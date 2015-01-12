به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت کویت اعلام کرد: باوجود سقوط قیمت نفت، قصد دارد تا ۵ سال آینده به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار بر روی پروژه های نفتی سرمایه گذاری کند.

بر پایه این گزارش، این مقدار هزینه بر روی ۵۲۳ پروژه کلیدی که در برنامه توسعه ۵ ساله تعریف شده و از اول اوریل سال ۲۰۱۵ میلادی کلید خواهد خورد، مصرف خواهد شد.

همچنین دولت کویت اعلام کرد که سقوط قیمت نفت، نمی‌تواند تاثیر بازدارنده بر روی پروژه‌های این کشور داشته باشد و کویت میلیاردها دلار برای صندوق نسل های آینده سرمایه گذاری کرده است.

در همین حال، کویت برای در آمدهای نفتی خود در بودجه جدید، هر بشکه نفت را ۴۵ دلار تخمین زده، این در حالی است که در ماه ژوئن ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۱۰ دلار بود.

۹۴ درصد از بودجه کویت از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود.