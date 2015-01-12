شهردار گرگان در آستانه استیضاح / چشم امید صادقلو به طرح های عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سال گذشته حسین صادقلو علی رغم مخالفت و منع قانونی که به دلیل بازنشستگی و همچنین مدرک تحصیلی وی مطرح بود به دلیل پافشاری اعضای شورای اسلامی شهر، سکان مدیریت شهری گرگان را به دست گرفت.

سال گذشته اعضای شورا، انرژی خود را چهار ماه صرف به مدیریت رسیدن حسین صادقلو کرد و دلیل این پیگیری را تجربه کاری و توانمندی وی در این حوزه عنوان کردند، اما اکنون اکثریت اعضای شورا نامه ای مبنی بر عدم تمدید قرارداد شهردار گرگان به وزارت کشور ارسال کرده اند و معتقدند آنگونه که باید شهردار به تعهدات خود عمل نکرده است.

ارتباط اعضای شورا با شهردار به صحن علنی محدود شده است

یک عضو شورای اسلامی شهر گرگان ارتباط بین شهردار و اعضای شورا را بسیار اندک دانست و گفت: نشست و دیدار اغلب اعضای شورا با شهردار به صحن علنی شورا محدود شده که این اصلا خوب نیست.

محمد ابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر نبود ارتباط نزدیک بین اعضای شورا و شهردار را یک ضعف خواند و افزود: فقط تعداد معدودی از اعضای شورا با شهردار ارتباط دارند و به نوعی اینها پل ارتباطی بین شهردار و سایر اعضای شورا به شمار می روند؛ نبود ارتباط مستقیم با شهردار موجب انتقال اخبار و مشکلات می‌شود.

وی اضافه کرد: شهردار تنها در جلسات و صحن علنی شورا به شورای شهر می‌آید، در حالی‌که این بزرگترین اشکال است، در صحن علنی نمی‌توان خیلی از موارد را مطرح کرد و شهردار هم به علت گرفتاری و مشغله کاری زیاد، جز صحن علنی در هیچ جلسه‌ای حضور پیدا نمی‌کند که این سبب دوری شورا و شهرداری از هم شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ادامه این روند باعث ایجاد شکاف بین اعضای شورا و شهردار می شود، اذعان کرد: اعضای شورا دغدغه نیازهای شهروندان را دارند از این رو سوالاتی طرح شده تا مدیر شهر به آنها پاسخ دهد.

جلسه‌های مشترک بین شورا و شهردار می‌تواند دغدغه‌های مردمی را رفع کند

این عضو شورا خواستار نشست اعضای شورا با شهردار در اولین فرصت شد و افزود: جلسه‌های مشترک بین شورا و شهردار می‌تواند دغدغه‌های مردمی را رفع کرده و نتایج مثبتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه هنوز در گرگان پیاده‌رو و کوچه‌های آسفالت نشده وجود دارد، اظهار کرد: احداث پارک‌‌های محله‌ای و مکان‌های ورزشی خواسته‌های مردم و اعضای شورا است که نباید به آنها بی‌توجهی کرد؛ اشکالات زیادی وجود دارد که باید رفع شود اما نباید منکر تجربه و مدیریت شهردار نیز شد.

وی در توضیح نامه اعضای شورای شهر به وزارت کشور، گفت: تعدادی از خواسته‌های اعضای شورای شهر در این نامه مطرح شده و خواسته‌هایی که شهردار یا علاقه‌ای به شنیدن آنها ندارد و یا عکس‌العملی نشان نمی‌دهد در این نامه بازگو شده است.

جرجانی ادامه داد: این خواسته‌ها شامل مواردی مانند مسائل فرهنگی، محله‌ای، محیطی، شهروندان، میراث فرهنگی، فضای ورزشی و دیگرموارد می‌شود.

مقصر بخشی از وضعیت کنونی، اعضای شورای شهر هستند

این عضو شورای شهر با بیان این نکته که مقصر بخشی از وضعیت کنونی، اعضای شورای شهر هستند، افزود: اعضای شورا تفویض اختیار زیادی به شهردار دادند و وقتی اعضای شورای شهر حس کنند شهردار به آنها بی‌توجه است به طور قطع این اتفاق می‌افتاد.

وی ضمن اشاره به طرح سوال از شهردار، در گفتگو با مهر تصریح کرد: اعضای شورا ترجیح دادند به شهردار تذکر دهند و شهردار هم قطعا پاسخ قانع‌کننده دارد؛ این اتفاق در هفته کاری روی می‌دهد.

وی در توضیح لغو جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان در این هفته، گفت: این جلسه به علت بیماری نائب‌رئیس و عدم حضور رئیس شورای شهر برگزار نشد، انتظار می‌رفت امروز جلسه برگزار شده و مشکلات برطرف می‌شد.

عضو شورای شهر گرگان تصریح کرد: انتظار ما از شهردار این است که آرامش خود را حفظ کرده و به سوالات اعضای شورا پاسخ دهد و به آن در ابعاد مختلف بازارچه‌ها و محلات و دیگر مسائل توجه کند.

نامه اعضای شورا به وزات کشور غیر قانونی است

اما طرح سوال از شهردار و نامه ای 9 عضو شورای به وزارت کشور مخالفانی هم دارند. مخالفانی که در ابتدا جزو حامیان سر سخت صادقلو بودند. رئیس کمیسیون اداری، مالی و بودجه شورای اسلامی شهر گرگان، نامه اعضای شورا به وزارت کشور را غیر قانونی دانست و گفت: نامه ای که خروجی شورا و رسمی و قانونی باشد باید با مهردبیرخانه و امضای رئیس شورا باشد.

علی اصغر یوسفی با بیان این نکته که هر نامه ای که با مهر و امضای عضو شورا باشد قانونی نیست، افزود: برای رسمت یافتن نامه، مهر دبیرخانه شورا به همراه امضای رئیس شورا یک نیاز است.

وی با اشاره به اینکه حکم شهردار گرگان به استناد بند یک ماده 71 به مدت چهار سال است، اذعان کرد: به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر که به دنبال توسعه شهر هستیم طرح این موضوع در این زمان از سال به دلیل ترافیک کاری شهرداری، درست نیست.

حواشی باعث لطمه به مدیریت شهری و به شهروندان می شود

این عضو شورا با بیان این موضوع که اکنون در شرایطی هستیم که شهرداری گرگان مانند سایر شهرهای کشور بیشترین درآمد را می تواند داشته باشد، افزود: وجود حواشی باعث لطمه به مدیریت شهری و به تبع شهروندان خواهد شد.

وی داشتن درآمد خوب برای شهر را راهکاری جهت ارائه خدمات به شهروندان دانست و افزود: دریافت عوارضی و مشخص کردن بودجه سال آینده جز موارد مهمی است که در این برهه زمانی باید به آن پرداخته شود و طرح چنین مواردی باعث آسیب به شهرداری می شود.

نبود ارتباط بین اعضای شورا و شهردار را تکذیب می کنم

وی در پاسخ به اینکه آیا تعداد خاصی از اعضای شورا پل ارتباطی بین شهردار و شورا هستند، گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت نداشته و آن را تکذیب می کنم. با مراجعه به مسئول دفتر شهردار متوجه می شوید که اعضای شورا با شهردار ارتباط داشته و نشست های زیادی داشته اند.

رئیس کمیسیون اداری، مالی و بودجه شورای اسلامی شهر گرگان خاطرنشان کرد: به حاشیه بردن شورا با این موضوعات درست نیست، ما جلسات غیر علنی با شهردار داشتیم که در آن دوستان می توانستند نظرات خود را اعلام کنند، اینگونه نبوده فقط تعدادی با شهردار ملاقات و ارتباط داشته باشند.

وی در توضیح چگونگی عملکرد شهردار، گفت: اکنون 120 پروژه عمرانی در حال اجراست، ساختمان شماره 2 شهرداری، پارکینگ عدالت 17 و احداث زیرگذر میدان میدان از جمله پروژه های بزرگ عمرانی است که به همراه سایر پروژه های ریز در دست اقدام است.

در عین حال محمد قدس مفیدی رییس کمیسیون عمران شورای شهر، چندی پیش در نطق پیش از دستور خود ضمن انتقاد از عملکرد شهردار گرگان، خواستار توجه وی به پیمانکاران داخلی، اصلاح رفتار با شهروندان و پرسنل شهرداری، توجه به سرانه فضای سبز و همچنین اجرای مصوبه خرید یک خانه تاریخی در سال شده بود. مصوبه ای که زهرا نورا عضو دیگر شورا نیز آن را جزو کوتاهی های شهردار عنوان کرد و با بیان این که بودجه خرید خانه های تاریخی تامین شده است، از عدم خرید این بناها در 10 ماه گذشته ابراز تاسف کرد.

از ابتدای دوره چهارم شوراها تاکنون دوشهردار در استان جابه جا شدند

مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان ضمن ابراز ناخرسندی از تغییراتی که طی چند ماه گذشته در شهرداری بندرگز و کردکوی رخ داد، افزود: از آغاز به کار شهرداران در دوره چهارم شوراها یکسال می گذرد و در این مدت دو شهردار استان جا به جا شدند.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آمارها و شاخص های موجود نشانگر این است که علی رغم شرایط سختی در وضعیت درآمدی کشور حاکم است، شهرداری های استان از وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته برخوردارند و در سال 94 این وضعیت بهتر هم خواهد شد.

بخشی از اختلافات بین شورا و شهرداران منبع قانونی ندارد

وی تصریح کرد: مطابق اخبار اختلافی بین تعدادی از اعضای شورا و شهرداران استان پیش آمده که بخشی از آن طبیعی است اما بخشی ازاین اختلافات منبع قانونی نداشته و منطقی به نظر نمی رسد.

چراغعلی با بیان اینکه در برخی مواقع دخالت اعضای شورا در امور شهرداری ها مشاهده شده که مغایر با قانون است، افزود: این روند مورد تائید ما نیست و درصورت صحت آن، از طریق استانداری با این مضوع برخورد قانونی می شود.

وی ضمن ابراز گلایه از فعالیت برخی شهرداران ، اذعان کرد: تعداد معدودی از شهرداران در یکسال گذشته کم تحرک ظاهر شدند که این هم برای ما قبال تحمل نیست و در این خصوص پیگیری هایی انجام می شود. در یکسال قبل قبل شهرداری ها به جز مرکز استان را مورد بارزسی قرارز دادیم.

باید آرامش در شورای شهر و شهرداری گرگان حاکم شود

مدیر کل دفتر شهری و شورای استانداری گلستان درخصوص طرح سوال تعدادی اعضای شورا از شهردار، گفت: معاون عمرانی استاندار تاکیدات داشته که باید آرامش در شورای شهر و شهرداری گرگان حاکم شود و دقیقا رفتار اعضای شورا را در این خصوص رصد می کنیم تا انشالله آرامش به این شورا بازگردد.

وی در خصوص نامه اعضای شورا به وزارت کشور مبنی برعدم تمدید قرارداد شهردار، گفت: تمدید قرارداد مشکلی ندارد و به راحتی انجام می شود روالی است که در سنوات گذشته در سایر شهرهای کشور بوده است اما اینکه اعضای شورا نخواهند اتفاق رخ دهد، مساله جدی است که باید به آن توجه کرد.

چراغعلی در خاتمه با بیان این نکته که در این ایام سال به هیچ وجه جابه جایی شهرداران استان را توصیه نمی کنیم، افزود: سه ماهه پایانی سال، وقت کار شهرداری و تعیین بودجه سال آینده است اگر شهرداری در این خصوص کوتاهی کند سال 94 که سال کار و رونق شهرداری خواهد بود را از دست می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به نیازها و خواسته های شهروندان در حوزه شهری یکی از وظایف و اولیت های اعضای شورای اسلامی شهر به شمار می رود امری که ظاهرا با اقدامات فعلی اعضای شورای گرگان مغایرت دارد چراکه اکنون دغدغه مسئولین شهری با توجه به فرا رسیدن سال جدید باید توجه به تدوین بودجه سال آینده، تکمیل پروژه ها و آماده سازی شهر برای مسافران نوروزی باشد.

علی رغم شعار وحدت و هم دلی که رییس سابق و سخنگوی فعلی شورا در جلسات مختلف می دهد مطابق اظهار نظر برخی اعضای شورای شهر یک از هم گسیختگی در بین اعضا احساس می شود که تداوم این شرایط به نفع هیچ یک، یعنی مردم و مسئولین نخواهد بود از این رو انتظار می رود تا نمایندگان مردم در پارلمان محلی برای توسعه و رونق شهر دست به دست یکدیگر داده و برای آبادانی هریک از شهرهای استان بکوشند.

در شرایطی شهردار گرگان بر پروژه های عمرانی بزرگ تکیه کرده و با بیان این که با فرا رسیدن بهار پروژه های عمرانی گرگان نیز شکوفا خواهند شد و نمی توان خط قرمز بر فعالیت های عمرانی شهرداری گرگان کشید، شورایی ها باید با مدیریت صحیح و بدور از حاشیه شهرداری را به سمت توسعه پایدار و یکپارچه هدایت کنند.