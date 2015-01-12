آیین نامه جدید انضباطی پرسپولیس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس شنبه شب در حالی تشکیل جلسه داد که در جریان آن ضمن تصویب آیین‌نامه انضباطی، پیرامون مسائل گوناگون از جمله گزارش‌های مالی، نقل و انتقالات، اردوی امارات، فهرست آسیایی و ادامه جذب بازیکنان جدید، گزارشی ارائه و در این خصوص گفتگو شد.

از مواردی که در این جلسه تصویب شد، آئین نامه انضباطی باشگاه بود. به گفته مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس، آیین‌نامه انضباطی باشگاه با توجه به شرایط روز و ضرورت‌های حرفه‌ای که وجود داشت، تغییراتی کرد و آیین‌نامه جدید در این نشست مطرح شد که بعد از رفع بعضی ابهامات، تصویب شد تا از این پس ملاک عمل کمیته انضباطی قرار بگیرد.

با این حال خواجه وند به جزئیات این تغییرات اشاره ای نکرده است.