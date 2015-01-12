  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۷

نصرالهی:

۹۰ هزار مترمربع عرصه های ملی دلیجان رفع تصرف شد ‎

۹۰ هزار مترمربع عرصه های ملی دلیجان رفع تصرف شد ‎

اراک- رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان گفت: ۹۰هزار و۵۱۵ متر مربع اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف و با صدور سند عرصه ملی به نفع دولت به ثبت رسید.

سید ابوالفضل نصرالهی در گفت و گو با خبرنگارمهر افزود: این اراضی ملی در پلاک توته و باران جاسب بودند که با هماهنگی دستگاه قضایی، از دست افراد سودجو خارج شد.

وی ادامه داد: این میزان اراضی و عرصه ملی آزاد شده و رفع تصرف شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد کاهش یافته که در ۹ ماه پارسال ۳۰۰هزار متر مربع اراضی این شهرستان در تصرف افراد سود جو بود که خلع ید شد.

نصرالهی علت کاهش رفع تصرفی منابع ملی و طبیعی شهرستان را کنترل مستمر اراضی وفرهنگ سازی حفاظت عرصه های ملی توسط همیاران طبیعت بیان کرد.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان تصریح کرد: با توجه به پوشش گیاهی منطقه این شهرستان بیش از یک هزار و ۶۰۰ خانوار از مراتع این شهرستان بهره برداری می کنند.

شهرستان دلیجان دارای ۲۲۰ هزار هکتار عرصه های طبیعی است.

کد مطلب 2463037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها