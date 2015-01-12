  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

ورود کتاب جنگ جهانی جمعیت به بازار نشر

ورود کتاب جنگ جهانی جمعیت به بازار نشر

کتاب جنگ جهانی جمعیت به قلم صالح قاسمی و به کوشش موسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان و با همکاری انتشارات کتاب ابرار به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ جهانی جمعیت» به قلم صالح قاسمی در پنج فصل تدوین شده و در کنار پردهبرداری از توطئهها و طراحیهای دشمنان اصیل اسلام و انقلاب، به بررسی علل کاهش جمعیت و پیامدهای این کاهش و مرور راهکارهای افزایش منطقی جمعیت در ایران اسلامی پرداخته است و دیدگاه شارع مقدس درباره تحدید یا تکثیر نسل را بررسی مینماید.

در این کتاب می‏‌خوانیم: در سالها و قرنهای اخیر، ماهیت و شکل تقابلها و جنگها تغییر یافته است. از جمله تقابلهای جدی موجود، تقابل دو تمدن غرب و شرق و یا دقیق‌تر، تقابل اسلام  و اومانیسم است. پرواضح است، مؤلفههای قدرت تمدن کهن اسلامی که در گذشته نیز قرنها برتری و بالندگی خود را به رخ جهانیان کشیده است بسیارند که یکی از این مؤلفههای قدرت تمدن جهانی اسلام، جمعیت جوان و پویاست.

از سالهای دور، دشمنان و نظریهپردازان دنیای غرب، متوجه جمعیت فزاینده، پویا و جوان دنیای اسلام شدهاند و برای این موضوع طرحها و توطئههایی را طراحی نموده و بر اساس مستندات موجود منتشرشده، در صدد مدیریت تودههای جمعیت در جهان و خصوصا در جهان اسلام بوده و هستند. طرحهای متعدد کنترل جمعیت و ایجاد نگرانیهای کاذب از افزایش جمعیت که به صورت گسترده در جوامع اسلامی تبلیغ می‎‎‎شود و با ژست های خیرخواهانه به اجرا گذاشته میشوند، سندی روشن برای این ادعاهاست. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با ارائه یک الگوی حکومتی مردمسالاری اسلامی به جهان، نگرانیها و اضطرابهای جهان استعماری غرب روز به روز افزون تر شد.

جمعیت

فلذا جمعیت ایران اسلامی و مدیریت آن یکی از اصلی ترین اهداف جبهه دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفت و از اینرو با برجسته کردن برخی مسائل پزشکی و با ارائه بیسابقهترین کمک‎‎‎‎‎‎های بینالمللی، کشور ما را در مسیر کنترل و کاهش جدی جمعیت قرار دادند تا از تداوم بلند مدت این الگوی نوظهور مردمسالاری اسلامی و تبدیل شدن آن به یک تمدن فراگیر جهانی جلوگیری نمایند.

این کتاب توسط موسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان و انتشارات "کتاب ابرار" در 382 صفحه به چاپ رسیده و آماده توزیع در بازار می باشد.

علاقه مندان می توانند جهت سفارش و خرید با شماره های 88973158 و 09128987106 تماس حاصل کنند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.ketabeabrar.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 2463039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها