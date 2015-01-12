محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: با آغاز رونق اقتصادی و سودآوری برخی بنگاه‌ها که البته سهم بنگاه‌های بزرگ فعلا در چند ماهه گذشته در شکل‌گیری این رونق بیشتر بوده، خوشبختانه نگرانی‌هایی که در گذشته نسبت به وجود برخی حباب‌ها در بازار سرمایه وجود داشت، برطرف شده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: در این میان البته دولت برنامه مشخصی برای رونق بازار سرمایه دارد که به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی آن، راه برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه کشور فراهم شود اما آنچه که مسلم است، تاکید دولت بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ایجاد اطمینان بیشتر در مردم برای سرمایه‌گذاری و احساس امنیت در این بازار است.

وی تصریح کرد: بالطبع با پیاده‌سازی این مجموعه سیاست‌ها، ظرفیت بازار سرمایه کشور برای تامین مالی نیز بالاتر خواهد رفت و از سوی دیگر، احساس امنیتی در مردم هم با رشد شاخص‌ها به‌وجود خواهد آمد که در مجموع، اطمینان بیشتر مردم برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار را فراهم خواهد کرد.

نهاوندیان گفت: بنگاه‌های بزرگ در بورس، اثر و نقش دارند و افزایش درآمد آنها می‌تواند تلقی و محاسابت مردم را در طرف تقاضا افزایش دهد که امید می‌رود با سالم شدن بازار سرمایه، شاهد گزارش‌های بهتری در این بازار باشیم.

وی اظهار داشت: تاکید دولت این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را از طریق سیستم بانکی و بنگاه‌های بزرگ را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند اما به هرحال این امر نیاز به مجموعه تدابیر و ایجاد اطمینان در سودآوری بازار سرمایه دارد، البته دولت بر روی این ایجاد اطمینان و اعتماد، متمرکز شده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، چنانچه عامل روانی که گه‌ گاه التهاباتی در بازار ایجاد می‌کند، کنترل و بازار از شفافیت بیشتر برخوردار شود، به طور قطع نشانه‌های صعود شاخص را به زودی خواهیم دید.