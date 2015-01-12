انبار نفت ارومیه در کوره وعده ها می سوزد/ عملکرد پیمانکار مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای انبار مرکزی نفت ارومیه بعنوان بزرگترین انبار نفت شمالغرب کشور با ظرفیت ۱۱۹ میلیون لیتر سال ۸۰ بود که تصویب شد، ولی عملیات اجرایی این طرح عملا از سال ۸۶ آغاز شد و مقرر بود در سال ۹۲ آماده بهره برداری شود.

این در حالی است که با وجود وعده های مختلف از سوی مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه طی چند سال اخیر، مبنی بر آماده افتتاح و بهره برداری از این طرح طی سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ هنوز با وجود گذشت ۱۰ ماه از سالجاری شاهد کند بودن روند عملیات اجرایی این پروژه هستیم.

هر چند در صورت اتمام عملیات اجرایی و افتتاح انبار نفت ارومیه، این شهر تبدیل به یکی از قطب های مهم کشور از نظر ذخیره سازی سوخت می شود، ولی مشکلات پیمانکاری دامنگیر این طرح مهم و حساس شده و عملا مشکلاتی را پیش روی اجرای طرح قرار داده است.

انبار مرکزی نفت ارومیه سال ۸۵ در ردیف طرحهای مصوب سفر هیئت دولت وقت به آذربایجان غربی قرار گرفت و با وجود همجواری استان با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، و ضرورت اتمام هر چه سریعتر طرح، هنوز مردم چشم انتظار افتتاح پروژه هستند.

آبان ماه سال ۹۱ بود که مدیر عامل وقت شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده بود این طرح تا پایان همان سال افتتاح می شود، همچنین وعده افتتاح این طرح تا پایان سال ۹۲ و در ادامه اوایل سال ۹۳ به مردم داده شد، ولی انبار مرکزی نفت ارومیه در اواخر سال ۹۳ از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

اعمال تغییرات در طرح از سوی کارفرما و مشکلات پیمانکاری نیز بر این طرح همانند سایر طرحهای بزرگ عمرانی آذربایجان غربی سایه افکنده و امروز بعد از گذشت بالغ بر ۷ سال از آغاز عملیات اجرایی طرح، شاهد رکود نسبی در اجرای طرح به دلیل تعویض پیمانکار اجرای پروژه هستیم.

طرحی که سال ۸۰ تصویب ولی سال ۸۸ تحویل پیمانکار شد

بر اساس خبر درج شده در سایت استانداری آذربایجان غربی در تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال ۸۹ به نقل از یکی از خبرگزاری ها علی اصغر توفیقی مدیر عامل سه دوره قبل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه اعلام کرده بود: طرح انبار مرکزی نفت از طرحهای وزارت نفت برای اجرای در اوایل دهه ۸۰ بود.

این طرح شهریور ماه سال ۸۵ نیز در ردیف مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی قرار گرفت و تقریبا یک دهه از تصویب اجرای این طرح می گذرد ولی بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه پروژه مذکور از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۸۸ پس از رفع معارض محلی تحویل پیمانکار شده و اجرای عملیات احداث آن از تاریخ مذکور آغاز شده است.

انبار مرکزی نفت ارومیه به عنوان بزرگ ترین انبار نفت شمالغرب کشور، در زمینی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار، در ۲۰ کیلومتری ارومیه در قالب ۱۱ دستگاه مخزن سقف شناور با در نظر گرفتن همه قوانین و ایمنی های پدافند غیر عامل در دست احداث بوده که طی یک دهه اخیر با مشکلات اعتباری زیادی دسته و پنجه نرم کرده است.

روند اجرای عملیات احداث پروژه انبار مرکزی نفت ارومیه رضایت بخش نیست

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در گفتگو با خبرنگار در خصوص وضعیت اجرای پروژه انبار مرکزی نفت ارومیه، گفت: عملیات اجرایی احداین این طرح متوقف نیست ولی روند اجرای عملات کند بوده و رضایت بخش نیست و باید تسریع یابد.

اصغر توفیقی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه انبار مرکزی نفت ارومیه از سا ۸۶ آغاز شده، اظهار داشت: متاسفانه طی سالها به دلایل مختلف از جمله کندی روند تخصیص اعتبار مصوب و مشکلات پیمانکاری و معارض ملکی انبار مرکزی نفت ارومیه به مرحله افتتاح و بهره برداری نرسیده است.

وی با اعلام اینکه این طرح هم اکنون از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، ادامه داد: برای اجرای این طرح ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده بود که تا کنون همه این اعتبار هزینه شده و برای اجرای عملیات طرح و اتمام پروژه ۱۰۰ میلیارد ریال تامین منابع مالی شده است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه همچنین با بیان اینکه متاسفانه این طرح با مشکلات پیمانکاری و کمبود منابع اعتباری دسته و پنجه نرم می کرد، افزود: به دلیل فوت یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پیمانکار فعلی با مشکلاتی از لحاظ مالی مواجه بودیم.

توفیقی از فسخ قرارداد با پیمانکار فعلی احداث پروژه انبار مرکزی نفت ارومیه خبر داد و عنوان کرد: برای تسریع در روند اجرایی طرح و اتمام ۱۵ درصد باقی مانده از عملیات فیزیکی، در مرحله انتخاب پیمانکار جدید برای اجرای این طرح مهم و حساس برای استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در صورت انتخاب پیمانکار جدید، منابع اعتباری مورد نیاز و مصوب تخصیص می یابد، یادآور شد: در این راستا عملیات اجرایی طرح تسریع یافته و حداکثر تا پایانه سه ماهه اول سال آینده شاهد افتتاح و بهره برداری از بزرگترین انبار نفت شمالغرب کشور خواهیم بود.

انبار مرکزی نفت ارومیه مقرر بود تا پایان بهمن امسال بهره برداری شود

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه بر اساس تعهدات پیمانکار مقرر بود این طرح تا پایان بهمن ماه امسال آماده افتتاح و بهره برداری شود، ادامه داد: این در حالی است که در صورت انتخاب پیمانکاری جدید و تخصیص به موقع اعتبارات مصوب حداکثر خرداد ماه سال آینده این طرح آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

در این انبار طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه مخزن سقف شناور شامل دو مخزن با ظرفیت ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین، دو مخزن با ظرفیت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر، چهار مخزن با ظرفیت حدود ۴۵ میلیون لیتر نفت سفید و سه مخزن با ظرفیت حدود ۳۵ میلیون لیتر گازوییل، پیش بینی شده است.

مخازن نفت سفید این انبار نفت به صورت دو منظوره طراحی شده و برای ذخیره سازی بنزین و گازوییل نیز از آنها استفاده می شود و تمامی مراحل مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی این انبار نفت توسط پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی انجام شده است.

به هر روی باید منتظر ماند و دید بزرگترین انبار نفت شمالغرب کشور در ارومیه بعد از گذشت ۱۳ سال تصویب و هفت سال از آغاز عملیات اجرایی بالاخره کلی آماده افتتاح و بهره برداری می شود و آیا وعده خرداد ماه ۹۴ محقق می شود یا خیر؟

گزارش: محمد پاشازاده و الناز ملک زاده