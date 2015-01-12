جذب دانشجوی دکترای پژوهشی در پژوهشکده آینده پژوهی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه محمدابراهیم مداحی رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی با حضور جچت الاسلام خسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، دانیالی مدیر کل انتصابات، حسین زاده لطفی (رئیس واحد تهران مرکزی)، نوابخش (معاون هماهنگی استان تهران) و جمعی از مسئولان در محل این پژوهشکده برگزار شد.

در این مراسم مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی سیاسی شدن را یکی از آفت های اساسی این پژوهشکده برشمرد و از امکان جذب و تربیت دانشجویان دکترای پژوهش محور توسط این پژوهشکده خبر داد.

همچنین ابراهیم واشقانی فراهانی- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی از مداحی خواست رابطه خود را با سازمان هایی که در حوزه تدوین سند چشم انداز فعالیت می کنند، به نحو دقیق تعیین کند.

وی با تأکید بر تعامل میان این پژوهشکده با دیگر نهادهای فعال در زمینه تدوین سند چشم انداز گفت: این پژوهشکده می تواند به عنوان یک اتاق فکر فعال و پویا علاوه بر کمک در تدوین سند چشم انداز، چالش هایی که دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط فعلی با آن روبروست را نیز شناسایی و برای آن چاره اندیشی کند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و امسال نیز با انتخاب شعار سال بر روی آن تاکید کردند. سوال من این است که کدامیک از افرادی که در بحث آینده پژوهی مطالعه داشتند توانستند پایین آمدن قیمت نفت را که یکی از برنامه های استکبار برای به زانو درآوردن کشور بود، پیش بینی کنند.