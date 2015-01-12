۱۸ شکایت در سامانه ۱۶۹۰ زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت سالجاری همزمان با سراسر کشور در استان زنجان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این طرح تاکنون در استان به خوبی اجرا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از اجرای درست و اصولی مرحله سوم طرح نظام سلامت در استان زنجان خبر داد و گفت: اجرای این طرح باعث کاهش تخلفات شده است.

بیگلری یاد آورشد: اگر پزشکان خارج از تعرفه های مقرر شده از مردم هزینه اضافی دریافت کنند تخلف است و دانشگاه علوم پزشکی هیچ گونه اغماضی با این افراد ندارد.

وی افزود: با توجه به ثبت تخلفات پزشکی در سامانه ۱۶۹۰ تنها یک مورد از این تخلفات مورد قبول بوده است و مابقی هیچ گونه سند و مدرکی برای ادعای مختلف بودن پزشک نداشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تاکید کرد: تنها یک مورد از تخلفات ثبت شده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

بیگلری افزود: دانشگاه علوم پزشکی در صورت مشاهده قطعی تخلفات ثبت شده با کسی اغماض ندارد وبا آنها برخورد می کند.

وی تصریح کرد: پزشکان و مراکز درمانی که خارج از تعرفه پزشکی از بیماران حق ویزیت دریافت کنند تخلف است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مردم با مشاهده هر گونه تخلف از سوی پزشکان با سامانه ۱۶۹۰ تماس بگیرند و شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند.