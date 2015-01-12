رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اختر روز یکشنبه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده است.

دو طرف در مورد موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و افرط‌گرایی در دو کشور و منطقه صحبت کرده‌اند.

سفر رئیس سازمان اطلاعات پاکستان سه روز بعد از سفر رهبران احزاب سیاسی آن کشور به افغانستان صورت می‌گیرد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور سه روز پیش با محمودخان اچکزی، آفتاب احمدخان شیرپاو و سناتور افراسیاب ختک، از رهبران احزاب سیاسی پاکستان دیدار کردند.

روابط افغانستان و پاکستان همواره پر‌تنش بوده است. دولت افغانستان و تا حد زیادی مردم این کشور، دولت پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند.

مقام‌های پاکستانی این اتهام را همواره تکذیب کرده‌اند. آنها متقابلا دولت افغانستان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی در خاک این کشور متهم می‌کنند.