شورای شهر آبادان در مدت اخیر جلسه علنی نداشته است

فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که باعث می شود معضلات شهر آبادان سریعتر رفع شود بازدیدهای میدانی اعضای شورای اسلامی این شهر است.

وی در هیمن خصوص افزود: در گذشته، اعضای شورای اسلامی شهر آبادان با حضور در محلات مختلف این شهر بازدیدهای میدانی انجام می دادند و از این طریق مشکلات مردم به حداقل می رسید ولی در مدت اخیر این حرکت انجام نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به جلسه استیضاح شهردار آبادان توضیح داد: جلسه ای با موضوع استیضاح برگزار نشد که بخواهیم در آن حضور پیدا کنیم.

بهشتی ادامه داد: تاکنون هیچگونه مکاتبه اداری با شهرداری آبادان در خصوص استیضاح صورت نگرفته است تا جلسه ای با این موضوع تشکیل شود. فقط رایزنی های صورت گرفت، که من در این جلسه کذایی حضور پیدا نکردم.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه به دلیل فرا رسیدن عید نوروز استیضاح شهردار آبادان به صلاح نبود، توضیح داد: در اغلب مواقع، هنگام تعویض شهرداران، شهرداری مربوطه دچار افت شدید می شود.

بهشتی تصریح کرد: متوجه شدم یک عده از اعضای شورا در موضوع استیضاح شهردار با ما شفاف نیستند. همیشه منتقد شهردار فعلی بودم ولی هرچیزی جای خود را دارد و اگر شهردار فعلی خطایی دارد ملزم است پاسخگو باشد.

وی عنوان کرد: دخیل بودن منافع عده ای در موضوع استیضاح شهردار آبادان و رایزنی های بدون هماهنگی با یک فرد برای انتصاب سرپرست شهرداری از جمله دلایل تغییر رای من در خصوص استیضاح شهردار آبادان بود.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان در همین خصوص عنوان کرد: متاسفانه رایزنی هایی با یک فرد برای انتصاب در سمت شهرداری آبادان انجام شده بود و این موضوع در حالی اتفاق افتاد که به ما اطلاع داده نشده بود.

بهشتی با بیان اینکه عدم برگزاری جلسات شورای شهر به صورت علنی، یکی از ایرادهایی بود که به هیئت رئیسه سابق گرفته می شد، تاکید کرد: از زمان روی کار آمدن ریاست جدید، همه جلسات شورا به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از سه هفته است حتی یک جلسه رسمی برگزار نشده و این موضوع در حالی است که رئیس فعلی شورا در زمان هیئت رئیسه قبلی چنانچه در طول یک هفته جلسه ای برگزار نمی شد ایرادهایی را می گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: هنگامی که منفعت و مصالح مردم در میان باشد آنها را اولویت کار اصلی خودمان قرار می دهیم و اینکه اشخاصی درون و خارج شورا از طریق منافع شخصی، خودشان بخواهند تصمیمی اتخاذ کنند با آن مقابله می کنیم.

بهشتی در پایان بیان کرد: رئیس شورا باید درک کند که هر فرد یک رای دارد و وی تصمیم گیرنده دیگران نیست.