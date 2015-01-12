آغاز لیگ برتر فوتسال بعد از 12 روز تعطیلی/ مصاف ماهان با دبیری

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال به خاطر سفر تیم ملی به کرواسی و برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم ملی این کشور بعد از 12 روز آغاز خواهد شد. در هفته هفدهم این بازی‌ها که فردا سه شنبه برگزار می‌شود تیم صدرنشین تاسیسات دریایی در خانه خود به مصاف پایاسازه تبریز خواهد رفت. پایاسازه در حال حاضر با 10 امتیاز در رده سیزدهم لیگ قرار دارد.

تیم قعرنشین شهرداری ساوه هم این هفته میهمان تیم مس سونگون خواهد بود. شهرداری در هفته‌های گذشته توانست نتایج خوبی کسب کند و حالا با اضافه کردن "شاپا" بازیکن برزیلی امیدوارتر از گذشته به لیگ چشم دوخته است. محمود خوراکچی سرمربی تیم شهرداری گفته بود مسئولان باشگاه تمام امکانات را برای او فراهم کرده و وی دیگر بهانه‌ای برای نتیجه گیری و نگه داشتن تیم در لیگ برتر نخواهد داشت.

تیم شرکت حفاری که تا اینجای لیگ رکورد شکست ناپذیری‌اش را حفظ کرده است، فردا در مشهد میهمان تیم فرش آراست. شرکت حفاری هفته شانزدهم لیگ برابر تیم گیتی پسند به نتیجه تساوی رسید تا اختلاف امتیازش با تیم صدرنشین تاسیسات به عدد سه برسد. شاگردان محمد ناظم الشریعه امیدوارند با برتری مقابل فرش آرا از یک سو و توقف تاسیسات برابر پایاسازه از سوی دیگر، مجددا اختلاف امتیاز خود را با صدر جدول به حداقل برسانند.

در دیگر بازی این هفته، تیم ماهان تندیس قم که بعد از انتخاب علی رعدی به عنوان سرمربی نتایج نامناسبی گرفته است، باید به مصاف تیم دبیری تبریز برود.

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۶

* تاسیسات دریایی - پایا سازه تبریز، سالن هندبال تهران

* میثاق تهران - فردوسی مشهد، سالن شهرداری منطقه ۱۱ تهران

* شهید منصوری - شهروند ساری، سالن هفتم تیر قرچک

* ماهان تندیس - دبیری تبریز، سالن شهید حیدریان قم

* گیتی پسند اصفهان - مقاومت البرز، سالن مخابرات اصفهان

* مس سونگون ورزقان - شهرداری ساوه، سالن شهید پورشریفی تبریز

* فرش آرای مشهد - ملی حفاری ایران، سالن بهشتی مشهد؛ ساعت ۱۷:۳۰

جدول لیگ برتر تا پایان هفته شانزدهم به این شرح است:

1- تاسیسات دریایی 33 امتیاز

2- شرکت حفاری 30 امتیاز- تفاضل گل 13

3- مس سونگون 30 امتیاز - تفاضل گل 7

4- گیتی پسند 29 امتیاز

5- دبیری تبریز 27 امتیاز

--------------------------

13- پایاسازه 10 امتیاز

14- شهرداری ساوه 8 امتیاز