پانزدهمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر پرویز یزدانپناه صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: اهدای دو کلیه، کبد، پانکراس و روده کوچک، خانم مرحومه هما روزبهان جان پنج بیمار نیازمند را نجات داد.

وی افزود: آن مرحومه از اهالی روستای لعه دختر شهرستان كهگیلویه ۳۳ سال سن داشت و ساکن روستای سروك شهرستان بویراحمد بود.

یزدانپناه اظهار داشت: وی بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که پس از اظهار رضایت خانواده، تیم جراحی پیوند اعضای شیراز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج حضور یافتند و اعضای بدن نام برده را پس از خارج کردن از بدن بیمار، به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده و به بیماران نیازمند پیوند زدند.

وی بیان کرد: آگاهی و اطلاع رسانی انجام گرفته از طریق رسانه های گروهی، سهم به سزایی در ترویج اهدای عضو در استان، به خصوص در مناطق روستایی داشته است.

یزدانپناه عنوان کرد: این استان در زمینه اهدای عضو، نسبت به سال‌های گذسته روند رو به رشدی داشته است.

وی بیان داشت: هم اکنون کهگیلویه و بویراحمد جزو رتبه های برتر کشور در زمینه اهدای عضو نسبت به جمعیت است.