شورای امنیت حادثه تروریستی اخیر در لبنان را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شورای امنیت با انتشار بیانیه ای انفجارهای تروریستی اخیر لبنان را به شدت محکوم کرد.

در این بیانه همچنین بر ضرورت پیگیری و کشف ماهیت عاملان اصلی و عوامل پشت پرده این انفجارها تاکید شده است.

شایان ذکر است شنبه شب دو عامل انتحاری در منطقه جبل محسن در طرابلس خود را منفجر کردند که در جریان این حادثه 11 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند.

گروه تروریستی جبهه النصره مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفته است.

ارتش لبنان همچنین از دستگیری سه نفر به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد.