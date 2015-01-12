به گزارش خبرنگار مهر، كمبود فضای فیزیكی مطالعه و برابر نبودنش با تقاضای زیاد مخاطبان در طول سال به ویژه درفصل امتحانات معضل شهرهای مختلف مازندران از جمله مشکلات شهر هزار سنگر آمل در بخش کتابخانه ای است.

شهرستان ۳۷۰ هزار نفری آمل هفت کتابخانه با سه هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای کتابخانه ای و ۷۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه ها دارد که کتابخانه شهیدان عباس زاده از جمله آن است.

(م - ن) یكی از مراجعین هر روزه كتابخانه مركزی شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبود و نامناسب بودن فضای کتابخانه ای در شهرستان اشاره می کند. وی با بیان اینکه حدود دوسالی است كه در این كتابخانه عضو هستم، به مشكلات بسیار زیاد كتابخانه شهرستان اشاره کرد و افزود: موقعیت جغرافیایی این كتابخانه بسیار نامناسب است، چراكه این مكان مقابل بیمارستان ۱۷شهریور واقع شده است و زمانی مریض بدحالی را با آمبولانس به بیمارستان منتقل می كنند، صدای آمبولانس و همراهان بیمار در داخل كتابخانه شنیده می شود.

این مراجعه كننده با بیان اینکه، خوشبختانه از كتابخانه این شهرستان استقبال خوبی می شود، با بیان اینكه وضعیت فضای فیزیكی كتابخانه مركزی اسفناك است، بیان داشت: بدلیل كاهش فضای فیزیكی اگر مراجعه كنندگان بعد از ساعت ۸ صبح به كتابخانه مركزی شهرستان بیایند به دلیل كمبود فضا باید در راهرو مشغول مطالعه شوند.

جعفر رسولی معاون فرماندار ویژه شهرستان آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درآمل گفت: در انجمن كتابخانه شهرستان، دو موضوع یعنی فضای كتابخانه عمومی و فرهنگ كتابخوانی را دستور كار خود داریم.

وی افزود: در استان مازندران رتبه اول مراجعه كنندگان را داریم ولی در فضای فیزیكی، رتبه آخر را دراستان داریم كه واقعا تاسف بار است و رتبه اول مراجعه كنندگان در استان نشان دهنده این است كه مردم می خواهند كتاب بخوانند ولی متاسفانه فضای فیزیكی نداریم.

رسولی ادامه داد: در امر كتابخانه از ظرفیتهای انجمن كتابخانه و ظرفیت های شهرستان استفاده می كنیم كه توانستیم از سال۹۲ تاکنون دو كتابخانه در شهرستان افتتاح كنیم و یك كتابخانه پایگاه سجادیه شهرستان آمل آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینكه اداره كل كتابخانه های استان با ما همكاری نمی كند، افزود: اداره كل كتابخانه های استان مازندران با توجه به اینكه دو كتابخانه در هفته دولت افتتاح كردیم، هنوز كتاب در اختیار این كتابخانه ها قرار نداده است.

معاون فرمانداری ویژه شهرستان آمل در ادامه تصریح كرد: تاسفم می خورم از اینكه ما در شهرستان داریم از ظرفیت های شهرستانی استفاده می كنیم ولی اداره كل همكاری های لازم را با ما ندارد و حتی در كار هایی كه ما داریم در امر كتاب و كتابخوانی در شهرستان آمل انجام می دهیم كارشكنی می كنند.

در عین حال، آقا بزرگ حسینی رئیس اداره كتابخانه های عمومی شهرستان آمل نیز در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: بحث كتاب و كتابخوانی در شهرستان آمل تا به امروز فضای مطلوب و ایده آلی نبوده است، به این خاطركه درسند چشم انداز ملی كشورمان یعنی در افق۱۴۰۴ قرار شده كه به ازای هر۱۰۰ نفر، هشت متر فضای كتابخوانی و به ازای هرشهروند چهار جلد كتاب داشته باشیم.

وی تصریح كرد: جمعیت فعلی شهرستان آمل ۳۷۰هزارنفر است، یعنی در سال ۱۴۰۴ جمعیت شهرستان آمل به مرز۴۰۰هزار نفر می رسد، آن وقت باید ۳۲هزار متر فضای فیزیكی برای شهروندان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه، وسعت كتابخانه مركزی بسیار كم است و مكانی كه الان داریم یك دهم فضایی است كه باید در سال۱۴۰۴ داشته باشیم، گفت: كتابخانه مركزی شهرستان آمل درسال۱۳۴۲ احداث شده است و از سال۱۳۴۲تا به امروز یعنی حدود۵۰ سال توانستیم سه هزار و ۲۰۰متر فضا اضافه كنیم كه قرار است در افق۱۴۰۴ به ۲۸ هزار متر مربع برسیم.

حسینی با تاكید براینكه با این جهشی كه در پیش خواهیم داشت، یقینا به درجه مطلوب نخواهیم رسید، ابراز داشت: اگر حماسه ای در امر كتابخانه ایجاد شود یا حركت جهادی شكل بگیرد و بتوانیم سالی سه هزار متر مربع به این فضا اضافه كنیم قطعا به افق ۱۴۰۴ خواهیم رسید.

این مسئول خاطرنشان كرد: طبق افق۱۴۰۴قرار است، بالای یك میلیون و ۵۰۰ هزار جلد كتاب داشته باشیم، یعنی تا ۱۰ سال آینده باید به كتابهای خود اضافه كنیم كه الان مجموع كتابهای ما۷۰هزار جلد است، یعنی ما یك بیستم فضای مورد نیاز را الان داریم و باید در این ۱۰ سال باقیمانده بر تعداد كتاب ها اضافه شود و اگر دستگاه های دولتی حمایت نكنند قطعا به این آمار نخواهیم رسید.

وی به استقبال شهروندان آملی از كتابخانه مركزی اشاره کرد و گفت: در ساعات ابتدایی كه درب كتابخانه باز می شود، سالن های مطالعه پر می شود و ما مجبور می شویم، درب نمازخانه و دبیرخانه انجمن كتاب را برای شهروندان باز كنیم، با این حال بعضی از مراجعین از راه های دور می آیند و وقتی با كمبود فضا مواجه می شوند مجبور هستند، یك روزنامه در راهرو و راه پله ها پهن كنند و به مطالعه بپردازند كه اصلا برازنده شهرستان آمل با آن قدمت ۳هزار ساله نیست.

رئیس اداره كتابخانه های شهرستان آمل با بیان اینكه شهرستان های همجوار با كمبود مراجعه كننده مواجه هستند، اذعان داشت: كتابخانه مركزی آمل باید چهار هزارمترمربع وسعت داشته و در اولویت های فرهنگی وعمرانی شهر باید باشد.

آقا بزرگ حسینی در ادامه افزود: اداره كتابخانه های شهرستان آمل به یك زمین خوب نیازمند است كه بتواند یك كتابخانه بزرگ را احداث كند، البته باید زمینی در مركز شهر باشد و همه شهر به این كتابخانه دسترسی داشته باشند.

در حال حاضر استان با داشتن تعداد ۱۰۵ هزا و ۴۳۹ نفر عضو كتابخانه های عمومی و تعداد یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۶۰ جلد كتاب رتبه هشتم کشور را داراست.

موقعیت ویژه استان مازندران در زمینه های مختلف بویژه مردم با فرهنگ و مستعد، وجود مفاخر و مشاهیر متعدد در عرصه های علمی و فرهنگی در این استان لزوم برنامه ریزی دقیق تر در عرصه توسعه كتابخانه های عمومی، تعمیم فرهنگ كتاب و كتابخوانی و مطالعه مفید در استان را ضروری می سازد.

گزارش: میلاد حسین زاده