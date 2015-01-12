به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت حلال تریپ، با هدف آسان تر کردن تجربه سفر برای مسلمانان سراسر جهان، نرم افزار جدیدی را برای گوشی های هوشمند طراحی و به بازار عرضه کرده است. این نرم افزار به کاربران اجازه می دهد تا اطلاعات خود در خصوص رستوران های عرضه کننده غذای حلال را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

این نرم افزار که در گوشی های با سیستم عامل اندروید و آی او اس قابل نصب است قابلیت امتیاز دهی به رستوران های مختلف را نیز فراهم کرده است.

این نرم افزار پس از آن عرضه می شود که رستوران های مختلف در سراسر جهان تمایل زیادی برای جذب مشتریان مسلمان پیدا کرده اند. در طی ۳ ماه گذشته در این نرم افزار اطلاعات بیش از ۵۰ رستوران در کشورهای مختلف نظیر ژاپن، ویتنام، تایوان، اتریش و پرو قرار داده شده است.

این نرم افزار که به دو زبان عربی و انگلیسی ارائه شده، همچنین زمان اذان به افق شهرهای مختلف جهان را در خود دارد. به گفته سازندگان امکانات دیگری نظیر راهنمای شهرها و امکان رزرو هتل در آینده ای نزدیک به این نرم افزار اضافه خواهد شد.

فاضل بهاردین، مدیر شرکت حلال تریپ گفت، ایم نرم افزار در واکنش به روند جهانی اخیر (یعنی افزایش تلاش رستوران های مختلف برای جذب مشتریان مسلمان) طراحی شده است و کمک فراوانی به گردشگرانی خواهد کرد که قصد دارند به کشورهای مختلف سفر کنند.

علاقمندان می توانند با جستجوی عبارت HalalTrip به این نرم افزار رایگان دسترسی پیدا کنند