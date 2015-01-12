رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه محمدابراهیم مداحی رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی با حضور حجت الاسلام علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، دانیالی مدیر کل انتصابات، حسین زاده لطفی (رئیس واحد تهران مرکزی)، نوابخش (معاون هماهنگی استان تهران) و جمعی از مسئولان در محل این پژوهشکده برگزار شد.

پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی در 5 گروه علمی فعالیت می کند و اهداف راه‌اندازی این پژوهشکده بررسی و آینده‌پژوهی سند‌ چشم‌انداز 20 ساله نظام اسلامی کشور است.

سیاستگذاری سند چشم‌انداز 20ساله نظام، بررسی تحولات بین‌المللی، همکاری در حوزه‌های بین‌المللی و برگزاری نشست‌هایی پیرامون موضوعات چشم‌انداز 20 ساله نظام از دیگر اهداف راه‌اندازی این پژوهشکده بوده است.