  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

نفت 45 دلاری در بودجه کویت/ سرمایه‌گذاری هنگفت در پروژه‌های نفتی

نفت 45 دلاری در بودجه کویت/ سرمایه‌گذاری هنگفت در پروژه‌های نفتی

باوجود کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت، دولت کویت تاکید کرد: در برنامه ۵ ساله توسعه خود قصد دارد ۵۲۳ پروژه کلیدی را تکمیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت کویت اعلام کرد: باوجود سقوط قیمت نفت، قصد دارد تا ۵ سال آینده به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار بر روی پروژه های نفتی سرمایه گذاری کند.

بر پایه این گزارش، این مقدار هزینه بر روی ۵۲۳ پروژه کلیدی که در برنامه توسعه ۵ ساله تعریف شده و از اول اوریل سال ۲۰۱۵ میلادی کلید خواهد خورد، مصرف خواهد شد.

همچنین دولت کویت اعلام کرد که سقوط قیمت نفت، نمی‌تواند تاثیر بازدارنده بر روی پروژه‌های این کشور داشته باشد و کویت میلیاردها دلار برای صندوق نسل های آینده سرمایه گذاری کرده است.

در همین حال، کویت برای در آمدهای نفتی خود در بودجه جدید، هر بشکه نفت را ۴۵ دلار تخمین زده، این در حالی است که در ماه ژوئن ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۱۰ دلار بود.

۹۴ درصد از بودجه کویت از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود.

کد مطلب 2462997
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها