به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان کرمانشاه، عادل شفیعی اظهار داشت: دوره آموزشی منطقه ای تربیت مربی درجه ۳ جستجو در نجات جاده ای در کرمانشاه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این دوره مربیگری از ۱۹ دی آغاز شده و تا ۲۶ همین ماه ادامه دارد، افزود: ۲۵ شرکت کننده از ۵ استان غربی کشور شامل ایلام، لرستان، کردستان، همدان و کرمانشاه در دوره مذکور حضور دارند.

شفیعی تصریح کرد: ۶ مربی جهت تدریس بخش های دوره به شرکت کنندگان و ۲ تن از نمایندگان سازمان امداد و نجات و معاون مدیر کل مدیریت بحران شهرداری استان تهران برای نظارت و بررسی چگونگی برگزاری دوره در استان حضور دارند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در ابتدا برای سنجش سطح آگاهی از شرکت کنندگان پیش آزمون گرفته می شود، بیان کرد: در این دوره آموزش ها و مباحث تخصصی چون دستیابی و رها سازی مصدوم، ایمنی و ارزیابی مدیریت صحنه حادثه، تجهیزات نجات در سوانح جاده ای، ترابری نجات در جاده و مانور عملیاتی جاده در قالب ۶ کارگاه آموزش داده خواهد شد.

شفیعی خاطر نشان کرد: در پایان دوره هر یک از شرکت کنندگان بتوانند امتیازات لازم را در آزمون به دست آورند گواهی معتبر از موسسه عالی هلال دریافت خواهند کرد.