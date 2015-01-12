اقدامات برخی تندروهای شیعه و سنی مورد پذیرش هیچ مرجعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با شیخ احمد الزین رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان، با بیان این که بین ما و شما علایق بسیاری وجود دارد و اختلاف شهرها در آن اثری ندارد، اظهار داشت: عزت و پیروزی ما پیروزی شما است و پیروزی شما پیروزی ما است.

وی گفت: امروز وحدت بین مسلمانان، مهمترین امری است که دشمنان آن را نشانه رفته‌اند؛ اما ما به امید خدا در برابر آنها می‌ایستیم و متحد می‌شویم و ان شاء الله خداوند متعال نیز ما را کمک خواهد کرد، زیرا خدای متعال در قرآن کریم وعده داده است :"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "

استاد برجسته حوزه بیان داشت: برای اینکه در راستای وحدت تلاش کنیم، نیازمند تعریف دقیق از آن هستیم، زیرا برخی مردم چه در بین شیعیان و چه در میان اهل سنت، تصور می‌کنند وحدت به معنای کنار گذاشتن اعتقادات مذهبی است در حالی که این طور نیست. ما در مسئله وحدت باید بر روی مشترکات تاکید کنیم، زیرا مشترکات بین ما مسلمانان زیاد است.

وی گفت: من بیت الله الحرام را در ایام حج زیارت کردم. دیدم همه مسلمانان در منا، عرفه ، مشعر و... اعمال انجام می دهند و اشتراکات زیاد و اختلافات کم بود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که باید علمای هر مذهبی به مقدسات مذاهب دیگر احترام بگذارند، گفت: اکنون برخی تندورهای شیعه و اهل سنت، اقداماتی انجام می‌دهند که به اعتقاد من، مورد پذیرش هیچ مرجع و مجتهدی نیست. اگر ما به عنوان مراجع و علمای اسلام به مقدسات سایر مذاهب احترام بگذاریم، به تدریج فرهنگ سازی می‌شود.

وی بیان داشت: من فتوای صریح دادم که توهین به مقدسات سایر مذاهب جایز نیست و به همه توصیه می‌کنم که به آن ملتزم باشند. این فتوا را برای مصر و جاهای دیگر هم فرستادیم.

تجمع علمای مسلمان لبنان از برکات امام خمینی(ره) است

به گزارش مرکز خبر حوزه، شیخ احمد الزین، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان نیز در این دیدار اظهار کرد: تجمع علمای مسلمین لبنان تجمع مشترکی است که ۲۵۰ نفر از علمای لبنان با هم متحد شدند و این تجمع را تشکیل دادند و ۳۵ سال است که در کنار هم همکاری می‌کنند.

وی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بنیان‌گذاران تجمع نامه‌ای نوشتند به امام خمینی(ره) و اجازه خواستند که این سازمان را تأسیس کنند و امام نیز تبریک گفته و برای آن‌ها دعا کردند و اجازه تأسیس دادند و این تجمع از برکات و آثار امام(ره) در لبنان است.

رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان با اشاره به ارکان مرام‌نامه تجمع علمای مسلمین لبنان عنوان کرد: اولین رکن این سازمان اعتقاد به ولایت فقیه است و بر این اساس علمای اهل سنت لبنان نیز با ولی‌فقیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان امام تمام امت اسلامی بیعت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: دومین رکن این جمعیت تقویت جریان مقاومت فلسطین برای مبارزه با رژیم اسرائیل و نابودی آن است.

شیخ احمد الزین افزود: تحکیم وحدت امت اسلامی و تقریب بین مسلمین و مبارزه با جریان‌های تکفیری رکن دیگر این جمعیت است.

وی ضمن تشکر از آیت‌الله مکارم شیرازی برای برگزاری کنگره نقد جریان‌های تکفیری گفت: مشاهده تصویر شما در شبکه‌های جهانی و نقش فعال شما در مبارزه با تکفیر بسیار برای ما خوشحال کننده بود.

رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان در پایان اعلام کرد: ما علمای شیعه و اهل تسنن لبنان افتخار می‌کنیم که از رهنمودهای حکیمانه حضرتعالی برای تقویت امت اسلامی استفاده کنیم.