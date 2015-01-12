۶۰ درصد واحدهای توليدی و صنعتی كردستان تعطيل و نيمه فعال هستند

محمد دره وزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نگران كننده واحدهای تولیدی استان كردستان بیان كرد: در حال حاضر در استان كردستان ۹۷۴ واحد تولیدی وجود دارد كه بعد از ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد كه ۶۰ تا ۷۰ درصد از این واحدهای تولیدی تعطیل شده و یا نیمه فعال هستند.

وی با اشاره به عملكرد پنج ماهه خود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان بیان كرد: متاسفانه در مجموع می توان گفت كه كردستان یك استان توسعه نیافته است و در همین راستا یكی از سیاست های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در این استان تلاش برای جبران كمبودها در حوزه های صنعت، معدن و تجارت مرزی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان گفت: عملكرد شفاف و الزام به پاسخگو بودن در مقابل افكار عمومی یك اولویت اصلی است و در همین راستا تلاش می شود كه ضمن از بین بردن حواشی به ویژه در بخش معدن زمینه و شرایط برای بهره برداری از ظرفیت های موجود فراهم شود.

۹۷۴ واحد تولیدی در كردستان پروانه بهره برداری دارند

وی بیان كرد: از مجموع ۹۷۴ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در استان كردستان متاسفانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از آنها تعطیل و یا نیمه فعال هستند، افزود: این آمار بر اساس ارزیابی های دو ماهه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان به دست آمده است و توجه به این مهم نشان می دهد كه ما از بضاعت در اختیار نیز نتوانسته ایم به خوبی بهره داری كنیم.

وی ادامه داد: یكی از برنامه های اصلی سازمان در سال جاری و در پنج ماهه گذشته تلاش برای احیا واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال است و در همین راستا تلاش می شود كه ضمن بهره برداری از ظرفیت های استانی و كشوری منابع اعتباری برای كمك به این واحدها تامین و زمینه برای احیاء مجدد آنها فراهم شود.

دره وزمی افزود: با كمال تاسف در گذشته به دلیل نبود نظارت های لازم روند ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در كردستان به هیچ عنوان مناسب نبوده است و به همین دلیل است كه امروز مشاهده می شود فردی زمین در یك شهرك صنعتی برای ایجاد یك واحد تولیدی تحویل گرفته و هم اكنون این محل را به تالار عروسی تبدیل شده است و این وضعیت واقعا جای نگرانی دارد.

نگاه مركزنشینان به توسعه كردستان مثبت است

وی نگاه مركزنشینان به توسعه كردستان را مثبت ارزیابی كرد و اظهار داشت: به دنبال برگزاری نشست سراسری وزیر، معاونین وی و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور در استان كردستان خوشبختانه امتیازات خوبی برای این استان گرفته شد و انتظار می رود با توجه به حمایت و پیگیری های ویژه استاندار كردستان زمینه برای بهره مندی از این شرایط به وجود آمده فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان عنوان كرد: در كنار این مهم نگاه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت به كردستان ویژه است و در همین راستا تاكنون تمامی درخواست های استان مورد توجه ویژه وزارت خانه قرار گرفته و قرار است كه در سال آینده قدم های عملی تری در راستای توسعه كردستان به ویژه در دو بخش صنعت و معدن برداشته شود.

وی به ظرفیت های معدنی استان كردستان اشاره كرد و گفت: در حالی كه كردستان در حوزه معدن استعدادهای خوبی در اختیار دارد كه متاسفانه تاكنون از این ظرفیت ها به شكل مناسبی بهره برداری نشده است و هم اكنون می توان گفت كه ۱۰۰ درصد منابع معدنی استخراج شده از این استان به صورت خام از كردستان خارج و راهی سایر استانهای كشور می شود.

جلوگیری از خام فروشی معادن كردستان در اولویت قرار دارد

وی ایجاد صنایع تبدیلی در كردستان با هدف جلوگیری از خام فروشی معادن را یكی از برنامه های كاری خود عنوان كرد و گفت: روند صدور مجوزهای معدن در حال حاضر در یك چهارچوب مشخص صورت می گیرد و ما تلاش می كنیم كه این روند به صورت شفاف بوده و افكار عمومی در جریان چند و چون آن قرار گیرند و به همین دلیل سعی می شود كه افراد دارای صلاحیت در اولویت واگذاری معادن در استان كردستان قرار گیرند.

دره وزمی عنوان كرد: در همین راستا لیست تمامی معادن واگذار شده به افراد و شركت ها بر روی سایت سازمان قرار گرفته است و تلاش می شود كه از این پس نیز برای كاهش حاشیه ها و حرف های مطرح شده این روند شفاف سازی به صورت دقیق ادامه داشته باشد.

وی ایجاد زنجیره تولید فولاد در كردستان را یكی از برنامه های اصلی با هدف جلوگیری از خام فروشی معادن در این استان عنوان كرد و افزود: در راستای عملیاتی كردن این مهم اقدامات اولیه شروع شده است و با توجه به نگاه وزیر و سایر مسئولان كشوری و استانی انتظار می رود كه این مهم در مدت زمانی كوتاه به نتیجه برسد و ما شاهد تولید فولاد در كردستان باشیم.

۶۰۰ میلیون تن ظرفیت معادن كردستان برآورد شده است

وی افزود: در حال حاضر ۱۸ نوع مواد معدنی با ظرفیت بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن در كردستان كشف و شناسایی شده است، بیان كرد: كردستان ظرفیت های بیشتری در حوزه معدن در اختیار دارد و در راستای شناسایی و كشف مواد معدنی جدید برنامه های در دستور كار قرار گرفته است كه انتظار می رود كه با مطالعات بیشتر زمینه برای افزایش ظرفیت های معدنی در این استان فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های تجارت مرزی در این استان اشاره كرد و اظهار داشت: وجود ۲۳۰ كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق و همچنین وجود بازار منحصر به فرد در شمال این كشور می طلبد كه ما در این بخش نیز برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر زیرساخت ها برای توسعه مبادلات مرزی فراهم نیست و اگر در بعضی از حوزه ها این زیرساخت ها ایجاد شده متاسفانه ما به صورت كامل از آنها استفاده نمی كنیم و این یك نقطه ضعف جدی است كه باید برای پوشش این نقطه ضعف برنامه ریزی شود.

دره وزمی فعالیت مرز رسمی باشماق مریوان را یكی از مزیت های اصلی كردستان برای توسعه تجارت و مبادلات مرزی عنوان كرد و افزود: بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه و همچنین ارتباط بهتر با كشور همسایه عراق به ویژه شمال این كشور یكی از ضرورت های اصلی است كه تلاش می شود در این بخش نیز برنامه های عملیاتی تر تدوین و اجرایی شود.

وی در پایان با بیان اینكه كردستان توسعه نیافته است ولی ظرفیت های خوبی برای توسعه در اختیار دارد، عنوان كرد: بدون شك همكاری و تعامل در راستای رسیدن كردستان به توسعه همه جانبه با تكیه بر توان تشكل های بخش خصوصی یكی از نیازهای لازم و ضروری است و در همین راستا انتظار می رود كه مردم نیز در امر رسیدن این استان به توسعه پایدار و همه جانبه مشاركت و همراهی داشته باشند.