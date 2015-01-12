مخالفت رئیس مجلس با تذکر مطهری

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌هایش با ریاست و نایب رئیس مجلس برای بیان تذکر مطهری، گفت: ایشان با توجه به جو موجود و بررسی لایحه مهم خروج از رکود، بیان این تذکر را به صلاح ندانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شامل مسعود پزشکیان، کمال‌الدین پیر موذن، عابد فتاحی و علی مطهری جمع شده بودند.

مطهری در ابتدای جلسه اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای کرد اما به وی فرصت بیان تذکر داده نشد. رایزنی‌ها میان اطرافیان مطهری و هیات رئیسه آغاز شد.

بر این اساس عابد فتاحی و کمال‌الدین پیرموذن با علی لاریجانی و محمد حسن ابوترابی فرد گفتگو کردند.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه نیز به جمع اطرافیان مطهری اضافه شد و با وی گفتگو کرد.

پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی‌های انجام شده گفت: مطهری خواهان بیان تذکری بود. وی معتقد است که دیروز از دو دقیقه از وقت نطقش استفاده نکرده و حقش پایمال شده است.

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: بنده با هیات رئیسه و ریاست مجلس و نایب رئیس اول مجلس در این خصوص صحبت کردم. آنها اعلام کردند با توجه به جو مجلس و بررسی لایحه مهم خروج از رکود، بیان تذکر ایشان به صلاح نیست؛البته خودشان صاحب اختیارند.

وی گفت: پس از گفتگوی نعمتی با مطهری و ابلاغ پیام‌های هیات رئیسه به وی، مطهری نیز قبول کرد که از بیان تذکر انصراف دهد.

به گزارش مهر، روز گذشته علی مطهری در نطق میان دستور خود ضمن حمله شدید به رئیس جمهور و چند نفر از وزرای دولت در خصوص برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی، در سخنانی تکراری به حصر سران فتنه اعتراض کرده و خواستار ارائه پرونده آنها به قوه قضاییه شد. این در حالی است که قوه قضاییه چندی پیش پاسخی مستدل و قانونی به ادعای مطهری داده بود.

این اظهارات مطهری موجب اعتراض شدید نمایندگان و بی‌نظمی صحن علنی مجلس شد و موجب شد ابوترابی‌فرد اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای کند.