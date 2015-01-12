مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در سوریه 50 غیرنظامی کشته شدند.
- دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر به هند از تلاش های نخست وزیر این کشور در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی تشکر کرد.
- دولت جدید سریلانکا از انجام تحقیقات در زمینه تلاش رئیس جمهوری سابق برای کودتا به دلیل شکست در انتخابات چند روز پیش خبر داد.
- نخست وزیر فنلاند از حرکت جهان به سمت دوره جدیدی از تروریسم خبر داد.
- وزیر دفاع آلمان از تصمیم کشورش برای ادامه کمک های نظامی به کردهای عراق خبر داد.
- یک جوان آلمانی به اتهام همکاری با داعش دستگیر شد.
- نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلاف بسیار ناچیز پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.
- آمریکا و کره جنوبی با بی اعتنایی به تهدیدات کره شمالی در پی برگزاری رزمایش نظامی مشترک هستند.
- رسانه ها از شورش در بازداشتگاه پناهندگان استرالیا در جزیره مانوس در گینه پاپوا خبر دادند.
- پلیس استرالیا یکی از گروگان های ماجرای گروگان گیری سیدنی را کشت.
نظر شما