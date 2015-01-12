تلفیق جاه طلبی و نوآوری در نمایشگاه بین المللی خودروی آمریکای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خودروی آمریکای شمالی که همه ساله در آغازین روزهای سال نو میلادی برگزار می شود در زمره اصلی ترین آوردگاههای خودرویی جهان به شمار می آید که تقریبا تمام برندهای سرشناس خودروسازی از آن برای رونمایی از تازه ترین دستاوردهایشان استفاده می کنند.

با این حال نمایشگاه امسال تفاوت آشکاری با چند سال اخیر دارد: درحالی که دنیا یکی از تاریک ترین دورانهای اقتصادی خود یعنی بحران فزاینده اقتصادی را پشت سر می گذارد حالا همه چیز برای نمایشی متفاوت از نوآوری در صنعت خودرو و صنایع وابسته آماده است و بدون شک نمایشگاه خودروی آمریکای شمالی که در دیترویت برگزار می شود فرصتی مناسب برای این نمایش است.

از اکتبر سال گذشته کار ساخت و ساز سالن های چند طبقه نمایشگاه امسال آغاز شده بود. نمایشگرهای ویدئویی غول پیکر که یکی از آنها به طول 42 متر در غرفه برند Infiniti نصب شده برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه جذاب و دیدنی خواهد بود.

نمایشگاه هایی از این دست همواره پرهزینه هستند. مایکل چربین، مدیر پروژه غرفه آئودی می گوید: برای آماده سازی و ارایه محصولاتمان نزدیک به 20 میلیون دلار هزینه شده است. با این حال وی و سایر همکارانش در سایر شرکتهای خودروساز حاضر در دیترویت به خوبی می دانند که در پایان 10 روز نمایشگاه، انبوهی از مشتریان تازه در قاره های مختلف پیدا خواهد شد و این یعنی درآمد صدها میلیون دلاری.

هنوز آمار مشخص و دقیقی درباره شمار مدل های جدیدی که در نمایشگاه امسال به نمایش درمی آید وجود ندارد اما برخی آن را تا 47 مدل می دانند که از آمار سال گذشته نیز بیشتر است.

امسال خودروسازان ژاپنی دو مدل پیکاپ جدید ارایه می کنند که بدون شک برای علاقمندان به خودرو در آمریکای شمالی که به این دسته از خودروهای کاربردی و باری اشتیاق زیادی نشان می دهند خبر خوشحال کننده ای خواهد بود.

سالن Cobo در نمایشگاه خودروی بین المللی آمریکای شمالی- سال 2003

سالن Cobo در نمایشگاه خودروی بین المللی آمریکای شمالی- سال 1960

نمایشگاه خودروی بین المللی آمریکای شمالی از فردا به روی رسانه های خبری گشوده شده و از شنبه آینده عموم مردم به مدت یک هفته امکان بازدید از آن را خواهند داشت.

در بخش خودروهای تبدیل شونده، برندهای معروف حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. بیوک مدلی ویژه برای بازار اروپا در نظر گرفته حال آنکه آلفا رومئو با کوپه 4C و بی.ا.و با نسخه به روز شده سدان سری 6 در این بخش خودنمایی خواهند کرد.

در بخش خودروهای برقی و دوگانه سوز نیز مجموعه ای از محصولات خلاقانه به نمایش در می آید. جنرال موتورز خودروی هیبریدی برقی خود به نام Volt را آماده کرده است. نخستین بار این خودرو در سال 2010 روانه بازار شد و حالا تازه ترین نسخه آن رونمایی می شود.

شرکت آئوی نیز با Q7 SUV در این بخش از نمایشگاه بین المللی خودروی آمریکای شمالی حاضر شده است. در این خودرو سیستم برقی و موتوری دیزلی به خوبی با یکدیگر هماهنگ شده است. در این بخش هیوندای کره جنوبی نیز با سدان Sonata شرکت کرده است.

اما در تمام نمایشگاههای خودرویی که در سراسر جهان برگزار می شود بخش خودروهای لوکس علاقمندان خاص و به مراتب بیشتری دارد. جگوار، ولوو و پورشه مدل های ویژه ای برای نمایشگاه امسال آمریکای شمالی تدارک دیده اند. همچنین مازراتی که به تولید خودروهای بسیار گران در دنیا شهرت دارد دو خودروی مفهومی و مرموز برای نمایش در دیترویت حاضر کرده است.

در کنار این برندها، شرکت Lincoln با MKX و خودروساز معروف Infiniti با کوپه مفهومی Q60 خودنمایی خواهند کرد.

در مجموع امسال حدود 750 خودروی جدید و از پیش به دنیا معرفی شده در نمایشگاه خودروی آمریکای شمالی به نمایش عمومی گذاشته می شود.

پیش بینی می شود از نمایشگاه امسال خودروی آمریکای شمالی که بیست و هفتمین سال بین المللی شدنش را پشت سر می گذارد حدود نزدیک به میلیون تن بازدید کنند.