۹۰ هزار مترمربع عرصه های ملی دلیجان رفع تصرف شد ‎

سید ابوالفضل نصرالهی در گفت و گو با خبرنگارمهر افزود: این اراضی ملی در پلاک توته و باران جاسب بودند که با هماهنگی دستگاه قضایی، از دست افراد سودجو خارج شد.

وی ادامه داد: این میزان اراضی و عرصه ملی آزاد شده و رفع تصرف شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد کاهش یافته که در ۹ ماه پارسال ۳۰۰هزار متر مربع اراضی این شهرستان در تصرف افراد سود جو بود که خلع ید شد.

نصرالهی علت کاهش رفع تصرفی منابع ملی و طبیعی شهرستان را کنترل مستمر اراضی وفرهنگ سازی حفاظت عرصه های ملی توسط همیاران طبیعت بیان کرد.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان تصریح کرد: با توجه به پوشش گیاهی منطقه این شهرستان بیش از یک هزار و ۶۰۰ خانوار از مراتع این شهرستان بهره برداری می کنند.

شهرستان دلیجان دارای ۲۲۰ هزار هکتار عرصه های طبیعی است.