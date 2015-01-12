مشکل بسکتبال گرگان نبود اتحاد و همدلی بین مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه هیات بسکتبال گلستان شامگاه یکشنبه با حضور سرپرست فدراسیون بسکتبال، مدیرکل ورزش و جوانان گلستان، رییس هیات بسکتبال گلستان و اعضای مجمع بسکتبال استان در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر سرپرست فدراسیون، «ورژ آبکاریان» رییس کمیته داوران و «امیرحسین واحدپور» رییس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال نیز حضور داشتند.

در این جلسه که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، اعضای مجمع مشکلات و نظرات خود درباره وضعیت بسکتبال و امکانات موجود هیات ها بیان کردند.

پدر بسکتبال گرگان حاضر به سخن گفتن نشد

استاد «شعبان قاری» که به اعتقاد اهالی ورزش، پدر بسکتبال گرگان نام دارد نخستین فردی بود که به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان فرصت ایراد سخن پیدا کرد. وی که به نظر می رسید از اتفاقات بسکتبال استان رضایت چندانی ندارد گفت: من در گردونه بسکتبال جایی ندارم و صحبتی انجام نمی دهم.

قاری که نارضایتی از چهره و لحن سخنانش مشهود بود در حضور سرپرست فدراسیون ادامه داد: شما یک جلسه برگزار می کنید و پس از آن دیگر سراغی از من نمی گیرید. به همین خاطر آمده ام در جمع شما بنشینم و از صحبت های زحمتکشان بسکتبال بهره مند شوم.

بسکتبال بانوان با دو تیم در سوپرلیگ شرکت می کند

نایب رییس هیات بسکتبال استان از حضور دو تیم بانوان استان در فصل آینده سوپرلیگ بسکتبال کشور خبر داد.

«زهرا رحیمی نژاد» با اعلام این خبر افزود: تیم دوم بسکتبال بانوان موفق شد جواز حضور در سوپرلیگ را به دست آورد و سال آینده، گلستان با دو تیم در این رقابت ها حاضر خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، دومین استانی خواهیم بود که این تعداد سهمیه در لیگ برتر داریم.

رحیمی نژاد، بانوان استان را پیشرو خواند و گفت: علاوه بر داشتن دو تیم در سوپرلیگ آینده، هم اکنون یک تیم در دسته دو کشور داریم و این نشان دهنده توسعه بسکتبال بانوان استان است.

وی به قدمت و پیشینه بسکتبال استان اشاره و اظهار کرد: 2، 3 بازیکن به تیم ملی تقدیم کرده ایم و داوران استان در سطوح اول تا سوم لیگ کشور قضاوت می کنند.

وعده های مسئولان به بندرگز عملی نشده است

در ادامه، نایب رییس هیات بسکتبال شهرستان بندرگز از تحقق نیافتن وعده های مدیرکل ورزش و جوانان و رییس هیات بسکتبال استان گلایه کرد.

خانم احمدی ابتدا گفت: شهرستان بندرگز با کمترین امکانات، بسکتبال را شروع کرد و به امید قول های اداره کل ورزش و جوانان و هیات بسکتبال استان دل بست.

احمدی با بیان اینکه هیچ کدام از وعده های مدیران ورزش عملی نشده است اظهار کرد: آقای پاشا در جلسه هم اندیشی به ما قول داده بود مشکلات سالن و حلقه بسکتبال بندرگز را برطرف کند اما تاکنون به قول خود عمل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: 4 سالی می شود که هیچ تخته بسکتبال به بندرگز نیامده است. آیا در این مدت هیچ تخته ای به هیات استان تعلق نگرفته یا اینکه توزیع تجهیزات عادلانه نبوده است؟

نایب رییس هیات بسکتبال بندرگز از سرپرست فدراسیون درخواست کرد این موضوعات را پیگیری و مشکلات را برطرف کند.

پیگیری مشکلات شهرستان ها به صورت تلفنی

روسای هیات بسکتبال شهرستان های علی آبادکتول و بندرترکمن از در اختیار نداشتن سالن برای تمرین بسکتبال سخن گفتند.

پاشا، مدیرکل ورزش و جوانان گلستان به محض شنیدن گلایه های روسای این دو هیات با مسئولان اداره ورزش و جوانان دو شهرستان علی آبادکتول و بندرترکمن تماس گرفت.

وی از روسای دو شهرستان درخواست کرد که مشکلات مربوط به سانس تمرین و سالن این شهرستان ها را برطرف کنند.

در ادامه سایر هیات های شهرستان ها به بیان مشکلات و درخواست های خود از فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان و هیات بسکتبال استان پرداختند.

در انتخاب داوران دقت بیشتری انجام شود

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان یکی دیگر از اعضای مجمع بسکتبال استان بود که بخش زیادی از سخنانش را به درخواست از کمیته داوران فدراسیون اختصاص یافت.

«اسدالله کبیر» در حضور روسای کمیته های داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال گفت: از کمیته داوران می خواهم که نظارت بیشتری در چینش داوران داشته باشد. چند بازی است که از اشتباهات داوری ضربه می خوریم.

کبیر به اتفاقات بازی اخیر تیم برابر صنایع پتروشیمی ماهشهر اشاره کرد و افزود: بعضی باخت ها در سرنوشت تیم ها تاثیرگذار است و اتفاقی که در ماهشهر افتاد پیروزی را از تیم ما گرفت.

وی ضمن اشاره به محرومیت استان گلستان باوجود سرسبزی ظاهری اظهار کرد: برخی از هیات های بسکتبال در شهرستان ها حتی از داشتن امکانات اولیه نیز محروم هستند. از مسئولان فدراسیون می خواهم هر اندازه که در توان دارند به این شهرستان ها کمک کنند.

تماشاگران گرگان بسکتبال را می فهمند

رییس کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون بسکتبال به تمجید از هواداران بسکتبال گرگان پرداخت.

«امیرحسین واحدپور» با بیان اینکه همواره دنبال فرصتی برای تشکر از تماشاگران بسکتبال گرگان بوده ام گفت: تماشاگران گرگان، خیلی خوب بسکتبال را می فمهند و از آنها تشکر ویژه ای دارم.

واحدپور، محرومیت یک جلسه ای هواداران از تماشای بازی خانگی را «اجتناب ناپذیر» دانست و افزود: ممکن است در سالن مسابقه عده ای با رفتار خود موجب محرومیت هواداران واقعی شوند اما این افراد را به حساب عموم هواداران بسکتبال گرگان نمی گذاریم.

وی ضمن تاکید بر اینکه بسکتبال استان به عنوان قطبی در کشور است خاطرنشان کرد: پیشکسوتان و مربیان بسیار خوبی در بسکتبال استان وجود دارد و از این نظر چیزی کم ندارید و باید با همدلی بیشتر بسکتبال استان را توسعه دهید.

12 درصد شهروندان با تیم شهرداری ارتباط دارند

رییس هیات بسکتبال شهرستان گرگان از ارتباط 12 درصد شهروندان با تیم بسکتبال شهرداری گرگان خبر داد.

«عبدالرضا چراغعلی» گزارشی از عملکرد هیات بسکتبال گرگان ارائه کرد و گفت: در این شهرستان 45 داور فعال داریم و بیش از 40 کلاس آموزشی در رده های مختلف برای مربیان و داوران برگزار کرده ایم.

چراغعلی به جایگاه بسکتبال در گرگان اشاره کرد و افزود: 5 هزار خانواده و 6 هزار هوادار با بسکتبال گرگان در ارتباط هستند. همچنین 44 هزار نفر از مردم گرگان پیگیر تیم بسکتبال شهرداری هستند که این رقم، 12 درصد جمعیت این شهرستان را نشان می دهد.

وی با انتقاد از واگذاری سالن های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از سیاست های دولت که در سال های اخیر بر ورزش سایه افکنده است، واگذاری سالن ها به بخش خصوصی است.

وی افزود: این سالن ها از طریق مزایده واگذار می شوند و فرد پیروز باید هزینه های زیادی برای پرداخت اجاره بها داشته باشد و آن پول دیگر بر نمی گردد.

رییس هیات بسکتبال گرگان با بیان اینکه چشم انداز 5 ساله بسکتبال گرگان تهیه شده است از رییس فدراسیون درخواست کرد، این برنامه را به شکل مدل و نمونه در فدراسیون جا بیاندازد.

انسجام خوبی در بسکتبال استان وجود ندارد

سرمربی و کاپیتان گرگانی سابق بسکتبال کشور از نبود انسجام کافی در بسکتبال استان گلایه کرد.

«محمدمهدی ایزدپناه» سخنانش را با یادآوری جایگاه گذشته بسکتبال استان آغاز کرد و گفت: بسکتبال استان برخلاف گذشته، در یک دهه اخیر اصلاً شرایط خوبی را نداشته است.

ایزدپناه، وعده نایب رییس فدراسیون به بسکتبال گلستان را متذکر شد و اظهار کرد: آقای سلیمانی در مجمع انتخاباتی هیات بسکتبال استان قول داده بود جلسه ای با حضور اهالی بسکتبال استان و کارشناسان در فدراسیون برگزار کند که هنوز محقق نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بسکتبال گرگان علاقمندان بی‌شماری دارد افزود: استان ما پتانسیل بالایی در بسکتبال دارد و اگر شرایط ایده آل شود مانند گذشته کمک خواهیم کرد.

وی به وضعیت موجود بسکتبالیست های گرگان اشاره و اظهار کرد: در سال های گذشته چندین ملی پوش از گرگان داشتیم اما اکنون در تیم شهرداری بازیکنان گرگانی کمی داریم.

این مربی بسکتبال از نبود انسجام لازم در بسکتبال انتقاد کرد و گفت: اگر چنانچه حرکتی در مسیر توسعه بسکتبال صورت می گیرد سرعت پایینی دارد و این موارد باید بررسی شود.

فعالیت استان در سطح نخست بسکتبال کشور کمرنگ است

رییس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال از کمرنگ بودن فعالیت استان گلستان در شرکت در مسابقات سخن گفت.

«ورژ آبکاریان» ابتدا درباره اهمیت تماشاگران در ورزش جهان سخن گفت و افزود: یکی از موارد مهم در ورزش در تمام جهان ایجاد شور و نشاط برای تماشاگران است و به این خاطر است که ورزش با حضور علاقمندان برگزار می شود.

آبکاریان، داشتن تیم در سطح نخست بسکتبال را ویترین استان ها نام برد و اظهار کرد: اگر می خواهید که فعالیت شما در سطح کشور به چشم بیاید باید در لیگ کشور تیم داشته باشید.

وی به سابقه قضاوت خود در شهرستان گرگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی دوسالی می شود که فعالیت تیمداری در استان کمرنگ شده است و شما تیمی در زیرگروه کشور ندارید.

در پایان جلسه نیز «قربانعلی پاشا» مدیرکل ورزش و جوانان استان درخواست های مطرح شده از سوی شهرستان ها را به سرپرست فدراسیون ارجاع داد و از وی درخواست کرد مساعدت های لازم برای توسعه بیشتر ورزش بسکتبال در استان در دستور کار قرار دهد.