۲۲ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۱

سرویس بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- در حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در سوریه 50 غیرنظامی کشته شدند.

- دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر به هند از تلاش‌ های نخست وزیر این کشور در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی تشکر کرد.

- دولت جدید سریلانکا از انجام تحقیقات در زمینه تلاش رئیس جمهوری سابق برای کودتا به دلیل شکست در انتخابات چند روز پیش خبر داد.

- نخست‌ وزیر فنلاند از حرکت جهان به سمت دوره جدیدی از تروریسم خبر داد.

- وزیر دفاع آلمان از تصمیم کشورش برای ادامه کمک‌ های نظامی به کردهای عراق خبر داد.

- یک جوان آلمانی به اتهام همکاری با داعش دستگیر شد.

- نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلاف بسیار ناچیز پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.

- آمریکا و کره جنوبی با بی اعتنایی به تهدیدات کره شمالی در پی برگزاری رزمایش نظامی مشترک هستند.

- رسانه ها از شورش در بازداشتگاه پناهندگان استرالیا در جزیره مانوس در گینه پاپوا خبر دادند.

- پلیس استرالیا یکی از گروگان های ماجرای گروگان گیری سیدنی را کشت.

