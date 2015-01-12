۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۳

موسوی زاده:

۸ نفر در زنجان براثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند

زنجان- رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان گفت: طی نه ماهه سالجاری هشت نفر براثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به جنسیت فوت شدگان ناشی از گاز گرفتگی اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۳ مورد از این فوت شدگان زن و ۵ نفر هم مرد بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه فوت شدگان ناشی از گاز گرفتگی در زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان گفت: در کلیه این موارد بی احتیاطی عامل مهم بوده است و باید مردم نسبت ره درست نسب کردن وسایل گرمایشی خود دقت کنند.

موسوی زاده تاکید کرد: بیشترین فوت شدگان ناشی از گاز گرفتگی در زنجان در این چند روز گذشته بوده که سه نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

