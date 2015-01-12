به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی با حضور در بیت آیتالله صافیگلپایگانی با وی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار خصوصی که بدون حضور خبرنگاران انجام شد، این دو مرجع تقلید درباره مسایل مهم حوزه و فعالیتهای گروههای منحرف و عرفانهای کاذب بحث و گفتگو کردند.
در این دیدار، آیات عظام نوری همدانی و صافی گلپایگانی، وظیفه بزرگ حوزههای علمیه را پاسخ به شبهات و انحرافات فکری دانسته و تأکید کردند: راه علما و فقهای نامدار شیعه که در تمام جهات دینی جهاد واقعی داشته و از مرزهای عقیدتی مذهب دفاع کردهاند، باید ادامه یابد و فضلا و طلاب محترم حوزه همیشه برای پاسداری از احکام و تبلیغ معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام آماده باشند.
این دو مرجع معظم تقلید در بخش دیگری از این دیدار یادآور شدند که امروز وظیفه علما و حوزه از گذشته بیشتر است و باید با استفاده از امکانات جدید و فضای مجازی، مبانی بلند تشیّع را به همگان ابلاغ کرد.
در این دیدار، همچنین پارهای مطالب مهم دیگر نیز مورد بحث و گفتگوی این دو مرجع تقلید قرار گرفت.
