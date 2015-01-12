بهبود کیفیت خودروسازی ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی، امروز یکشنبه در جلسه هیأت وزیران با توصیه به شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور فعال‌تر در صنعت خودروسازی و اهتمام در بهبود کیفیت قطعه‌سازی گفت: پیوند هر چه بیشتر علم و صنعت و همکاری مؤثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی با این صنعت ضروری است.

رییس جمهوری که پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «وضعیت صنعت خودرو» صحبت می‌کرد، کاهش هزینه‌های تولید از طریق افزایش تولید و توجه بیشتر در تنوع و زیبایی در تولید خودرو را به عنوان مزیت‌های رقابتی کسب و سهم بیشتر در بازار خودرو واجد اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد که با رشد کمی و کیفی این صنعت، رضایت بیشتر مردم حاصل شود.

بر اساس این گزارش، در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «وضعیت صنعت خودرو» ارزش افزوده صنعت خودرو معادل 20 درصد از ارزش افزوده صنعت کشور و اشتغال مستقیم نیروی کار آن برابر 12 درصد اشتغال بخش صنعت بیان شد. این گزارش همچنین از رشد 64 درصدی تولید خودرو در کشور در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد.

خروج صنعت خودرو از تحریم، ارتقای سطح استاندارد آلایندگی خودروها از یورو 4 در نیمه دوم سال جاری و کاهش زمان وصول مطالبات قطعه‌سازان از 12 ماه به 4 ماه از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.

موافقت با ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک و تعیین فهرست کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها ، از جمله مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.