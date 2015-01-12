ورود کتاب جنگ جهانی جمعیت به بازار نشر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ جهانی جمعیت» به قلم صالح قاسمی در پنج فصل تدوین شده و در کنار پردهبرداری از توطئهها و طراحیهای دشمنان اصیل اسلام و انقلاب، به بررسی علل کاهش جمعیت و پیامدهای این کاهش و مرور راهکارهای افزایش منطقی جمعیت در ایران اسلامی پرداخته است و دیدگاه شارع مقدس درباره تحدید یا تکثیر نسل را بررسی مینماید.
در این کتاب میخوانیم: در سالها و قرنهای اخیر، ماهیت و شکل تقابلها و جنگها تغییر یافته است. از جمله تقابلهای جدی موجود، تقابل دو تمدن غرب و شرق و یا دقیقتر، تقابل اسلام و اومانیسم است. پرواضح است، مؤلفههای قدرت تمدن کهن اسلامی که در گذشته نیز قرنها برتری و بالندگی خود را به رخ جهانیان کشیده است بسیارند که یکی از این مؤلفههای قدرت تمدن جهانی اسلام، جمعیت جوان و پویاست.
از سالهای دور، دشمنان و نظریهپردازان دنیای غرب، متوجه جمعیت فزاینده، پویا و جوان دنیای اسلام شدهاند و برای این موضوع طرحها و توطئههایی را طراحی نموده و بر اساس مستندات موجود منتشرشده، در صدد مدیریت تودههای جمعیت در جهان و خصوصا در جهان اسلام بوده و هستند. طرحهای متعدد کنترل جمعیت و ایجاد نگرانیهای کاذب از افزایش جمعیت که به صورت گسترده در جوامع اسلامی تبلیغ میشود و با ژست های خیرخواهانه به اجرا گذاشته میشوند، سندی روشن برای این ادعاهاست. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با ارائه یک الگوی حکومتی مردمسالاری اسلامی به جهان، نگرانیها و اضطرابهای جهان استعماری غرب روز به روز افزون تر شد.
فلذا جمعیت ایران اسلامی و مدیریت آن یکی از اصلی ترین اهداف جبهه دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفت و از اینرو با برجسته کردن برخی مسائل پزشکی و با ارائه بیسابقهترین کمکهای بینالمللی، کشور ما را در مسیر کنترل و کاهش جدی جمعیت قرار دادند تا از تداوم بلند مدت این الگوی نوظهور مردمسالاری اسلامی و تبدیل شدن آن به یک تمدن فراگیر جهانی جلوگیری نمایند.
این کتاب توسط موسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان و انتشارات "کتاب ابرار" در 382 صفحه به چاپ رسیده و آماده توزیع در بازار می باشد.
