی شود، عنوان كرد: طی این مدت هیچ وقت آب بندرعباس جیره بندی نشده است و همیشه كشاورزان تحت فشار بوده اند كه این بدترین نوع مدیریت است و متاسفانه مسئولان درد كشاورزان را درك نمی كنند.

وی گفت: متاسفانه در استان هرمزگان نسبت به این مسئله بی توجهی شده و این موضوع مربوط به دوره های مختلف بوده است و باید راهكارهای رفع این مشكل اجرایی شود.

باید كشاورزان را به سمت اصلاح الگوی كشت هدایت كرد

اما محمدباقر حیدری مدیرعامل شركت آب منطقه ای هرمزگان اخیرا در نشستی با دبیر خانه كشاورز استان هرمزگان با بیان اینكه وضعیت دشت ها و منابع آبی استان در وضعیت بحرانی قرار دارد، گفته بود: بخش اعظمی از مردم استان هرمزگان از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند و بحران آب تهدیدی جدی برای این قشر از جامعه است و از بین رفتن منابع آب زیرزمینی و كمبود آب سبب مهاجرت كشاورزان به شهر می شود كه این امر مشكلات فراوانی را برای آنها به همراه دارد.

وی با اشاره به لزوم اصلاح الگوی كشت در استان افزود: هم اكنون بالغ بر ۹۳ درصد مصرف آب در بخش كشاورزی است در حالی كه در دنیا این میانگین ۷۰ درصد است و ما ۱۲ درصد بیش از بخش كشاورزی در دنیا مصرف می كنیم.

وی صرفه جویی در مصرف آب كشاورزی را ضروری دانست و اظهار داشت: ما خواستار حمایت خانه كشاورز در جهت مصرف بهینه و درست هستیم و باید كشاورزان را به سمت اصلاح الگوی كشت هدایت كرد.

حیدری تاكید كرد: در صورت فشار بر منابع آب زیرزمینی و برداشت بی رویه فرونشست زمین را شاهد هستیم.

پرهیز از سوء مدیریت در اجرایی کردن و حل مشكلات مربوط به آب ضروری است

همچنن دبیر خانه كشاورز استان هرمزگان در این نشست با تاكید بر رعایت حقوق مردم گفت: در بحث صرفه جویی، جلوگیری از افزایش مصرف آب بسیار پسندیده است اما مدیریت منابع آب باید قبل از زمان كشت باشد.

ابوطالب جوادی افزود: چاه های غیر مجاز اگر پر می شود باید قبل از زمان كشت باشد تا كشاورز در وسط فصل كشت متحمل ضرر و زیان نشود.

وی در ادامه حمایت از كشاورزان و صنایع وابسته به آن و استفاده به جا و به موقع از منابع آبی استان و پرهیز از سوء مدیریت در اجرایی نمودن و حل مشكلات مربوط به آب را ضروری دانست و اظهار داشت: خانه كشاورز تمام تلاش خود را در جهت حفظ منابع آب زیرزمینی به كار می برد.

نامه اعتراضی بیش از هزار و ۴۰۰ كشاورز

به گزارش مهر، همچنین در این راستا بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کشاورزان، باغداران و نخلداران شرق هرمزگان در نامه ای به آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و همچنین استاندار هرمزگان که به امضای بیش از ۴۰ شورا و دهیاری رسیده است، به شدت نسبت به عملکرد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اعتراض کرده اند و از وضعیت موجود مدیریت منابع آبی در شرق هرمزگان انتقاد و از مسئولان مربوطه و نماینده ولی فقیه در هرمزگان خواسته‌اند برای رفع مشکلات موجود در حوزه مدیریتی چاره‌اندیشی و بازبینی‌ها مدنظر برای تغییر شرایط را به عمل آورند.

در بخش‌هایی از این درخواست آمده است: در سالی که در تمام کشور به دلیل وقوع خشکسالی شهرهای مخلتف با شرایطی سخت روبرو هستند، به لطف خدا سد جگین واقع در شرقی‌ترین نقطه استان با حجم دریاچه ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب طی شهریور و مهرماه در دو نوبت کاملا پر و حتی سرازیر شده است و این در حالیست که سد شمیل و نیان نیز حدود ۵۰ میلیون آب ذخیره دارد.

در ادامه این درخواست که در بخش‌هایی از آن از ضعف مدیریتی و عدم به کارگیری نیروهای متخصص نیز سخن به میان آورده شده، آمده است: کشاورزان پایین دست سد استقلال میناب نیز در عمر حدود سه دهه‌ای این سد حتی در سخت‌ترین شرایط و حتی زمان‌هایی که ذخیره سد به کمترین حد خود و به مرحله خشک شدن نیز رسیده، کشاورزان را نا امید و تا این حد دچار رنج و مشقت نکرده است.

کشاورزان شرق هرمزگان در ادامه این درخواست انتقادی معتقدند که سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی لازم و کارآمد، فرصت تولید محصول را از کشاورزان در این مقطع گرفته است.

همچنین در ادامه با یادآوری دیدار حضوری جمعی از کشاورزان شرق هرمزگان با آیت‌الله نعیم‌آبادی در تاریخ چهارم مهرماه سال‌جاری، از ایشان خواسته شده است که به مسئولان مربوطه دستور دهند تا نسبت به برآورد خسارت‌هایی که حاصل سوءمدیریت مسئولان مربوطه در باب آبرسانی به کشاورزان است، اقدام شود.