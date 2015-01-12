ورود کتاب جنگ جهانی جمعیت به بازار نشر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ جهانی جمعیت» به قلم صالح قاسمی در پنج فصل تدوین شده و در کنار پرده‎برداری از توطئه‎ها و طراحی‎های دشمنان اصیل اسلام و انقلاب، به بررسی علل کاهش جمعیت و پیامدهای این کاهش و مرور راهکارهای افزایش منطقی جمعیت در ایران اسلامی پرداخته است و دیدگاه شارع مقدس درباره تحدید یا تکثیر نسل را بررسی می‎نماید.

در این کتاب می‏‌خوانیم: در سالها و قرن‎های اخیر، ماهیت و شکل تقابل‎ها و جنگ‎ها تغییر یافته است. از جمله تقابل‎های جدی موجود، تقابل دو تمدن غرب و شرق و یا دقیق‌تر، تقابل اسلام و اومانیسم است. پرواضح است، مؤلفه‎های قدرت تمدن کهن اسلامی که در گذشته نیز قرن‎ها برتری و بالندگی خود را به رخ جهانیان کشیده است بسیارند که یکی از این مؤلفه‎های قدرت تمدن جهانی اسلام، جمعیت جوان و پویاست.

از سالهای دور، دشمنان و نظریه‎پردازان دنیای غرب، متوجه جمعیت فزاینده، پویا و جوان دنیای اسلام شده‎اند و برای این موضوع طرح‎ها و توطئه‎هایی را طراحی نموده و بر اساس مستندات موجود منتشرشده، در صدد مدیریت توده‎های جمعیت در جهان و خصوصا در جهان اسلام بوده و هستند. طرح‎های متعدد کنترل جمعیت و ایجاد نگرانی‎های کاذب از افزایش جمعیت که به صورت گسترده در جوامع اسلامی تبلیغ می‎‎‎شود و با ژست ‎ های خیرخواهانه به اجرا گذاشته می‎شوند، سندی روشن برای این ادعاهاست. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با ارائه یک الگوی حکومتی مردمسالاری اسلامی به جهان، نگرانی‎ها و اضطراب‎های جهان استعماری غرب روز به روز افزون تر شد.

فلذا جمعیت ایران اسلامی و مدیریت آن یکی از اصلی ترین اهداف جبهه دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفت و از اینرو با برجسته کردن برخی مسائل پزشکی و با ارائه بی‎سابقه‎ترین کمک‎‎‎‎‎‎های بین‎المللی، کشور ما را در مسیر کنترل و کاهش جدی جمعیت قرار دادند تا از تداوم بلند مدت این الگوی نوظهور مردمسالاری اسلامی و تبدیل شدن آن به یک تمدن فراگیر جهانی جلوگیری نمایند.

این کتاب توسط موسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان و انتشارات "کتاب ابرار" در 382 صفحه به چاپ رسیده و آماده توزیع در بازار می باشد.

