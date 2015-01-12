رسانه ها نقش تاثیر گذاری در اشاعه ارزشهای اسلامی و دینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهرستان سلطانیه به برگزاری باشکوه عزاداری توسط عزاداران حسینی اشاره کرد و افزود: فرهنگ عاشورایی باید در جامعه به خوبی تقویت شود.

وی با اشاره به تاثیر گذاری نظام عاشورا بر همه جهانیان اظهار داشت: دشمن در تمام مقتضیات زمانی با انواع ترفندها درصدد کمرنگ کردن فرهنگ عاشورا در بین مردم است.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: ماه محرو صفر بهترین فرصت برای تبلیغ فرهنگ اهل بیت بود که خوشبختانه در استان و شهرستان سلطانیه هم به خوبی این مهم انجام شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هیئت های عزاداری زنجان در ماه محرم و صفر در شان اهل بیت (ع) فعالیتهای خود را انجام دادند.

در ادامه این مراسم فرماندار سلطانیه گفت: مردم شهرستان سلطانیه عزاداری باشکوهی در ماه محرم داشتند.

پرویز خالقی تصریح کرد: خوشبختانه هئیت مذهبی این شهرستان در این ایام در شان امام حسین(ع) و بدون هر گونه خرافه پرستی مراسم عزاداری را انجام دادند.

وی افزود: روحانیون و مبلغان هم در ترویج فرهنگ و قیام عاشورا عملکرد بسیار خوبی را داشتند.