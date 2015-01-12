خبرنگاران برای کشف حقیقت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب سردار ابوالفضل گزنی در مراسم سالروز تشکیل بسیج رسانه فارس، بیان کرد: اصحاب رسانه تنها یک دیدگاه تکلیفی دارند و آن هم کشف حقایق و تفکر بسیجی گونه است که باید برای به اجرا گذاشتن این تکلیف تلاش بی شائبه ای داشته باشد حتی اگر مسئولین از این موضوع ناراحت بشوند.

وی با اشاره به داشتن تفکر بیسیجی گونه در تمامی ابعاد جامعه افزود: متاسفانه امروزه در جامعه مشاهده می شود که داشتن تفکر بسیجی در بین برخی از مسئولین به فراموشی سپرده شده واین مهم تنها برای هشت سال دفاع مقدس بوده و چنانچه این مهم در جنگ تحمیلی وجود نداشت دشمن نا کام نمی ماند، زیرا خبرنگاران وظیفه دارند این تفکر را در بین مسئولین وتمامی اقشار جامعه احیا کنند.

سردار گزنی اضافه کرد:خبرنگاران وظیفه دارند که مطالبه گری جامعه را دنبال کنند وبا جریان سازی وشفاف سازی برای مسئولین تصمیم سازی کنند.

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس انتقال فرهنگ اسلامی، اعتماد سازی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، امید بخشی به انقلاب را مهمترین وظایف خبرنگار بسیجی دانست واز آنان خواست همانند رزمندگان جنگ تحمیلی همواره به دنبال تبیین رسالت اصلی خود باشند تا بتوانیم ایران اسلامی سرفراز را همانند همیشه در دنیا معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: مبانی نظام ما اعتقادی است وچنانچه به این باور برسیم موفق خواهیم بود.

سردار گزنی با اشاره با خلق حماسه نهم دی ماه 88 گفت: نهم دیماه یوم الله بود که مردم این حماسه مهم را خلق کردند و از این رو رسانه ها وظیفه دارند در معرفی بیشتر این حماسه مردمی فعالیت بیشتری داشته باشند.

جانشین سپاه فجر فارس در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت رسانه ای دنیا را همانند یک طوفان رسانه ای تشبیح کرد وافزود:خبرنگاران در این طوفان رسانه ای وظیفه سنگینی دارند که از طریق جنگ نرم و با استفاده از قلم و تصاویر خود با اطلاع رسانی شفاف با تهدیدات دشمن برخورد کنند.

وی با ابراز خوشحالی از دغدغه مند بودن رسانه استان در خصوص مطالبه گری جامعه تاکید کرد:خوشبختانه جامعه مطبوعاتی فارس به گونه ای است که خبرنگاران دغدغه های خود را پیگیری مسئولان نسبت به مطالبات مردمی می دانند واز مسئولان استان خواستار توجه بیشترنسبت به رفع نیازهای جامعه اعلام می کنند.