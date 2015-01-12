انتخاب رئیس انجمن سینمای جوانان فارس مهندسی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرامی یکشنبه شب در آیین معارفه رئیس انجمن سینمای جوانان فارس در خصوص بحث های مطرح شده درباره مبهم بودن شیوه این انتخاب، تاکید کرد: در حالیکه انتخاب رئیس انجمن سینمای جوانان حق طبیعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما در فضای دموکراتیک با برگزاری انتخابات رئیس این انجمن برگزیده و به ستاد مرکزی معرفی شود.

وی در پاسخ به دو تن از معترضان به شیوه انتخاب رئیس انجمن سینمای جوانان فارس، گفت: فردی که سکاندار سینمای جوانان فارس شده از چهره های دارای سابقه سینمایی و آکادمیک از بدنه این انجمن است.

مرامی، بیان کرد: از میان 12 نامزد ریاست انجمن سینمای جوانان فارس در نهایت پنج نفر با کسب امتیاز به رقابت پرداختند که سعید ذوالنوریان با کسب 41 امتیاز به ستاد مرکزی معرفی شد.

مدیر سینمای جوان قرار نیست فیلمساز برجسته باشد

در ادامه مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز در این باره، توضیح داد: مدیران دفاتر سینمای جوانان قرار نیست از فیلمسازان برجسته باشند در حالیکه مدیرانی که انتخاب می شوند اجازه ساخت فیلم نیز ندارند.

حبیب ایل بیگی از ممنوعیت فیلمسازی برای اعضای ستاد مرکزی سینمای جوانان ایران خبر داد و گفت: انجمن با اعضایش هویت داشته و دارد از این رو، همه کسانی که همواره عضو انجمن اند باید در امور آن مشارکت جویند.

وی با بیان اینکه این اختیار برای انجمن سینمای جوانان است که به طور مستقل همکاران خود را انتخاب کند، افزود: فضایی که در فارس روی داده این انتخاب بطور دموکراتیک با حضور افراد صاحب نام سینما است.

ایل بیگی همچنین دوره تازه حیات انجمن سینمای جوانان را مبتنی بر شناسایی فیلمسازان سراسر کشور عنوان و بیان کرد: به دنبال کشف فیلمساز خوب چه در انجمن ، چه در حوزه هنری و چه در دیگر جاها هستیم.

مدیر انجمن سینمای جوانان ایران، افزود: فیلمساز ایرانی می داند در کجا زندگی می کند، از این رو ما از فیلمسازی که خط قرمزها را به خوبی می شناسد باید حمایت کنیم.

حیاط خلوت زندگی ام بیشتر سینماست

در ادامه رئیس جدید انجمن سینمای جوانان فارس نیز، گفت: همواره تلاش کردم در مقام یک پشتیبان تولید فیلم کوتاه ظاهر شوم چون حیاط خلوت زندگی ام بیشتر سینماست.

وی بیان کرد: می دانم انجمن جواهرات گران بهایی دارد که در جای امنی نگهداری نمی شود.

پس از ماه ها که سینمای جوانان شیراز با سرپرست اداره می شد "سعید ذوالنوریان" هنگامی به عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد که شکل استانی یافته است.