به گزارش خبرنگار مهر، صحبت از کمبود تخت اقامتی در شهر قم دیگر به یکی از تکراریترین حرفها در رسانهها تبدیل شده است. قم، شهری که گاهی در یک روز تا نیم میلیون نفر جمعیت را به خود میبیند، فقط هشت هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی دارد.
قصه تکراری جلسات ستاد تسهیلات زائران را هم همه از حفظ هستند. معمولا حتی یک هفته قبل از رسیدن یک مناسبت ملی و مذهبی در قم تمام هتلها پر است و هیچ ظرفیت خالی وجود ندارد.
این درحالی است که در مناسبتها چند هزار زائر خارجی هم در قم حضور دارند که در هر صورت نیاز به اسکان در هتل یا مسافرخانه دارند و مابقی یعنی کسانی که از داخل کشور به زیارت کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران آمدهاند، چارهای جز ساعتی ماندن برای زیارت و رفتن به شهر دیگر یا اسکان در حاشیه خیابانها و فضای سبز ندارند.
حالا بگذریم که این هشت هزار و ۵۰۰ تخت در مناسبتها کفاف خارجیها را هم نمیدهد و بسیاری از آنها مجبور به اسکان در هتل آپارتمانهایی هستند که نه مجوزی دارند و نه شرایط مناسبی برای پذیرایی از زائران کریمه اهل بیت(س) دارند.
آنطور که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم میگوید، برای حل این مشکل حداقل هشت هزار تخت دیگر نیاز است. یعنی ظرفیت هتلها باید دو برابر شرایط کنونی شود.
به بیان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان، سرمایهگذاری در بخش هتلسازی در شهر قم، برخلاف کل کشور، به کندی صورت میگیرد و هیچ تناسبی با نیاز قم در این عرصه ندارد.
لزوم حمایت ویژه
عیسی رضایی در گفتگو با مهر، مشکل را مربوط به سه دلیل میداند. وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در هتلسازی به مبالغ سنگینی نیاز دارد، اظهار داشت: باید سرمایهگذار را حمایت کرد و این حمایتها باید به سه شکل واگذاری زمین، تخفیف در عوارض و تسهیلات بانکی باشد که در هر سه حوزه در قم نقصهایی وجود دارد.
وی افزود: مسکن و شهرسازی زمین را با شرایط مناسب واگذار نمیکند. شهرداری هم تخفیفی برای عوارض هتلها در بافت فرسوده در نظر گرفته که این موضوع به دلیل نیاز به تملک، برای متراژ بالا و هتلهای چند ستاره نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری قم ادامه داد: دولت هم باید با اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط بانکها در این عرصه مساعدت کند که این موضوع هم نقصهایی دارد. سرمایهگذاری برای ساخت یک هتل چند ستاره به بالای ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد که با نرخ سود ۲۸ درصد، بازپرداخت وامها به بانک کار بسیار سختی خواهد بود.
رضایی عنوان داشت: اگر این سه مشکل با همدلی مسئولان حل شود، هتلسازی حتی به ورود سرمایهگذار از خارج از استان هم نیاز ندارد و ظرفیتهای داخل استان میتوانند نیاز هشت هزار تختی شهر قم را برطرف کنند.
زمان طولانی بازگشت سرمایه
ابوالفضل حجازی، یکی از سرمایهگذاران در امر هتلسازی در قم هم صحبتهای رضایی در زمینه مشکلات سرمایهگذاری در این عرصه را تائید میکند.
وی در گفتگو با مهر میگوید در تمام دنیا با سرمایهگذاری در هتلسازی میتوان در مدت هشت تا ۱۰ سال اصل سرمایه را به دست آورد اما در کشور ما به دلیل هزینههای بالای ساخت و ساز و ارزان بودن هزینه خدمات، مدت بازگشت سرمایه در هتل سازی به ۴۰ سال رسیده است.
به گفته این سرمایهگذار یک هتل ۵ ستاره در ترکیه، تقریباً شبی ۲۰۰ تا ۵۰۰ یورو دریافت میکند اما در ایران هتلهای پنج ستاره نمیتوانند بیشتر از شبی ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه در قم نگاه مسئولان تلاش برای جذب سرمایهگذار نیست، ابراز داشت: شاید در مدیران بالادست این نگاه وجود داشته باشد اما وقتی به مدیران میانی و کارشناسان میرسیم، متوجه میشویم که دغدغه سرمایهگذار در این شهر اصلاً دیده و شنیده نمیشود.
حجازی یکی از دلایل بی رغبت شدن سرمایهگذاران به هتل سازی در قم را مبالغ هنگفتی میداند که شهرداری قم به عنوان عوارض ساختمانی از یک سرمایهگذار طلب میکند.
صحبتهای این سرمایهگذار در حالی است که سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، سهم عوارض را از هزینههای ساخت و ساز هتل اندک میداند.
عباس ذاکریان در گفتگو با مهر میگوید: عوارض ساختمانی کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده ساختمانها را شامل میشود و کسی که ۱۰ درصد از کل مبلغ سرمایه را ندارد، توان هتل سازی نخواهد داشت.
رایگان بودن عوارض در بافت فرسوده
غیر از اینکه شهرداری عوارض ساختمانی برای هتلها را در بافت فرسوده که هزار و ۲۰۰ هکتار از فضای شهر را شامل میشود، برای زمینهای بالای ۵۰۰ متر رایگان کرده است. از نظر وی نیاز هتلسازی هم معمولاً در همین فضا است که فاصلهای تا حرم مطهر ندارند و بهتر میتوانند زائران را جذب کنند.
سخنگوی شورای شهر قم مشکل را از جایی میداند که سرمایهگذاران قدرت ریسک پایینی داشته و دنبال بهانه میگردند تا در زمین رایگان و با عوارض رایگان هتل بسازند که این ممکن نیست.
پاییز امسال شورای شهر اصفهان به مدت سه سال برای هتلسازان معافیت در عوارض در نظر گرفت. مشهد هم امتیازاتی برای کسانی قائل میشود که بخواهند اسکان ارزان قیمت برای زائران تدارک ببینند.
هر چند هر کلانشهر مقتضیات خاص خود را دارد اما در قم هم نیاز داریم مجموعههایی مانند شهرداری، راه و شهرسازی و بانکها مهربانی بیشتری با بخش خصوصی نشان دهند چرا که اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که بازگشت سرمایه در هتلسازی به عددی منطقی برسد، بعید است سرمایهگذاری نخواهد در این فضای مهیا شانس خود را امتحان کند.
زینب آخوندی
نظر شما