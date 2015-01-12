اجرای سند کنترل طلاق در کردستان نیاز به همکاری وحمایت های مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصباح قریشی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج با اشاره به اینکه طلاق پدیده ای چند وجهی است، گفت: حدود ۸۰ درصد از بی سرپرستی کودکان در جامعه به دلیل معضل طلاق شکل گرفته است.

وی از وجود هشت پایگاه مداخله در کنترل طلاق در استان خبرداد و عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۳۵۳ مورد مراجعه برای طلاق در این مراکز به ثبت رسیده که ۳۴ درصد آن منجر به سازش شده است.

وی بیان کرد: درصورتیکه تیم های مداخله در کنترل وکاهش طلاق در استان افزایش یابد امکان سازش زوجین با ۵۰ درصد هم وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: پیشنهاد می کنم کمیته های تخصصی در راستای کنترل و پیشگیری از طلاق در استان تشکیل شود.

قریشی با اشاره به اینکه کردستان دومین استان کشور است که سند کنترل طلاق را تهیه کرده است، اظهارداشت: اجرایی کردن سند کنترل طلاق کردستان نیاز به همکاری و حمایت های مالی دارد.

وی افزود: اگر این سند اجرایی شود در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق شاهد عملکرد و موفقیت های بیشتری خواهیم بود.

معاون اموراجتماعی بهزیستی کردستان هم در این جلسه با بیان اینکه هیچ کشوری از بحث طلاق مصون نیست، گفت: آسیب های اجتماعی ریشه کن نمی شوند ولی با تدابیر علمی و برنامه های مختلف می توان آنها را کنترل کرد.

محسن شجاعی از جمله دلایل طلاق در سطح اجتماعی را بیکاری، فقر، مهاجرت، بزهکاری و بحران هویتی و غیره ذکر کرد و افزود: عدم آگاهی از وظایف، کمبود مهارت های سازگارانه، اختلافات فرهنگی ازجمله دلایل فردی وقوع طلاق است.

وی بیان کرد: سال ۸۳ در کردستان به ازای هر ۸.۵ ازدواج شاهد یک طلاق بودیم اکنون به ازای هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر می شود.

وی با بیان اینکه باید براساس اقدامات کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت برنامه ها را تنظیم و اجرایی کرد، عنوان کرد: در کوتاه مدت نیاز به انجام اقدامات ضربتی هم چون توسعه و تقویت تیم های مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، ایجاد تیم های مشاوره قبل از ازدواج و الزام افراد در حین ازدواج به گذراندن دوره آموزشی است.