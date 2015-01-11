به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 23:30 روز یکشنبه در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لالیگای اسپانیا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان اتلتیکو مادرید بود که در پایان جدالی سخت با حساب 3 بر یک از سد رقیب خود گذشت تا 3 امتیاز خانگی را به اندوخته‌های قبلی خود اضافه کند.

بارسلونا در نیمه اول دو گل به حریف زد. در دقیقه 12 این بازی حرکت مسی در سمت راست و پاس عرضی او در میان مدافعان حریف پس از برخورد به سوارس مقابل نیمار افتاد تا او توپ را درون دروازه اتلتیکو قرار دهد. مسی در دقیقه 35 در میانه میدان با حرکتی مشکوک به هند مدافع حریف را جا گذاشت و با نفوذ به نزدیکی محوطه جریمه اتلتیکو پاسی عالی را برای سوارز مهیا کرد تا این بار او گلزنی کند.

در نیمه دوم شاگردان سیمئونه شروع بهتری داشتند و در دقیقه 57 صاحب ضربه پنالتی شدند که البته این تصمیم داور هم بحث برانگیز بود با این حال ماندژوکیچ ضربه خود را درون دروازه بارسلونا جای داد. در ادامه کار درگیری‌های زیادی درون زمین روی داد تا اینکه در دقیقه 87 اشتباه مدافعان اتلتیکو باعث شد مسی در دهان دروازه گل سوم را به ثمر برساند.

شش بازیکن از اتلتیکو مادرید و سه بازیکن بارسلونا از جمله مسی و سوارز در این بازی از داور کارت زرد دریافت کردند. بارسلونا با این برد خانگی 41 امتیازی شد و فاصله خود را با رئال مادرید به یک امتیاز کاهش داد. این در حالی است که رئالی‌ها یک بازی کمتر برگزار کرده‌اند. اتلتیکو مادرید هم با 38 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده است.

در دیگر بازی‌های روز یکشنبه نتایج زیر کسب شده است:

* گرانادا یک - رئال سوسیه داد یک

* بیلبائو یک - الچه 2

* آلمریا صفر - سویا 2

* ایبار 2 - ختافه یک