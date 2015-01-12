علیرضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی از چند سال پیش شروع شده است، گفت: در شش ماهه اخیر شهرداری به صورت جدی روی این ضوابط کار کرده و تقریبا ۱۰ جلسه در کمیته کار کمیسیون ماده ۵ و دو جلسه در خود کمیسیون مطرح شده است و پیش از اتمام سال ۹۳ این ضوابط مصوبه کمیسیون ماده ۵ را خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: مجوز ساخت بلندمرتبه‌سازی در تهران بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع داده خواهد شد.

هزینه پر کردن گودبرداری‌ها از مالکان گرفته می‌شود

معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص هزینه ایمن‌سازی گودبرداری‌هایی که دچار مشکل قضایی شده‌اند، گفت: بر اساس قانون، شهرداری هزینه‌های خود را از مالک خواهد گرفت حتی زمین‌های مجهول المالک نیز با حکم دادگاه در زمان فروش، هزینه‌های شهرداری را پس خواهند داد.

ادبیات تراکم‌فروشی اشتباه است

نادری با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه، گفت: این کاهش تاثیری بر درآمدهای شهر تهران ندارد و شهرداری به دنبال دریافت عوارض پایدار است.

وی با تاکید بر اینکه ادبیات تراکم‌فروشی در شهر تهران اشتباه است، گفت: دو تراکم پایه در شهر تهران وجود دارد که بالای محور شمالی میدان انقلاب تراکم ۱۲۰ و محور جنوبی آن تراکم ۱۸۰ و تراکم مجازی که در طرح جامع و تفصیلی به تصویب رسیده و هیچ تراکم اضافه‌ای در شهر تهران فروخته نمی‌شود.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بلندمرتبه‌سازی‌ها در منطقه ۲۲ بر عملکرد دریاچه چیتگر تاثیر دارد، گفت: بعید می‌دانم برج‌ها تاثیری در عملکرد دریاچه داشته باشند.