انتقاد از غرب و الازهر به دلیل گسترش شیعه هراسی

​به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد کریمه» استاد دانشگاه «شریعت اسلامی دانشگاه الازهر» مصر، که به دلیل سفر به ایران از کار در دانشگاه تعلیق شده بود، اعلام کرد: مشترکات شیعیان و اهل سنت بیشتر از مشترکات مسلمانان با غربی‌هاست.

کریمه در گفت‌ و گو با پایگاه خبری «رأی الیوم»، افزود : «ریشه پدیده اسلام‌ هراسی نوظهور در غرب را باید در شیوخ وهابیت و سلفی‌گری پیدا کرد زیرا آنها وحدت مسلمانان را با فتواهایشان از بین برده‌اند».

وی تأکید کرد: باید پاسخ گروه‌ها و افرادی را که به پیامبر(ص) و اسلام توهین می‌کنند با تألیف کتاب و ترجمه آن به زبان‌های دیگر برای انتشار صحیح دیدگاه‌های پیامبر اسلام(ص)، داد.

استاد دانشگاه الازهر، همچنین از ممنوعیت سفر ایرانیان به مصر انتقاد کرد و گفت «چگونه اجازه می‌دهند که اسرائیلی‌ها به مصر بیایند اما ایرانی‌های مسلمان حق سفر به مصر ندارند».

کریمه همچنین با انتقاد از احمد الطیب رهبر الازهر مصر گفت : الازهر به پدیده شیعه‌ هراسی پیوسته و برای راضی نگه داشتن سلفی‌ها به کمپین تخریب شیعیان ملحق شده است.

استاد تعلیق شده دانشگاه الازهر احمد الطیب را به ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی متهم کرد و گفت : رهبر پیشین الازهر تلاش می‌کرد تا مذاهب مختلف اسلامی را به هم نزدیک کند.