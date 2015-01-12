  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۳

رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل سفر کرد

رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل سفر کرد

رضوان اختر، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) روز یکشنبه 21 دیماه به کابل سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی،  اختر روز یکشنبه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده است.

دو طرف در مورد موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و افرط‌گرایی در دو کشور و منطقه صحبت کرده‌اند.

سفر رئیس سازمان اطلاعات پاکستان سه روز بعد از سفر رهبران احزاب سیاسی آن کشور به افغانستان صورت می‌گیرد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور سه روز پیش با محمودخان اچکزی، آفتاب احمدخان شیرپاو و سناتور افراسیاب ختک، از رهبران احزاب سیاسی پاکستان دیدار کردند.

روابط افغانستان و پاکستان همواره پر‌تنش بوده است. دولت افغانستان و تا حد زیادی مردم این کشور، دولت پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند.

مقام‌های پاکستانی این اتهام را همواره تکذیب کرده‌اند. آنها متقابلا دولت افغانستان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی در خاک این کشور متهم می‌کنند.

کد مطلب 2463049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها