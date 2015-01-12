انتقاد از غرب و الازهر به دلیل گسترش شیعه هراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد کریمه» استاد دانشگاه «شریعت اسلامی دانشگاه الازهر» مصر، که به دلیل سفر به ایران از کار در دانشگاه تعلیق شده بود، اعلام کرد: مشترکات شیعیان و اهل سنت بیشتر از مشترکات مسلمانان با غربیهاست.
کریمه در گفت و گو با پایگاه خبری «رأی الیوم»، افزود : «ریشه پدیده اسلام هراسی نوظهور در غرب را باید در شیوخ وهابیت و سلفیگری پیدا کرد زیرا آنها وحدت مسلمانان را با فتواهایشان از بین بردهاند».
وی تأکید کرد: باید پاسخ گروهها و افرادی را که به پیامبر(ص) و اسلام توهین میکنند با تألیف کتاب و ترجمه آن به زبانهای دیگر برای انتشار صحیح دیدگاههای پیامبر اسلام(ص)، داد.
استاد دانشگاه الازهر، همچنین از ممنوعیت سفر ایرانیان به مصر انتقاد کرد و گفت «چگونه اجازه میدهند که اسرائیلیها به مصر بیایند اما ایرانیهای مسلمان حق سفر به مصر ندارند».
کریمه همچنین با انتقاد از احمد الطیب رهبر الازهر مصر گفت : الازهر به پدیده شیعه هراسی پیوسته و برای راضی نگه داشتن سلفیها به کمپین تخریب شیعیان ملحق شده است.
استاد تعلیق شده دانشگاه الازهر احمد الطیب را به ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی متهم کرد و گفت : رهبر پیشین الازهر تلاش میکرد تا مذاهب مختلف اسلامی را به هم نزدیک کند.
