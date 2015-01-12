بازسازی ارتش عراق 3 سال زمان می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در گفتگو با رویترز اعلام کرد که بازسازی بدنه ارتش عراق و تقویت آن سه سال زمان می برد.

وی در ادامه تاکید کرد که این بدان معنا نیست که جنگ با تروریستهای داعش در عراق نیز سه سال به طول بینجامد.

این در حالی است که عراق از خرداد ماه سال جاری شاهد تحرکات داعش در مناطق مختلف این کشور است چنانکه موصل، دومین شهر بزرگ عراق از آن زمان تاکنون به تصرف این گروه تروریستی در آمده است و این بزرگترین چالشی است که پس از سقوط دیکتاتوری صدام از سال 2003 امنیت این کشور را تهدید می کند.